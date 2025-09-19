El tren en el que 'viajar en el tiempo' desde Madrid a la época de Cervantes: un recorrido por los lugares favoritos del autor
Se trata de una nueva experiencia que comienza este sábado y se extiende durante todos los fines de semana, hasta diciembre.
Más información: Alcalá de Henares, el nuevo destino 'gastro' para los inversores en el que comer por la mitad de precio que Madrid
Conocer la historia del reconocido y famoso autor del Siglo de Oro español, Miguel de Cervantes, mientras se pasea por las calles de la ciudad que lo vio crecer, es posible. Además, al plan se suma un tren que lleva a los curiosos viajeros desde Madrid hasta la localidad cervantina.
Se trata de evento en el que los visitantes podrán disfrutar de un espectáculo interactivo lleno de juegos y guiños literarios. Tanto en el trayecto en el convoy, como la visita a la villa preferida del autor español más universal: Alcalá de Henares.
El evento tiene su inauguración este 20 de septiembre y se extiende hasta el día 13 de diciembre, con fecha todos los sábados durante estos meses.
Bajo el nombre 'El tren de Cervantes', los pasajeros se sumergirán en la historia y el legado del autor español más universal, recorriendo la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una invitación a revivir la obra y la figura de Miguel de Cervantes mientras el viajero descubre Alcalá desde una perspectiva distinta.
Una experiencia que se lleva haciendo varios años con la colaboración entre Renfe Cercanías Madrid y el Ayuntamiento del municipio. "Decenas de miles de viajeros de numerosos países, especialmente de Hispanoamérica, han disfrutado durante casi tres décadas de este viaje en el tiempo", como apuntaba la concejala de Turismo de Alcalá, Isabel Ruiz Maldonado, en su presentación.
Programación
La experiencia comienza en la estación de Atocha, donde un elenco renovado de personajes ataviados de la época recibe a los pasajeros con humor e ingenio.
Estos, posteriormente, acompañarán con un espectáculo el trayecto en tren, de unos 30 minutos. Entonces, comenzará un recorrido guiado que los llevará por la calle Libreros, la Plaza del Mercado, el Barrio Judío, la Plaza de los Santos niños y el Palacio Arzobispal.
Por la tarde, y tras una pausa para comer, será el momento de conocer la Universidad, antes de poner rumbo de vuelta a casa. El recorrido y los horarios se detallan a continuación.
-
10.15 horas. Recibimiento de los participantes viajeros junto a la Oficina de Atención al Cliente de la estación de Atocha Cercanías Madrid, donde actores ataviados de época se presentarán, les encaminarán al tren y les acompañarán durante toda la visita.
-
10.32 horas. Salida de Madrid Atocha (el tren estará disponible 20 minutos antes de la salida para la recepción y subida de los viajeros).
-
11.07 horas. Llegada del Tren a la estación de Alcalá de Henares. Recorrido por la ciudad:
-
Paseo de la Estación
-
Calle Libreros
-
Plaza de Cervantes con referencias al Corral de Comedias y a la Capilla del Oidor
-
Calle Mayor
-
Plaza de las Bernardas
-
Museo Arqueológico Regional
-
Casa de la Entrevista
-
Tiempo libre para comer.
-
Por la tarde, continuación de las visitas:
-
Encuentro en la Plaza de los Santos Niños enfrente de la Catedral Magistral
-
Plaza de San Diego
-
Universidad
-
18.30 horas. Salida del tren con destino a la estación de Atocha (llegada a las 19.09 horas).
La entrada cuesta 22 euros para adultos y 16 euros para menores de 7 a 11 años. Los más pequeños tienen el billete gratis.
Además, esta visita guiada ha incorporado este año novedades. En este sentido, se han habilitado nuevas paradas y un 'pasaporte cervantino' que anima a descubrir cada rincón de Alcalá de Henares con un espíritu lúdico y cultural. Además, cuenta con un nuevo elenco de actores que aportan frescura y energía a la experiencia.
Los viajeros siguen los pasos de Cervantes, recorriendo calles, plazas y monumentos que evocan su vida y su obra. Con esta propuesta, el 'Tren de Cervantes' se consolida como una cita perfecta para quienes buscan turismo cultural de calidad, combinando teatro, literatura y patrimonio en una experiencia inolvidable.