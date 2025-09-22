Los mejillones considerados mini tesoros marinos en Bretaña que sólo puedes probar este mes por 19 euros en Madrid

El templo del buen comer de Ponzano vuelve a poner en el mapa gastronómico madrileño una de esas citas que los amantes del producto marcan en el calendario.

Candeli, dirigido por los hermanos Alberto y Francisco Rivera, del Grupo Oter, se ha convertido en una parada obligada (y más en septiembre) de esta mítica calle para quienes buscan cocina de temporada y productos de origen contrastado y la magia de la parrilla de carbón en directo.

Durante todo este mes, Candeli celebra sus Jornadas del Mejillón Bouchot, un marisco con Denominación de Origen Protegida que llega directamente desde la cuenca de Marennes-Oléron, en la Bretaña francesa.

El mejillón de Bouchot tiene un tamaño más pequeño que el nacional.

Al contrario de lo que muchos pueden pensar, no se trata de una variedad distinta de mejillón, sino del resultado de un método de cultivo único en el mundo que se practica desde el siglo XIII.

El término 'bouchot' significa "estaca de madera" en francés y describe la técnica artesanal con la que se cría: postes clavados en la arena a los que se adhieren cuerdas donde los moluscos crecen alimentados por el vaivén de las mareas.

El resultado es un mejillón más pequeño de lo habitual, de concha azulada, carne jugosa —al meterlo en la boca, se derrite como la mantequilla— y un intenso color naranja, con un sabor marino concentrado y elegante.

Tanto es así, que en Francia lo consideran un auténtico manjar, casi adictivo. Como comer pipas, que cuando empiezas, no puedes parar.

En la cocina de Candeli se respeta al máximo este producto. Se cuece con cuidado y después se presenta con una salsa ligera a base de cebolla, cúrcuma y pimienta.

Se sirve con patatas gallegas fritas al momento en un guiño a la tradición belga de acompañar el marisco con "frites".

La experiencia se completa con un vino especial: el chardonnay Chivite Finca Legardeta, fresco y mineral, pensado para realzar la intensidad del bouchot.

¿El precio de este festín con sabor a mar? 19 euros la ración, mientras que la botella del chardonnay la ofrecen a 23,5 euros.

Pero no todo son mejillones. Septiembre también trae al menú de Candeli otro tesoro de temporada: el exclusivo pimiento de cristal con Denominación de Origen Navarra.

Este pequeño capricho rojo, de piel casi inexistente y sabor potente, se asa a la brasa, se termina en horno, se pela a mano y se sirve en ensalada con su jugo, cebolla y una original sal de nueces. La ración está también a 19 euros.

A ellos se suman propuestas estivales como el bonito del norte —en ventresca, lomo a la brasa o en formato tartar—, los tomates corazón de buey de Tudela y pescados frescos de lonja como lubinas o lenguados.

Con una animada barra para 'tapear' y un comedor interior de estilo elegante y minimalista, este restaurante confirma, una vez más, que lo sencillo puede ser sinónimo de lo extraordinario cuando detrás hay una materia prima impecable.