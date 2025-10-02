Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: minigolf, juegos de LEGO, terror en la Warner y la Cenicienta

Octubre da comienzo al otoño, pero también se inaugura el mes por excelencia de las historias de miedo, los personajes misteriosos y las pesadillas. En definitiva, la época del terror que se prepara para la gran fecha de celebración de los amantes de este género: Halloween (el día 31).

También los más pequeños pueden disfrutar de este mes, adaptado a ellos, dos parques de atracciones de Madrid lo inauguran a lo grande este fin de semana.

Aun así, para quienes prefieren algo diferente, también hay otras divertidas actividades en toda la región madrileña como el musical de la Cenicienta, talleres de pulseras y un minigolf en un completo festival para toda la familia.

Un festival y numerosas actividades

El centro comercial Heron Diversia en Alcobendas celebra este sábado el Fun is Now Fest, un festival que acogerá un sinfín de experiencias: actividades para ganar premios y jugar en familia, talleres de manualidades, música en directo, córner beauty, stage con animación, shows...

La programación completa es la siguiente:

Stage con host y DJ. Un escenario, el corazón del evento, donde no faltarán la música y los shows.

Un escenario, el corazón del evento, donde no faltarán la música y los shows. Taller de charms (cada hora hasta las 19.30 horas).

(cada hora hasta las 19.30 horas). Córner de tattoos, glitter y hairstyle (hasta las 20.00 horas).

(hasta las 20.00 horas). Minigolf . Un circuito en el que jugar solo o en grupo y competir en torneos.

. Un circuito en el que jugar solo o en grupo y competir en torneos. Fotomatón vintage. Un recuerdo en forma de tira fotográfica.

Un recuerdo en forma de tira fotográfica. Buzón de los deseos.

Shows sorpresa. Durante todo el día. Espectáculos, música y efectos.

Durante todo el día. Espectáculos, música y efectos. Actividades y premios. Para Kinépolis Diversia, una clase deportiva al aire libre con

We/On, juegos de arcade y la cabina de aire con descuentos de Ilusiona.

Todas las actividades son gratuitas y estarán en horario de 13.00 horas a 21.00 horas.

🏠 Lugar: Heron Diversia Alcobendas. 💰 Precio: gratis.

Exposición Lego

Este finde se inaugura la exposición temporal 'Lego Gaming: The Exhibition'. Aterriza en el OXO Museo del Videojuego de Madrid en la Plaza Callao este viernes.

La muestra ofrece un recorrido que abarca desde la historia del Grupo Lego, con materiales audiovisuales y piezas físicas, pasando por su incursión en el mundo de los videojuegos, y hasta llegar a las franquicias más populares del sector.

Se podrán disfrutar de modelos 3D de gran escala y piezas históricas llegadas desde Dinamarca -como el Pato de Madera (1958), el Tren Lego (1966) o algunos de los primeros videojuegos Lego como Lego Island o Lego Creator-, lanzamientos recientes y construcciones físicas.

También se podrá interactuar con lanzamientos de videojuegos recientes y antiguos (Lego Party, Lego Voyagers, Lego Fortnite o Lego Star Wars). Será un punto de encuentro intergeneracional, uniendo a niños, familias y adultos que crecieron con ladrillos Lego y los videojuegos.

🏠 Lugar: OXO Museo del Videojuego de Madrid (Plaza Callao) 💰 Precio: 21,90 euros.

Empieza Halloween en los parques de atracciones

El mes del terror ya ha comenzado, y el Parque Warner y el Parque de Atracciones ya celebran Halloween con varios eventos con personajes, espectáculos, sustos y un ambiente de miedo como protagonista.

Este sábado comienza (hasta el 3 de noviembre) esta temporada en ambos parques. En la Warner durante el día se incorpora un nuevo show musical en el Teatro Hollywood: 'Drácula'.

