El nuevo mercado 'gastro' del Bernabéu con 17 puestos que ha costado 8 millones: tiene la tortilla más famosa de Madrid

El Estadio Santiago Bernabéu sorprende a los madrileños con novedades, pero no del mundo del fútbol, sino con propuestas de ocio enfocadas a la gastronomía y la Navidad. Este miércoles 5 se ha inaugurado dentro del campo del Real Madrid, Bernabéu Market.

Tras más de dos años de desarrollo, esta área abre sus puertas con 17 establecimientos, expandiéndose a 20 operadores próximamente y capacidad para 1.000 comensales.

Detrás de este ambicioso espacio culinario fruto de un acuerdo de diez años con el Real Madrid C.F. y que representa una inversión inicial de 8 millones de euros, convirtiéndose en el mayor proyecto gastronómico del estadio Santiago Bernabéu, está el grupo gallego Amicalia, mediante su filial Restanima, con Anxo García como director general.

Amicalia es uno de los grupos de restauración más consolidados y reconocidos de Galicia. Con sede en A Coruña, el grupo gestiona actualmente el restaurante Alabaster en Madrid, así como A Mundiña Restaurante, A Mundiña Taberna, A Mundiña Tienda o el japonés Omakase Sushi, entre otros.

Ubicado bajo la Puerta 45 del Estadio Santiago Bernabéu, con acceso desde la Plaza de los Sagrados Corazones, el Bernabéu Market está concebido como un macroespacio gastronómico con una puesta en escena contemporánea y atractiva, orientado a convertirse en un nuevo distrito culinario en el corazón financiero de Madrid.

El horario habitual será de 10:00 a 24:00 durante todo el año, salvo los días de partido, donde el espacio cerrará antes, durante y después del encuentro para servicio exclusivo VIP al Real Madrid.​

Diseñado para ser disfrutado por cualquier tipo de público y a cualquier hora, ofreciendo opciones para distintos gustos y bolsillos —desayunos, tapas, comidas, sobremesas y celebraciones—.

El espacio alberga 20 microrestaurantes, con 17 activos en su apertura, cada uno con una especialidad única: marcas como Joselito (jamón ibérico), Daniel Sorlut (ostras francesas), Casa Dani (una de las tortillas de patatas premiada más famosa de Madrid), Escudellar Arroces y Más (arroces D.O. Albufera), Chocolatería 1902 (churros y chocolate de quinta generación), y propuestas inéditas en Madrid como las pulperías gallegas A Feira o la taberna canaria Toca Madera.

La gastronomía se completa con enseñas de cocina contemporánea como Beata Pasta, Divorare, Manteca Burgers y Kebah!, junto a conceptos exclusivos como Greta La Vinagreta, Kogumi (barra japonesa) y Olsen-Malvón (sándwiches de miga y empanadas argentinas).

La oferta líquida incorpora a Mahou como cerveza oficial y The Wine Shop con una cava mecánica de 200 vinos.​

La bola de nieve más grande del mundo

Otra novedad que trae el estadio para estas Navidades es que durante una semana, el Bernabéu será el hogar de un pueblo escondido: Mavidad Bernabéu.

Por primera vez, esta cita se hará realidad en un lugar tan único como esta experiencia: el Bernabéu se convertirá en un espacio donde vivir la ilusión de la Navidad. Además, los asistentes podrán disfrutar de la bola de nieve más grande del mundo.

Mavidad Bernabéu abrirá sus puertas del 24 al 31 de diciembre de 2025, convirtiéndose en nuevo icono navideño.

En ella, el público podrá recorrer diferentes zonas de este pueblo, llenas de luz y color, disfrutar de diferentes espacios gastronómicos y de diversas actividades para niños y adultos.

Además, se convertirá en un escenario inmersivo donde tradición e innovación se unen para crear una historia única: la de un pueblo mágico que solo puede seguir brillando gracias a la ilusión de todos.

Los visitantes podrán conocer a los Mavix, pequeñas criaturas camufladas hasta ahora como copos de nieve.

Para conocer su origen, los amantes de la Navidad podrán recorrer los entrañables rincones del lugar, paseando por la Plaza de los Sueños, junto a la gran bola de Navidad iluminada; hacerse con los tesoros únicos y las especialidades gastronómicas en La Galería de los Copos; y poner a prueba su destreza en El Parque de las Nieves Eternas, entre otras sorpresas más.

Con esta propuesta, el Bernabéu se presenta como un nuevo referente de la Navidad madrileña. El horario de Mavidad será de 10:30 a 22:30 horas, con tres pases diarios de aproximadamente cuatro horas de duración.

La venta de entradas comenzará el próximo 7 de noviembre a las 12:00 horas en su web, aunque los socios del Real Madrid C.F. podrán hacerse con sus entradas desde este día 5 de noviembre y los Madridistas desde el día 6 de noviembre.