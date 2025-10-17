Los mejores planes este fin de semana en Madrid: un festival de arte, un gran evento de videojuegos y hacer pan

Madrid se convierte este fin de semana de otoño en un hervidero de propuestas culturales, artísticas y de entretenimiento que transforman la ciudad en un auténtico escaparate de creatividad. Desde festivales multidisciplinares hasta competiciones de videojuegos, pasando por exposiciones internacionales, cursos especializados y espectáculos de humor.

Propuestas como un festival que reúne arte visual, música y pensamiento, o la esperada final de un conocido videojuego con miles de adeptos en un escenario real.

A ello se suman iniciativas que invitan a aprender, como una clase de panadería artesanal o una muestra de arte italiano que atraviesa generaciones. Por último, una sesión de comedia en vivo con voces frescas del humor nacional.

Festival Moments

Festival Moments regresa este otoño a Madrid para celebrar su 12ª edición con un programa único. Antes de recorrerse otras provincias del país, llega a la capital este fin de semana para hacer su primera parada.

Se convertirá en punto de encuentro de la creación contemporánea más inmediata, reuniendo propuestas de fotografía, ilustración, música y pensamiento en algunos de sus espacios culturales más alternativos. Le Mur Photo Gallery, Swinton Gallery, Cuarto Color Lab, Bouquet by Madrid o la mítica Sala Wurlitzer se abrirán al espíritu Moments durante tres jornadas intensas.

Entre las actividades más destacadas sobresale la primera visita a España de Ray Barbee, leyenda del skateboarding, fotógrafo y músico, que impartirá un taller en Le Mur Photo Gallery (17 de octubre) y ofrecerá un concierto íntimo en El Sótano Club.

La programación madrileña incluye además la exposición 'Bienvenida' de Rocío Madrid en Swinton Gallery y la muestra 'Donde brota la memoria' de Marisa Maestre en Cuarto Color Lab, dos artistas que transforman lo cotidiano en relato artístico.

La agenda se completa con la presentación del fotolibro de Alexander Gross y su exposición 'No Cap' en Bate Social Store, o con la muestra 'En Blister' de Shippai64, centrada en la cultura del art toy. La música también tendrá un papel protagonista en Madrid, con el showcase y concierto de la banda Orina en Wurlitzer, donde presentarán su primer LP Mea Culpa.

En conjunto, un recorrido vibrante que convierte Madrid en laboratorio efervescente de nuevas expresiones culturales y escaparate de artistas que están marcando el pulso creativo actual.

🏠 Lugar: varios espacios. 💰Precio: gratis (salvo algunas excepciones).

Un videojuego en directo

Este sábado La Nave en Madrid acoge la gran final presencial de la edición Red Bull Home Ground España 2025, el torneo internacional del videojuego Valorant, organizado por GGTech Entertainment, en colaboración con Red Bull y Riot Games. Y es que por primera vez se celebrará en España.

Mixwell, leyenda española del shooter de Riot Games, será el embajador y rostro visible del evento. En este, los dos mejores equipos, KlanNaLan y KPI Gaming, se enfrentarán al mejor de cinco mapas, frente a las luces y las cámaras. Pero solo un equipo se llevará la gloria.

🎉 ¡La gran fiesta de VALORANT llega a Madrid con la Final Nacional de Red Bull Home Ground! 🏆



🗓️ 18 de octubre

📍La Nave (Madrid)



Disfrutad con:

🤳 Fan Zone

🎶 Show musical

⌨️ Final de la competición presencial

🕺 Y mucho más...



🎫Compra tu entrada: https://t.co/yfvvD8FkAq pic.twitter.com/8lHmJL5rmW — VALORANT (@VALORANTes) October 9, 2025

Se tratará de una experiencia única para los asistentes en la capital, con un evento diseñado para cumplir las expectativas de la comunidad de Valorant en España. El espacio contará con tres áreas principales: main stage, fan zone y zona VIP, donde se desarrollará una variada oferta de entretenimiento. La jornada comenzará a las 14.00 horas y se extenderá hasta las 22.00 horas con la entrega de trofeos.

El equipo campeón nacional obtendrá un pase directo a la Final Internacional en Nueva York, donde competirá contra los mejores equipos del mundo entre el 13 y el 16 de noviembre.

🏠 Lugar: La Nave. 💰Precio: 12 euros.

Aprender a hacer pan

Escuela Materia. Pan Delirio

Creada por los fundadores del obrador artesanal Pan Delirio y dirigida por Marta Cocheteux, hija y hermana de los Javieres, la escuela de panadería y repostería Materia tiene una amplia programación en octubre, mes en el que se celebra el Día Mundial del Pan (el 16 de octubre).

Este sábado en específico se celebrará el curso de pan de masa madre con David Solana de Obrador Abantos, donde se explicarán desde los conceptos más básicos hasta técnicas avanzadas. Ideal para principiantes y para quienes buscan perfeccionar sus habilidades. El horario será de 10.00 horas a 14.00 horas.

🏠 Lugar: Calle Naranjo 7, Madrid.

💰Precio: 120 euros.

Exposición de arte

Se presenta por primera vez en España, de la mano del Instituto Italiano de Cultura en Madrid, la exposición 'La familia Cascella, Más allá del tiempo'. Se trata de las obras de cinco generaciones de artistas abruzeses.

El proyecto pretende celebrar la historia única y la constante evolución de la familia Cascella, permitiendo descubrir las raíces artísticas y la evolución de los géneros que, desde el patriarca Basilio Cascella (nacido en Pescara en 1860), dieron vida a obras contemporáneas, como las de Matteo Basilè y Davide Sebastian.

La exposición La familia Cascella, Más allá del tiempo. Instituto Italiano de Cultura de Madrid

Los Cascella supieron interpretar y anticipar los nuevos lenguajes en cada época. Artistas visionarios, innovadores, vanguardistas, se expresaron en muchos ámbitos del arte: pintura, ilustración, edición, cerámica, escultura, hasta llegar a la fotografía y a las investigaciones más avanzadas del siglo XXI, sirviéndose de las últimas tecnologías de inteligencia artificial.

La exposición presenta obras icónicas y significativas del recorrido de cada artista, acompañadas de documentos históricos que permiten una reconstrucción filológica. Estará abierta al público hasta el 8 de noviembre, en horario de martes a sábado, de 12.00 horas a 18.00 horas.

🏠 Lugar: Instituto Italiano de Cultura (Calle Mayor, 86, Madrid). 💰Precio: entradas en taquilla.

Un festival de comedia

Cartel de la segunda temporada de La Sala Comedia by Dominos.

El ciclo de shows impulsado por El Terrat (The Mediapro Studio) en La Sala del Movistar Arena apuesta por convertirse de nuevo -tras una primera edición- en el epicentro de la risa en la capital. Se trata de espectáculos inéditos en directo de la mano de grandes humoristas.

La segunda temporada apuesta por una programación variada que combina talentos consolidados, propuestas innovadoras y experiencias únicas que acercan la comedia a todos los públicos y estará hasta el mes de diciembre. Este domingo, Raquel Hervás y La Prados se suben juntas al escenario para dar vida en directo a su exitoso podcast Pena y Pánico, referencia del humor más ácido.