Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: taller en la naturaleza, mitología en teatros y cine en 4D

El verano sigue su curso y agosto asoma la cabeza. Este fin de semana arranca un nuevo mes y, aunque la ciudad se vacíe, sigue habiendo muchas cosas que hacer en familia para los que se quedan aquí.

El reciente estreno de Los 4 Fantásticos llega con una experiencia muy especial a una sala de cine madrileña para disfrutar la película como si fuésemos uno más de los personajes.

Además, una selva dentro de un centro comercial con actividades para que los niños disfruten de sus vacaciones sin pasar calor.

La Selva

Los Jardines del Gran Plaza 2 estrenan ludoteca. "Welcome to the Jungle" invita a los niños a jugar rodeados de una ambientación que simula una selva.

El horario es exclusivo de fin de semana, con apertura los viernes de 17.30 horas a 20.30 horas. En cambio, los sábados, domingos y festivos de 12.00 horas a 14.00 horas y de 17.30 horas a 20.30 horas.

Ludoteca Welcome to the Jungle Gran Plaza 2

Este servicio es totalmente gratuito y está creado para los niños de entre 3 y 10 años de edad y se ubica en la planta alta, en la nueva zona de restauración junto a los jardines exteriores.

🏠 Lugar: Los Jardines del Gran Plaza 2. 💰 Precio: Gratuito.

Cine en 4D

Los cines del Centro Comercial Islazul cuentan desde este verano con una sala que permite ver las películas en 4D. El estreno hace pocos días de Los 4 Fantásticos permitirá acceder a esta nueva experiencia y sentir que eres uno más de los protagonistas.

La sala junior, pensada especialmente para los más pequeños, ha recibido un lavado de cara pensado para disfrutar del cine con toda la familia. Los próximos días esta sala estará disponible para ver la nueva aventura de Los Pitufos.

Cines Yelmo Islazul

🏠 Lugar: Cines Yelmo Islazul. 💰 Precio: Desde 14 euros.

Taller de viveros

El Aula Ambiental La Cabaña del Retiro acoge este domingo 3 de agosto un plan lleno de naturaleza. La yincana de viverismo y elaboración de semilleros conectará a los más pequeños con las plantas del parque.

La hora de encuentro es a las 11.00 de la mañana y la actividad se extenderá hasta las 13.00 horas. El taller está preparado para niños de entre 4 y 7 años.

🏠 Lugar: Aula Ambiental La Cabaña del Retiro. 💰 Precio: Gratuito con reserva previa.

Mitos para niños

Mitos griegos Teatros Luchana

Los teatros Luchana se convertirán en un escenario donde conocer los mitos de las antiguas civilizaciones. Estas obras se enmarcan dentro del proyecto Luchana Kids dedicado a la infancia.

El sábado 2 de agosto es el turno de los nórdicos. Héctor Urién será el encargado de poner voz a estos "monólogos para niños" en los que contará las sagas de los grandes dioses vikingos: Odín, Thor y Loki.

El domingo 3 de agosto los griegos serán los protagonistas. El mismo narrador pondrá voz en esta ocasión a la mitología de una de las civilizaciones más ricas y con más cultura de la antigüedad.