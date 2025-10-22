Gabo's, la nueva "taberna neoyorquina" en Salesas para turistas de alto nivel: nuggets con caviar y porciones de pizza

En el corazón del barrio —gastronómicamente hablando— de moda y de los más exclusivos de Madrid, Salesas, empiezan a resurgir novedosos conceptos que buscan convertirse en lugares clandestinos en los que la 'jet set' y los turistas de alto nivel se dejan ver.

Sofisticados conceptos con luz tenue y mucho estilo que mezclan la alta cocina y la 'fast food' (patatas o nuggets con caviar, porciones de pizza...) con la diversión de la noche. Este verano abrió sus puertas Chitón y este mes de septiembre se inauguraba oficialmente Gabo's Bar & Grill.

Este último es la nueva apertura del barrio. Ubicado en el número 5 de la calle Prim, es una "taberna neoyorquina" que busca recrear la esencia de Manhattan sin salir de Madrid.

Platos Gabo's Madrid. Gabo's

Detrás de Gabo's se encuentra Gabriel Peña —apodado Gabo—, un emprendedor madrileño que tras vivir en Nueva York decidió regresar a su ciudad natal llevando consigo un pedazo de la Gran Manzana.​

Junto con Ansón y Bonet, la firma de consultoría gastronómica de Alejandra Ansón y Miguel Bonet, ha creado un punto de encuentro donde confluyen la música, la comida, el diseño y la atmósfera neoyorquina.

La elección del barrio no fue casual. Salesas, también conocido como Justicia o Chueca, según la zona, es uno de los espacios más cosmopolitas e internacionales de Madrid.

Con un aire a las coctelerías de Nueva York, Gabo's se encuentra en un semisótano abovedado con paredes de ladrillo visto. Los materiales nobles, como madera, mármol y terciopelo, crean una atmósfera cálida y sofisticada, junto a la iluminación íntima. Así, la música acompaña y el ambiente invita a alargar la noche sin mirar el reloj.

La carta de Gabo's rinde homenaje a los clásicos de Nueva York. Entre los entrantes destacan la ensalada César, todo un icono de la gran ciudad, el lobster roll y los nuggets con caviar, por 60 euros, un guiño a la sofisticación con un toque desenfadado.

Los platos principales incluyen la Gabo's burger, el tender steak con salsa de pimienta negra, el french dip, un sándwich de rosbif, y la crispy lasagna elaborada con ragú de ternera y parmesano.​

Pizzas Gabo's Madrid. Gabo's

Uno de los apartados protagonistas es el de las pizzas, servidas en porciones al estilo neoyorquino por 5 euros. También ofrece opciones de masa fina con bordes bien marcados, desde la clásica margarita y la pepperoni hasta la vodka, con salsa de dicho alcohol y pesto.

Los postres completan una oferta pensada para el confort: el sundae con toppings, banana pie y cookie skillet, la típica galleta preparada al momento. Todo se puede acompañar de cócteles clásicos.

Gabo's abre solo por las noches, hasta las dos de la madrugada, excepto los fines de semana, cuando ofrece brunch desde las 13:00 horas, con propuestas generosas como huevos benedict con holandesa cítrica, pancakes con sirope de bourbon, steak & eggs, lasaña bajo la luz del día y bagels con cheddar fundido y bacon crujiente. El ticket medio se sitúa entre los 40 y 50 euros.​

Desde Gabo's buscan no ser solo un restaurante, sino una experiencia que capture ese espíritu desenfadado y sofisticado de Nueva York en pleno Madrid. Un secreto a voces donde la noche empieza y, si uno quiere, nunca termina.