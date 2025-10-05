Ni Bibo ni El Landó: el bar de Madrid favorito de Carlos Herrera para comer cocido abre otro local en este castizo barrio

Madrid es una ciudad que hay que conocer a través de sus diferentes señas de identidad. Algunas están presentes directamente en sus monumentos, edificios, calles y plazas. Sin embargo, otras hay que buscarlas un poco más allá, dejándose llevar por los sentidos.

Y es que aquellos que gozan y gustan del Madrid más castizo aseguran que la capital también se encuentra encerrada en el olor que desprenden los churros de San Ginés o en la textura de un bocadillo de calamares de la Plaza Mayor.

Sin embargo, en este paralelismo entre sensaciones y lugares no puede faltar nunca el sabor de Madrid, ese que para muchos se esconde en el cocido del Lhardy. O en casi cualquiera de sus platos. Eso es lo que le pasa a grandes rostros de la sociedad como a Carlos Herrera.

El conocido periodista y locutor de radio tiene en este histórico restaurante uno de sus rincones favoritos de Madrid. Tanto es así que cada vez que puede se escapa para disfrutar de alguna de sus maravillas. Sin embargo, ahora está de enhorabuena, ya que podrá repartir su placer entre dos rincones.

Y es que Lhardy está muy cerca de abrir un nuevo local en la capital. Se espera que antes de que concluya el 2025 pueda abrir de nuevo sus puertas con un segundo establecimiento para seguir homenajeando a la cocina y a la buena compañía. Y todo en una de las zonas más llamativas y suculentas de la capital: el barrio de Salamanca.

¿Cómo será el nuevo Lhardy de Madrid?

Se podría decir que Lhardy es el restaurante de las leyendas. Y no solo por las apariciones de un personaje tan particular y carismático como Carlos Herrera. A lo largo de la historia, este conocido establecimiento ha atraído a figuras como José Martínez Ruiz 'Azorín' o como Benito Pérez Galdós.

Y es que la cocina de Emilio Huguenin, su fundador en 1839, sigue teniendo un sello muy particular. Un restaurante que ha conseguido marcar una era en la capital y que ha conquistado Madrid desde su sucursal en la Carrera de San Jerónimo.

Sin embargo, ahora ha llegado un nuevo símbolo de su crecimiento, y es la apertura de un segundo local en una de las zonas más concurridas de Madrid, justo en el barrio de Salamanca. Sin embargo, será una apertura de lo más particular, ya que el nuevo local tomará tinte de cafetería.

Su nuevo emplazamiento será al inicio de la calle Velázquez, justo donde se situaba La Llave de Oro. El nuevo local tendrá unos 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y con su propia terraza exterior. Está previsto que tenga capacidad para un centenar de personas.

La idea es imitar el modelo de actividad de grandes ciudades como París o Nueva York y que su ritmo no pare, desde las mañanas hasta las noches. Por ello, la apuesta y su esperanza de éxito son totales. Además, Casa Lhardy conservará alguna de sus señas de identidad como su samovar de plata del siglo XIX o su croquetero.

Aunque el proyecto no está del todo asentado, lo cierto es que ya hay buena parte de la carta que, o ha sido decidida, o se han dado algunos pasos. Esta saldrá de nuevo de la mente y la inspiración de Diego Murciego, chef ejecutivo del grupo.

Una de sus grandes novedades será su barra de producto en crudo o su servicio de brunch dominical. Y para los amantes del dulce, esta nueva cafetería de Madrid contará con carta especial de desayunos y meriendas. Y contará con su propio espacio de repostería a cargo de Ricardo Vélez.

Por si fuera poco, su volumen de trabajo se concentrará en torno a tres focos. Esas mañanas y noches que marcarán la diferencia, pero también el hueco del afterwork que tan de moda se ha puesto en los últimos tiempos en Madrid.