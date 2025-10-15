Manuel, el hostelero que reina en la Plaza de España: tiene 3 restaurantes de cocina asturiana en 200 metros

Salón de La Charca Restaurante y Manuel Fernández. E. E.

La Plaza de España de Madrid atraviesa actualmente una etapa de transformación que se refleja también en su escena gastronómica.

La reforma, realizada entre 2019 y 2021, eliminó gran parte del tráfico rodado y conectó el área con otros puntos icónicos de la ciudad, incrementando las zonas verdes y de descanso, además de conservar elementos históricos como la muralla árabe del siglo IX.

Este cambio ha revalorizado el espacio y ha propiciado el regreso de los ciudadanos, quienes demandan ahora una oferta gastronómica de mayor calidad y personalidad.

Durante años, la hostelería de Plaza de España estuvo dominada por cadenas internacionales y propuestas enfocadas principalmente al turismo.

Con la recuperación del espacio público, el Grupo Asgaya ha apostado por enriquecer el entorno con la apertura de tres de sus restaurantes asturianos en menos de 200 metros.

Fachada de La Charca Restaurante. Mar León

Manuel Fernández, empresario asturiano que sigue a sus 70 años al frente de siete establecimientos en Madrid, ha sido clave en este nuevo impulso gastronómico.

En la última década, ha abierto tres conceptos en los aledaños de la Plaza de España, con una cocina centrada en producto y tradición española, matizada con guiños asturianos: La Charca Restaurante (calle Juan Álvarez de Mendizábal, 7; abierto en agosto de 2025), Cervecería Asgaya (calle Ferraz, 8; abrió en febrero, también de este año) y La Charca Bar (calle Juan Álvarez de Mendizábal, 7; abierto en 2016).

Fuego y parrilla

La Charca Restaurante, la última apertura de Manuel Fernández, inaugurada hace un par de meses, eleva la oferta de la zona con una propuesta gastronómica basada en el fuego y la parrilla, quitándole protagonismo a sus famosos cachopines.

Carnes, pescados y mariscos pasan por el horno de carbón de encina y el ahumador en frío, potenciando el sabor de platos como las mollejas de ternera ahumadas y glaseadas con parmentier, el pulpo a la brasa con crema de revolconas, las almejas al horno y el rodaballo a la parrilla.

El restaurante no olvida los guisos asturianos: fabada, verdinas con bogavante y callos a la asturiana forman parte del recetario, junto a su emblemático cachopo de solomillo.

La experiencia se completa con una carta viva, que varía según el producto de temporada y una bodega de casi cien referencias nacionales e internacionales.

Ambiente refinado

El espacio de La Charca está diseñado para disfrutar la cocina tradicional en un ambiente refinado, con mesas vestidas, cubertería elegante y servicio atento.

Dispone de opciones en la barra y el comedor, menú del día y una variedad de pinchos y tostas que acompañan con sidra asturiana.

El restaurante permanece abierto durante toda la jornada con cocina ininterrumpida y ofrece desayunos, comidas, meriendas, afterwork y cenas, adaptándose a las distintas horas y necesidades de sus clientes.

Esta apuesta reafirma la ambición de Manuel Fernández y su grupo por dinamizar la gastronomía de Plaza de España y dotarla de una identidad propia.