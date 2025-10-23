Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: sátira, la revolución del pilla-pilla y un musical de Dumbo

Del pilla‑pilla más trepidante al teatro más sensible, pasando por una inmersión entre harina y brilli‑brilli, Madrid despide octubre con un abanico de propuestas familiares imposibles de resistir.

Las opciones van desde el adrenalínico Chase Off La Vaguada, que trae por primera vez a España la disciplina mundial del World Chase Tag, hasta el emotivo ‘Dumbo. El Musical’ en Leganés, que muestra el poder del arte sin barreras.

También hay espacio para la creatividad y el sabor: Escaramuza fluorescente llena de ritmo Matadero Madrid mientras los restaurantes Ginos se visten de aniversario para celebrar el Día Mundial de la Pasta reinventando sus clásicos italianos.

Música, humor y color

Buque Bólido presenta Escaramuza fluorescente, un espectáculo que fusiona la energía de un concierto en directo con la creatividad de una pieza escénica, pensado para toda la familia. Guitarras, sintetizadores, vestuario llamativo, proyecciones audiovisuales y una atmósfera de imaginación libre convierten esta tarde en una auténtica experiencia multisensorial. El montaje propone un viaje por el humor, la sátira y el juego, tratando con espíritu lúdico grandes temas como el consumismo, la ecología, la amistad o la cultura digital, y estimulando la complicidad con el público a diferentes edades.

A lo largo del show, el grupo va desgranando un repertorio inédito de ocho canciones, influido por el punk artístico y la electrónica creativa, acompañadas por dinámicas visuales y performances donde lo cotidiano se transforma en aventura sobre el escenario. Todo se desarrolla en un entorno afectivo, participativo y seguro, donde la risa y la sorpresa ocupan un lugar central.

Para quienes quieran ir un paso más allá, existe la posibilidad de inscribirse en el taller previo de escenografía y escena, en el que niñas y niños de 7 a 12 años ayudan a crear parte del atrezo y preparan una aparición especial en el directo junto al grupo. La entrada al taller da derecho al acceso al espectáculo, y a los participantes se les reserva la primera fila junto con un acompañante adulto.

Buque Bólido, formado por Toña Medina y Christian Fernández Mirón, es un colectivo artístico centrado en la experimentación con infancia y familias desde el arte sonoro, el teatro y la música, y cuenta con una amplia trayectoria creando talleres, performances y creaciones colectivas donde la creatividad infantil es la gran protagonista.

🏠 Lugar: Matadero Madrid, Cineteca. 💰 Precio: Desde 5€.

El pilla-pilla del futuro

Llega Chase Off La Vaguada, el evento más grande en España del fenómeno mundial World Chase Tag, una disciplina que transforma el clásico juego del pilla-pilla en un deporte profesional de alto voltaje. El centro comercial La Vaguada se convierte así en un cuadrilátero urbano de 8x8 metros, lleno de obstáculos en el que velocidad, reflejos y estrategia se combinan para ofrecer una experiencia única.​

Durante más de dos semanas, el público puede participar en entrenamientos, exhibiciones y competiciones abiertas en el Quad, el circuito oficial utilizado por atletas de parkour y freerunning. Entre semana, los encuentros se celebrarán de 17:00 a 21:00 horas, y los fines de semana con horario ampliado de mañana y tarde, con sesiones accesibles tanto para principiantes como para jugadores avanzados. Las rondas uno contra uno contarán para el ranking global ELO, lo que permitirá a los participantes medirse frente a los mejores del mundo y recibir recompensas exclusivas.

El primer fin de semana se inauguró el evento con una espectacular exhibición profesional Team Chase-Off, retransmitida en directo y protagonizada por algunos de los mejores atletas europeos. La gran final, prevista para el 25 y 26 de octubre, decidirá los campeones del torneo ELO 1v1, que competirán por premios como cartas coleccionables oficiales, entradas VIP a campeonatos internacionales, camisetas firmadas y viajes con alojamiento incluido.​

Este encuentro consolida la presencia de World Chase Tag en España y ofrece una oportunidad irrepetible para que todas las edades disfruten de un deporte que combina adrenalina, estrategia y espíritu urbano.

🏠 Lugar: Centro Comercial La Vaguada, Avenida Monforte de Lemos, Madrid. 💰 Precio: Gratuito.

Reinventar la tradición italiana

Ginos celebra el Día Mundial de la Pasta coincidiendo con su 40º aniversario, rindiendo homenaje a la tradición italiana con una carta renovada que combina lo clásico y lo contemporáneo. La propuesta introduce nuevas versiones de sus platos más emblemáticos junto a creaciones originales, elaboradas con ingredientes de denominación de origen y técnicas artesanales.​

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran el Rigatoni di Carrillera al Forno, reinterpretación del clásico al horno con carrillera de cerdo melosa, bechamel cremosa y salsa de boletus trufada gratinada con Parmigiano Reggiano DOP; y los Girasoli di Langosta alla Pirata, pasta rellena de langosta y gambas acompañada de una salsa marinera al estilo Pirata con pimientos lágrima dolce y crujiente de pan carasau.

El menú se amplía con propuestas que resaltan la autenticidad del producto italiano, como las Orecchiette al Parmigiano Reggiano DOP o el Gran Cannellone di Pollo Tartufato, además de un Menú Degustación Parmigiano Reggiano que convierte este icónico queso en guía de un recorrido de sabor. Cada plato combina equilibrio, textura y nuevos matices que celebran cuatro décadas de pasión por la gastronomía italiana.​

🏠 Lugar: Restaurantes Ginos en todo Madrid. 💰 Precio: Consultar menú.

Volar sin límites

El Teatro José Monleón de Leganés acoge ‘Dumbo. El Musical’, un espectáculo familiar gratuito e inclusivo que adapta la entrañable historia del elefantito de orejas grandes en una versión pensada para todos los públicos. Este montaje combina música en directo, humor y sensibilidad, abordando temas de autoaceptación, acoso escolar y amistad, y defiende el valor de la diversidad y el respeto mutuo.​

La representación forma parte del proyecto “Teatro sin límites”, una iniciativa impulsada por la Fundación KYOMU y la compañía ‘Candileja. Musicales para todos’, que promueven la inclusión cultural a través de elencos formados por actores con y sin discapacidad. Esta propuesta innovadora busca demostrar que el talento no tiene barreras, ofreciendo una experiencia escénica llena de energía, ternura y colorido.

Además de su mensaje social, la función destaca por ser plenamente accesible gracias a sus múltiples medidas: lengua de signos, subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético y tour táctil, permitiendo que todos los espectadores, sin importar sus capacidades, puedan disfrutar del teatro en igualdad de condiciones.

El montaje llega a Leganés tras cosechar premios como Mejor Espectáculo Infantil en los BroadwayWorld Awards y los Premios del Teatro Musical, consolidándose como una propuesta con valores de inclusión, emoción y convivencia.