Cierra inesperadamente por "discrepancias" Umiko, el restaurante japonés con 2 soles Repsol en su décimo aniversario

En su décimo aniversario, el universo Umiko, liderado por los madrileños Juan Alcaide y Pablo Álvaro Marcos, se despide de Madrid.

El reconocido restaurante Umiko (dos Soles Repsol y recomendado de la Guía Michelin) dio su último servicio el pasado sábado 6 de diciembre. Con su cierre inesperado, también ha bajado la persiana la premiada pastelería artesana de mochis y dulces japoneses con un Solete Repsol que nació del restaurante, Umikobake.

Desde Umiko han informado a Madrid Total que el cierre se debe a "discrepancias en la sociedad".

Hand roll bar

La clausura del local se produce después de que Juan y Pablo transformaran hace unos cinco meses su icónica barra (donde se encuentra la curiosa y estridente escultura multicolor que tanto define a Umiko) y la entrada (llamada Zona Blanca) de su restaurante japonés fusión en Umaki, un hand roll bar en el que probar sus platos por 50 euros menos con un aforo de 30 personas.

En la entrada de su restaurante de alta cocina japonesa, el ticket medio descendía a 30 euros por comensal, por lo que era la forma de probar su comida por la mitad de tiempo y dinero.

"Queríamos llevar Umiko a todos los públicos. Si el menú eran 2 horas y media, y costaba 100 euros; en Umaki las reservas duran una hora, y sales a 30-50 euros, sin contar bebidas", informó a este diario Juan Alcaide.

De Kabuki a Umiko

Los cocineros Juan Alcaide y Pablo Álvaro Marcos son discípulos de Kabuki. Tras desempeñar durante años diversos cargos en la cocina del reconocido restaurante como jefe de partida, decidieron dar un paso más y crear su propio proyecto.

Así es como inauguraron hace diez años en pleno centro de Madrid Umiko (dos Soles Repsol), y continuaron, desde hace tres, con su pastelería Umikobake (un Solete Repsol),

Temaki de Umaki, la nueva barra de Umiko. Umaki

El restaurante de cocina japonesa fusión, situado en la calle de los Madrazo, muy cerca de la Puerta del Sol, ha sido durante esta década conocido por mezclar técnica nipona con producto y sabores españoles y de otras cocinas internacionales.

Por otro lado, Umikobake (calle Antonio Acuña, 10) abrió a finales de 2022. Este proyecto de repostería japo-fusión liderado por el maestro pastelero Alejandro García junto con los chefs Juan Alcaide y Pablo Álvaro, llegó a tener grandes reconocimientos, como el premio al Mejor Roscón Artesano de Madrid 2023.

La capital española suma otro cierre más a la lista, en la que recientemente se han apuntado otros destacados restaurantes madrileños como Per Se Bistró (barrio de Chueca), del famoso cocinero Andrés Madrigal, y Lur (barrio de Legazpi), de la joven Lucía Gutiérrez.