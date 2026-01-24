Adiós a la Feria de abril de Sevilla: Madrid tendrá la suya con 25 días de fiesta y 400 casetas y 200.000 m2

Las claves nuevo Generado con IA Madrid celebrará su propia Feria de Abril, llamada Madridlucía, del 13 de mayo al 7 de junio de 2026, en coincidencia con San Isidro. El evento contará con 400 casetas, un recinto de 200.000 metros cuadrados y funcionará íntegramente con energías renovables. Madridlucía ofrecerá conciertos, bailes tradicionales, gastronomía andaluza, servicios de alquiler de trajes y zonas de ocio para niños, recreando el ambiente de la feria sevillana. La feria busca ser un homenaje a la cultura andaluza y adaptarse a los nuevos tiempos, con facilidades como pagos NFC, baños modernos y cocina centralizada.

Dicen que Madrid es una de las mejores ciudades del mundo porque tiene de todo. Tiene vida y mucho ambiente, ya que no faltan los lugares a los que salir para comer, cenar o tomar algo. Además, tiene calidad y cantidad a partes iguales. Pero por si fuera poco, se trata de una ciudad bonita y acogedora, que te abraza y que te hace sentir como en casa vengas de donde vengas.

Sin embargo, también es verdad que a Madrid le faltan algunas cosas que, por cuestiones obvias, no puede tener. Por ejemplo, la playa, ese gran anhelo de una ciudad que se sitúa a 350 kilómetros de la costa. Y aunque, por ejemplo, sí tiene nieve, no goza de ninguna de las fiestas más grandes de todo el país. Uno de los grandes ejemplos podría ser San Fermín.

No obstante, esta festividad tan particular no es la única que brilla por su ausencia, ya que tampoco tiene nada parecido, por ejemplo, a la Feria de Abril de Sevilla. O, al menos, no lo tenía hasta ahora. Y es que la capital de España va camino de tener su propia feria. Este es un proyecto que no pillará de nuevas a la mayoría, ya que no es la primera vez que se oye hablar de ello. Pero lo cierto es que ahora sí es una realidad.

Y es que en 2026 llega Madridlucía, un proyecto que verá la luz en el mes de mayo de este año. Se trata de una feria que une el sur y la capital, llenando la ciudad de Madrid de luz, arte, sabor y el alto valor de estos encuentros tan típicos de esta celebración sevillana.

Sin embargo, no hará falta salir de Madrid, ya que esta feria tan especial estará situada a tan solo 20 minutos de la plaza de toros de Las Ventas, a donde intentará llevar en la mayor medida de lo posible ese carácter tan especial de un evento tan único. La Feria de Madrid comenzará el próximo 13 de mayo, justo en las vísperas de San Isidro, y se prolongará hasta el 7 de junio.

¿Cómo será la Feria de Abril de Madrid?

No será en abril ni en Sevilla, pero sí será feria. Al menos, eso es lo que intentarán los promotores de este gran proyecto que llevaba décadas escondido en un cajón y que el próximo mes de mayo verá la luz. Se trata de Madridlucía, la primera gran feria andaluza que se celebra en Madrid, pero "sin perder el respeto" por la feria original.

Y es que no se trata de un plagio ni de una apropiación, sino más bien de un homenaje "para abanderar la cultura andaluza", acercándola a todos los visitantes del mundo que pasan por la capital. A pesar de que se hará realidad este año, lo cierto es que el proyecto tiene una gran tradición, pues su idea original surgió hace 40 años.

Por aquel entonces, ya se celebró un prototipo de Feria de Abril trasladada a la capital, aunque solo duró unos años, ya que el promotor vendió la iniciativa, echando por tierra el proyecto. Sin embargo, por suerte para todos los que siguen echando de menos esta fiesta y su tierra, regresa por todo lo alto, con un proyecto más moderno y adaptado a los nuevos tiempos.

La nueva Feria de Abril de Madrid se parecerá poco a la ideada por Francisco de Paula en el año 1986, cuando la capital fue tomada por carruajes, sevillanas y vestidos de volantes por zonas tan castizas como la Castellana o la Puerta de Alcalá. Un proyecto que sirvió de impulso también para que la Expo 92 de Sevilla tuviera mejor acogida y causara mayor impacto.

Ahora, la Feria de Abril regresa a Madrid con un modelo mucho más adaptado a los nuevos tiempos, tanto en términos de entretenimiento como de organización. Esta tendrá lugar en el Ibedrola Music Madrid, un recinto de 200.000 metros cuadrados que se sustenta al 100% con energías renovables, sin generadores ni combustibles fósiles.

Por fechas, coincidirá con la festividad de San Isidro, patrón de Madrid, en lo que supone otro gesto de unión entre las ciudades y de reconocimiento hacia la fiesta Sin embargo, a esta Feria de Abril le faltarán algunos signos propios y distintivos. No habrá el tradicional albero, que dejará su paso al césped artificial.

Además, no será difícil ir al servicio, ya que habrá cerca de 1.000 baños perfectamente equipados cada varias casetas. Y por si fuera poco, toda la comida partirá desde el mismo punto, ya que habrá una cocina centralizada, evitando así que cada caseta tenga su propio catering. La idea es disfrutar de la Feria de Abril, pero sin las incomodidades e inconvenientes clásicos.

Un asunto muy particular será el de las casetas, las cuales pueden ser adquiridas por empresas y fundaciones. Las más baratas tendrán un coste de unos 55.000 euros y se prevé que haya unas 400 en toda la feria. Para tener una de gran tamaño será necesario contratar varios módulos.

Una de las preguntas más recurrentes gira en torno a la vestimenta, ya que la Feria siempre tiene un código de vestuario muy particular. Para quienes no tengan traje de flamenca, habrá puestos donde se podrán comprar y alquilar. Además, también se ofrecerán servicio de peluquería y maquillaje para transformarnos en un sevillano auténtico.

El recinto será dividido en diferentes sectores en los que no faltarán la música y el espectáculo, con conciertos en directo y bailes tradicionales andaluces. También habrá puestos de artesanía, moda flamenca, mantones, flores, pintura taurina y productos gourmet.

La recreación de la feria será casi total, con su zona de cacharritos para los más pequeños, conciertos y espectáculos flamencos cada noche. La celebración tendrá lugar de miércoles a domingo durante un mes, iniciando la semana con el tradicional pescaíto y finalizando con un espectáculo de drones que sustituirá a los tradicionales fuegos artificiales.

Esta feria estará repleta de comodidades, ya que se podrán realizar pagos por NFC, habrá mapas en tiempo real a través de aplicaciones y se intentará mantener un orden y limpieza en todo el entorno. Una Feria de Abril, pero a la madrileña.