Halloween en el Parque Warner. Parque Warner

Los más pequeños también podrán vivir la experiencia con el 'Looney Tunes Dance Festival Halloween Edition', un show en el que los míticos personajes estarán completamente personalizados de Halloween. Se suma a otras experiencias exclusivas como el show musical 'El Día de los Muertos', en Old West Territory.

En el Parque de Atracciones de Madrid, como novedad, los niños podrán vivir su propio Halloween durante las mañanas en los nuevos pasajes infantiles: 'El Castillo Misterioso' y 'La Pirámide Maldita'.

Además, este contará con una programación de espectáculos entre los que destacan shows como el mundo apocalíptico recreado en 'Scream Show' y la fiesta para toda la familia con personajes como Bob Esponja, Patricio, Dora La Exploradora en 'Nickelodeon Halloween Party' en el Gran Teatro Auditorio.

Para terminar el día, una salida zombi invadirá las calles del parque, aportando el broche perfecto para una jornada de miedo.

🏠 Lugar: Parque de Atracciones de Madrid y Parque Warner. 💰 Precio: entrada general por 36,90 euros en Parque de Atracciones y 49,90 euros en Parque Warner.

La Cenicienta en vivo

Stage Entertainment, la productora responsable de éxitos como El Rey León, Aladdín, La Bella y la Bestia o Los Miserables, estrena este viernes un gran clásico en la Gran Vía madrileña: Cenicienta.

Debutó en Broadway en 2013, con la llegada de una versión renovada que aportó una nueva perspectiva, incorporando profundidad y valores contemporáneos.

Escena del musical de la Cenicienta en el Teatro Coliseum de Madrid. Marta Fernández / Europa Press

Ahora, el público español podrá disfrutarla en el Teatro Coliseum. Más allá de la clásica historia de amor, Cenicienta presenta a Ella, una heroína que inspira con su determinación y valentía.

Todo ello cobra vida en una espectacular puesta en escena, acompañada por la extraordinaria partitura de Rodgers & amp Hammerstein, emblema de la edad de oro del teatro musical, con temas inolvidables como In my own little corner, Impossible y Ten minutes ago.

🏠 Lugar: Teatro Coliseum (Gran Vía, Madrid). 💰 Precio: desde 37,99 euros.

Libros en Majadahonda

Desde este jueves se celebra la novena edición de la Feria del Libro de Majadahonda en el municipio madrileño. Solo estará disponible durante este fin de semana en la Plaza de Colón.

En esta ocasión, además de la participación de 16 editoriales y librerías que ofrecerán las novedades literarias más interesantes del momento, con 102 autores firmando, también tendrán lugar varias actividades de ocio para todos los públicos.

Feria del Libro de Majadahonda 2024. Ayuntamiento de Majadahonda

Los más pequeños podrán asistir el viernes al espectáculo 'El embaucador', donde se mezclará magia con humor en la carpa central de la Feria del Libro (17.30 horas). Ese mismo día (19.30 horas) se celebrará un taller sobre Bon-odori, un baile tradicional japonés con el que al final del verano se rinde homenaje a los antepasados.

El sábado también habrá un teatro para niños en la carpa de la Feria del Libro: 'Iguales, la leyenda' (12.00 horas). Posteriormente, el concierto de Caracolino Band, con canciones y juegos que harán toda una fiesta para las familias (17.00 horas).

El último día de la feria, el domingo 5 de octubre, la programación comenzará con 'Mitos griegos para niños' (12.00 horas). Por la tarde, empezará el recital poético 'Dos voces y una lira' (18.00 horas).

Además, habrá otros eventos dedicados para los adultos, como un taller sobre caligrafía japonesa con pincel o la presentación del libro Memoria gráfica de Majadahonda, el paso del tiempo (sobre una exposición con las fotografías familiares de majariegos sobre la ciudad en sus orígenes).

También se hará un homenaje a Francisco Umbral, al cumplirse el 50 aniversario de su libro Mortal y Rosa.