Nueva apertura confirmada: el parque de Navidad de 7.000m2 en Madrid que estrena fecha, espectáculos y mercado gastro

El año 2025 llega a su recta final, pero eso no significa que sea una mala noticia. Todo lo contrario. Se aproxima uno de los momentos más especiales del calendario. Una etapa donde se suceden las festividades y los grandes momentos. Unos días donde siempre priman las celebraciones y el buen ambiente, sobre todo en grandes ciudades como Madrid.

Y es que la capital de España se ha convertido en una auténtica referencia en eso de disfrutar de estas fechas tan señaladas. Los espectáculos, shows y eventos especiales no cesan y nos sorprenden casi cada día con algo nuevo. Por ello, merece mucho la pena darse una vuelta por las calles de la ciudad para ver cómo va cambiando y cómo se va transformando en un entorno idílico.

Como cada año, Madrid estrena nuevos espectáculos que merece la pena visitar. Sin embargo, este 2025 será recordado como el año en el que entró de lleno el Santiago Bernabéu en la magia de la Navidad. Y es que es precisamente en el coliseo blanco donde se estrena uno de los shows más grandes e increíbles de todo el mundo.

Se trata de un evento único y que promete marcar un antes y un después en las celebraciones navideñas de una ciudad como Madrid, volcada con este tipo de fechas en los últimos años. Y qué mejor forma de hacerlo que con Mavidad Bernabéu, el espectáculo que convertirá al estadio en claro protagonista de estas jornadas tan señaladas.

Dentro de las mil y una aventuras que se podrán realizar en el Santiago Bernabéu destaca la que será la bola de Navidad más grande del mundo, pero también los puestos que formarán un increíble mercadillo gastronómico que completará la experiencia. Y es que Mavidad Bernabéu es un evento apto para todo tipo de personas. Un parque de Navidad que tiene una gran noticia y es la ampliación de sus fechas tras haberse agotado las entradas puestas a la venta originalmente.

¿Cuándo son las nuevas fechas de Mavidad Bernabéu?

Mavidad Bernabéu es el espectáculo navideño que llegaba para cambiarlo todo. La expectación fue tal que después de salir a la venta las entradas se agotaron en tan solo unos minutos. Y es que el 24 de diciembre era el día marcado para la primera edición de este evento increíble que ya ha captado la atención de medio mundo.

Su duración iba a ser de una semana, concretamente hasta el día 31. Y estaba previsto organizar tres pases diarios, generalmente, entre las 10:30 y las 22:30 horas. No obstante, en los días de festividad especial, están marcados horarios alternativos.

El día 24, Nochebuena, habrá un único turno de 12:30 a 16:30 horas. El día 25, Navidad, habrá dos turnos. De las 14:00 a las 18:00 horas y de las 18:30 a la 22:30 horas. Y para finalizar, el 31 de diciembre, Nochevieja, habrá un único pase de las 10:30 a las 14:30 horas.

Sin embargo, esta semana de pasión por la Navidad y de espectáculo se ha quedado corta, lo que ha llevado a la organización del espectáculo a ampliar en un día más. Así pues, a partir de este viernes a las 12:00 horas se podrán comprar nuevas entradas para el pase del 23 de diciembre, el cual pasará a ser el día del debut de Mavidad Bernabéu.

Estos tickets se pueden encontrar a través de VivaTicket y de la web oficial. Y los horarios de los nuevos pases serán de 14:00 a 18:00 horas y de las 18:30 a las 22:30 horas.

Como no podía ser de otra forma, el evento tendrá lugar en el interior del Santiago Bernabéu cuya superficie aproximada es de unos 7.000 metros cuadrados y contará con una puesta escena cuidada hasta el más mínimo detalle. El espectáculo constará de un escenario inmersivo donde la tradición se fusionará con la innovación creando una historia única.

Entre los divertimentos más importantes destacarán los entrañables rincones de La Plaza de los Sueños o la gran bola de Navidad iluminada. Además, para disfrute de toda la familia, el evento cuenta también con varios puestos gastronómicos donde degustar productos típicos de estas fechas cuyos tesoros únicos y especialidades se encuentran en La Galería de los Copos.

Los principales rincones a descubrir son El Río de la Magia, El Lago Helado, La Lavadera del Revuelo, La Fábrica de la Ilusión, El Carrusel de Luces y El Parque de las Nieves Eternas. Por último, será también de parada obligatoria El Parque de las Nieves Eternas, donde podremos poner a prueba nuestras destrezas.