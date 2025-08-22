El menú de un chef con estrella Michelin con paella de marisco para "disfrutar del mar sin salir de Madrid": sólo 39 euros

La paella de marisco de Lobito de Mar del chef Dani García. E. E.

En Madrid no hay playa pero sí increíbles restaurantes donde disfrutar de los sabores del mar sin necesidad de salir de la capital. Uno de ellos es, sin duda, Lobito de Mar, del chef Dani García que cuenta con tres estrellas Michelin entre sus restaurantes en Marbella y Dubai.

De hecho, es el mismo Dani García quien advierte de que el nuevo menú que ha puesto en marcha este verano en Lobito de Mar está "concebido para disfrutar del mar sin salir de Madrid".

Bajo el nombre de 'A toda vela' y por menos de 40 euros, concretamente 39 , el local ofrece a los comensales un entrante, un principal y el postre.

Lobito de Mar, en su local del barrio de Salamanca. E. E.

El menú está disponible de lunes a viernes, solo al mediodía, y apuesta por algunas de las alternativas más populares de estos locales de gastronomía mediterránea de Dani García como su ensaladilla rusa de anguila ahumada, sus croquetas mixtas o las chirlas salteadas al vino manzanilla.

"Está enfocado en un almuerzo rápido, para que después el cliente pueda seguir con su frenético día en la capital o en el trabajo. De ahí el nombre 'A toda vela'", explican desde el grupo del famoso chef.

También se puede elegir como entrante la famosa baby burger de atún de García, uno de los defensores de que el producto de nuestras costas se sirva donde se sirva.

La gran noticia de este menú viene con la oferta de principales ya que una de las propuestas es el arroz seco de marisco. Y también hay pescado, por supuesto: un carpaccio de chuletón de atún con huevos fritos al ajillo o un lomo de lubina a la brasa.

Pero el mar no es lo único que se respira en Lobito, también hay un arroz al sarmiento de pollo coquelet que recuerda al alma de su tierra. En principio, la idea es mantener las opciones del menú fijas, pero a veces algunos platos se podrían ajustar según lo que dé el día, pero sin grandes cambios.

Nadie, salvo causa mayor, puede salir de cualquiera de las casas de Dani García sin probar su tarta de queso fresco, el postre mítico que se ha incluido en el menú de Lobito de Mar, como corona dulce final.

Uno de los platos del menú de Bibo. E. E.

Aunque este plan gastro está diseñado para el verano, desde el grupo de Dani García están pensando que puede ser una buena idea mantenerlo en el otoño e invierno, cambiando algunos de sus platos para adaptarlos a la nueva temporada.

Si se confirmara la continuidad, se podría seguir viajando 'A Toda Vela' por Lobito de Mar por menos de 40 euros con un primero, un segundo y el postre, todo un lujo en pleno barrio de Salamanca.

Bibo Madrid

Otro de los restaurantes del estrellado chef en la capital, BiBo Madrid, también ha lanzado un menú especial, de carácter viajero, que quiere convertirse en una experiencia de degustación compuesta por ocho elaboraciones, inspiradas en ocho países.

El viaje comienza con los langostinos crujientes de Robuchon (en Francia), guacamole hecho al momento (de México), ceviche de corvina (de Perú), tartar de atún rojo de almadraba (de Japón), ensaladilla rusa con huevo de codorniz (de Rusia) y el brioche de rabo de toro (propio de España).

Como principal, la propuesta se detiene en Italia con unos mezze maniche con carbonara de torreznos, mientras que el postre llega desde la India con un arroz con leche especiado.

Este menú está disponible de lunes a viernes a mediodía, por 45 euros, durante todo el verano y, quién sabe, si se puede alargar un poco el viaje.