El nuevo restaurante de moda de unas georgianas en Chamberí: se llena cada noche de artistas como Paco León

En pleno barrio de Chamberí y rodeado de galerías de arte, abrió hace casi tres meses sus puertas el nuevo restaurante de moda en Madrid: Norah. Un espacio que no solo busca alimentar el cuerpo, sino también despertar emociones.

Un espacio que bajo su lema Born in the Mediterranean reinterpreta la cocina de la región con sensibilidad contemporánea, producto de temporada y un profundo respeto por el origen.

Norah no es solo un restaurante. Es un relato sensorial que comienza desde el primer paso en la sala. Su moderna y elegante decoración y su comida de calidad han hecho que se convierta en el punto de encuentro de artistas, que con frecuencia acuden a Norah por las noches, según informan desde el restaurante a este diario.

Salón de Norah. Norah

La carta diseñada por su chef Eli Schtein incluye una propuesta gastronómica que se basa en la honestidad del producto y la creatividad sin artificios. Su ticket medio de 40-45 euros por comensal.

Su cocina mediterránea incluye platos imprescindibles de la carta como unas sardinas ahumadas en pan brioche, unas deliciosas pizarras a la brasa, la ensalada de cordero y tzatziki, un tartar de pescado azul, fettuccini con calamar y ajo o un lomo alto a la brasa con pure de apionabo.

Todo cuidadosamente armonizado con una selección de vinos nacionales e internacionales en los que se incluyen godellos del Bierzo, el chablis francés, el moscato espumoso italiano, champagne francés, los tintos de Ribera del Duero y Ribera Sacra y otras denominaciones como las griegas o del Líbano, muy bien seleccionadas por su artífice, el renombrado Alberto Ruffoni y una coctelería de autor que se alejan del circuito convencional.

"Queremos que la experiencia en Norah sea como una conversación entre amigos: cercana, auténtica y con personalidad. Aquí todo gira en torno al sabor, pero también al recuerdo, y la experiencia al rededor de una mesa", explica Natalia Dzidziguri y Tea Khuade, fundadoras del proyecto.

Según cuentan desde Norah, estas amigas y compañeras de profesión, que tienen una amplia trayectoria al frente de restaurantes como Persimmon's, se conocieron en Georgia y decidieron en un viaje a Biarritz todo el concepto mediterráneo de comida y savoir fair de su nuevo proyecto.

Parte fundamental de Norah es el interiorismo —firmado por Trueba Studio— combina materiales nobles, paletas naturales y una atmósfera envolvente.

Hay luz cálida, mesas amplias y ese murmullo de fondo que solo tienen los lugares con alma. Norah es, al mismo tiempo, elegante y cercano, íntimo y sofisticado.

Con su apertura, Norah se ha reafirmado como uno de los templos culinarios de la capital para los artistas, es por ello que, en su inauguración, amenizada por el DJ Pablo Anyway, rostros del mundo del cine o la música, como Paco León, Laura Ponte, Juana Acosta, Mayca Merino, Edgar Caro, Miguel Carrizo, Foie Grass, Nicolas Villamazar, Paul Antón y Bea Aiguabella, no quisieron perdérsela.