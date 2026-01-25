Rubén López, el chef madrileño que se fue a Australia por amor y ya tiene su negocio: "Aquí puedes ganar 2.500 € al inicio"
Cada vez más españoles deciden buscar empleo en Australia por sus salarios y la gran demanda de empleo que hay.
Rubén López Mesa, chef madrileño, emigró a Australia en 2009 por amor y tras años de esfuerzo logró abrir su propio negocio gastronómico, "A table of 10".
En Australia, Rubén comenzó trabajando en empleos precarios, pero tras obtener un título local ascendió a jefe de cocina y se consolidó como diplomado gastronómico.
Su innovador proyecto consiste en ofrecer cocina personalizada como chef nómada, destacando la gastronomía española y adaptándose al turismo local de Orange.
Rubén resalta las buenas condiciones laborales y salariales en Australia, aunque advierte sobre la dificultad de conseguir visados y los altos costes de vida respecto a España.
Rubén López Mesa nació y creció en Pinto hasta que en 2009, con 30 años, decidió trasladarse al otro extremo del mundo. Su motivación para irse, en ese momento, fue muy diferente a lo laboral, puesto que decidió trasladarse a Australia por amor: "Conocí a mi mujer en Pinto, pero ella es australiana y fue el primer motivo por el que viajé aquí".
Hoy en día, muchos españoles deciden emigrar en busca de trabajo y nuevas oportunidades. Dado este aumento en la emigración, Australia se está convirtiendo como uno de los destinos más elegidos porque ofrece unas condiciones sumamente altas de salarios, pudiendo llegar a ganar desde un inicio unos 2.500 euros, y unas condiciones laborales que difieren mucho con las ofrecidas en España.
No obstante, sus inicios en el país no fueron tan fáciles como parece: "Al principio andaba un poco en desventaja, no hablaba mucho inglés y los curros que tenía eran muy precarios. Trabajaba en torno a 16 horas diarias fregando platos, pelando patatas, etcétera".
Pese a ello, no se rindió y siguió prosperando. Comenzó a estudiar para tener un título australiano y tener mejores oportunidades. "Conseguí sacarme el título, después ascendí a jefe de cocina y hasta hoy que soy diplomado gastronómico".
Gracias a ese trabajo, Rubén, tras 17 años, ha podido dedicarse a lo que más le gusta sin dejar de lado su vida familiar. "Al principio viví cerca de Sídney, después me mudé a esa megaciudad y, ahora, tras tener a mi hija, decidimos mudarnos a Orange, una zona más rural y que me recuerda mucho a La Rioja o La Mancha".
Cocina española en Australia
Desde que consiguió montar su propio negocio, Rubén López Mesa ha conseguido hacerse a sí mismo. Su propósito siempre ha sido innovar y, por ello, ha conseguido reinventarse para ofrecer un servicio nunca visto.
Su proyecto se llama "A table of 10", y consiste en una cocina personalizada para quienes contraten sus servicios: "Orange, la zona donde vivo, se caracteriza por recibir mucho turismo de fin de semana, por lo que pensé que, en vez de abrir un restaurante, podría ser como un cocinero nómada e ir donde me digan los clientes".
Rubén comenzó con su negocio en 2021, tras el COVID. En estos años, no solo ha conseguido consolidarse, sino, además, abrir un mercado nuevo y que nunca nadie había realizado anteriormente.
Eso le ha servido para alcanzar cierta repercusión en Australia, llegando a aparecer en el programa de televisión 'The Cook Up', presentado por Adam Liaw, el primer ganador de MasterChef Australia.
Pero el éxito de Rubén también radica en su persona. Él no ha olvidado sus orígenes, enorgulleciéndose de ellos: "Que te llamen de entrevistas, programas... es muy bonito. Al final yo soy un 'corta patatas', ¿sabes? Entonces esto para mí es increíble", añade entusiasmado.
Para el cocinero, la gastronomía española es la mejor: "Al final, con la variedad gastronómica que tenemos en España, todo es más fácil". Sin embargo, en cuanto a las diferencias que hay en el trabajo hostelero entre ambos países, apunta: "Aquí hay mucha demanda de empleo, en mi trabajo siempre se necesita gente y, si eres buen profesional, que sepas que aquí hay trabajo".
Australia, un negocio turístico
La emigración a Australia ha vivido un aumento en los últimos años. El número de españoles que deciden viajar al país oceánico se encuentra en un constante 'in crescendo' por las buenas ofertas de salario y trabajo que ofrece a sus ciudadanos.
Sin embargo, no es tan fácil obtener la estancia en el país entre la gran variedad de visados que oferta el país: "Los visados son un negocio, pertenece al negocio del turismo australiano", añade Rubén.
Cada uno te limita o te ofrece distintas cosas, por ello, el consejo de Rubén para empezar a trabajar en Australia es distinto: "Hay muchos visados, como de estudiantes, trabajo... si lo que quieres es quedarte aquí trabajando, lo mejor es echar currículums desde España para que la misma te esponsorice, es decir, que te paguen los papeles para quedarte a contrato con ellos".
Por otra parte, esta problemática ha llegado a generar muchos conflictos a varias personas: "Piensan que viniendo de estudiantes después tienen más facilidad para quedarse, y nada de eso".
Además, Rubén añade: "Los requisitos para quedarse son estrictos. Me hicieron varias entrevistas donde evaluaban mi nivel de inglés, la cultura anglosajona y, sobre todo, que no se mienta en el currículum. La sinceridad para ellos es muy importante".
A raíz de ello, muchas personas dudan si viajar a Australia por trabajo por los problemas que hay en cuanto a la falta de acuerdos entre ambos países a la hora de nacionalizarse: "Conozco muchos mayores que vinieron aquí durante la Guerra Civil, los 60, 70... y hay verdaderos dramas de gente que ha perdido su ciudadanía".
Otro problema reside en la cotización. Si mucha gente quiere trabajar en Australia, dejará de cotizar durante ese tiempo en España para hacerlo allí. "Hay que tener en cuenta que pasarás a cotizar aquí, pero, si una persona viene a trabajar, puede reclamar que le devuelvan ese mismo dinero que ha pagado".
Todo esto, ha generado en Rubén un sentimiento contrario. "Yo me siento español y australiano. Llevo 16 años aquí, salí de Pinto con 30 años, y es curioso porque para las personas en España soy inmigrante y, pese a ser australiano también, para ellos nunca he dejado de ser inmigrante. Entonces lo importante es tener tablas, tirar para adelante y seguir sumando".
No hay que olvidar, aun así, que los beneficios de viajar a trabajar a Australia son notorios. "Hay mucha diferencia. Aquí, en el trabajo más bajo en cocina, un 'commies chef', cobra en torno a los 50.000 dólares australianos (29.000 euros al año)".
A partir de ahí, a medida que vayas ascendiendo puedes cobrar mucho más: "Una persona con un curro normalito puede cobrar entre los 60.000 y los 70.000 dólares australianos, entre los 35.000 y los 40.000 euros anuales".
No obstante, hay que tener en cuenta el alto coste de vida: "Es mayor que en España, las cosas son más caras y al final si tienes coche, niños, casa... se encarece todo un poco".