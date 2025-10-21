Osaka, el nuevo templo del nikkei en Madrid de 2 peruanos que triunfan con sus más de 20 restaurantes por todo el mundo

El grupo peruano MCK Hospitality, fundado por Diego de la Puente y Diego Herrera y, a día de hoy, considerado uno de los grandes referentes internacionales de la más exclusiva cocina fusión japonesa-peruana, ha hecho su desembarco en Europa, eligiendo Madrid como punta de lanza con la apertura del restaurante Osaka Nikkei en los números 36-38 del Paseo de la Castellana.

Este nuevo restaurante, ubicado en el antiguo Totó, vinculado a figuras conocidas como Cristiano Ronaldo y gestionado por Mabel Hospitality, supone un cambio significativo en el panorama gastronómico de la capital española, que vive un auténtico auge de la cocina peruana y nikkei.​

Según fuentes del sector, la operación para hacerse con este codiciado espacio supuso una inversión superior a los dos millones de euros por parte del grupo peruano.

Atún kunsei.

Así empieza en la capital Osaka Nikkei, a lo grande. La marca más veterana de MCK inició su andadura en Lima en 2002 y actualmente cuenta con una red internacional de restaurantes en ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Quito, Punta del Este, Santiago de Chile, Bogotá, Miami, Ciudad de Panamá y Dubái, a las que a corto plazo sumará también aperturas en urbes como Chicago.

La llegada a Madrid se presenta así como un paso lógico en la estrategia de crecimiento de una compañía que ya gestiona más de veinte establecimientos en nueve países de América, Europa, Asia y Oriente Medio.​

La propuesta de Osaka se basa en la cocina nikkei, un estilo que fusiona raíces japonesas y peruanas para celebrar la diversidad cultural y culinaria.

En la capital se podrá disfrutar de un menú que comienza en el Nikkei Bar o Raw Bar, desde donde se preparan ostras, navajas y bogavante, sashimis y tiraditos preparados en el momento; además de platos fríos como el toro tartar, el ceviche wasabi, el hotate nissei, el tiradito carpassion o el shiromi spicy.

Las opciones calientes del apartado Yaki Zensai exploran intensos marinados y preparaciones al wok y parrilla japonesa.​ El restaurante también reinterpreta nigiris clásicos con recetas originales nikkei. Así, el uchu tuna incorpora trufa y ajíes peruanos, y el niku se elabora con bife Wagyu A5.

Los makimonos también están presentes, ofreciendo rolls como el rocoto aburi y el antiku. El apartado Peruvian Izakaya, por su parte, pone el acento en la fusión mestiza, con propuestas para compartir como el tumbo shrimp, el tako anticucho o las pisco ribs.

Las secciones de arroces y parrilla completan la experiencia con el pato mochero, el wagyu chahan, el bogavante misoyaki y el Osaka steak como platos estelares.​

El equipo de cocina está liderado por los jefes de cocina Valentino Maldonado y Jossefp Reyes, y el chef ejecutivo Juan Alfonso Urrutia, quien ha trabajado en la adaptación de la carta madrileña para mantener la esencia nikkei e incorporar ingredientes locales y matices mediterráneos.

De izquierda a derecha: Chef Ejecutivo Juan Alfonso Urrutia, Jefe de Cocina Valentino Maldonado y el Jefe de Cocina Jossefp Reyes.

Su cocina abierta permite al comensal vivir la experiencia desde la sala, rodeado de materiales nobles, iluminación cuidada y una selección musical con tintes latinos y afro.​

Por otro lado, Kero Bar, la zona de coctelería, traslada también el concepto nikkei a la mixología, mezclando creaciones propias con reinterpretaciones de clásicos como el sakura, el aka sour o el negroni kunsei.

Con un ticket medio estimado entre 70 y 90 euros, Osaka Madrid aspira a consolidarse como referencia para los amantes de la cocina de fusión japonesa-peruana.

La presencia de MCK Hospitality en España supone la entrada de uno de los grandes referentes de la restauración de lujo de América Latina en el mercado europeo, reafirmando el atractivo internacional de la gastronomía peruana y nikkei, y confirmando a Madrid como uno de los principales escaparates culinarios del continente.