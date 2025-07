Apertura confirmada del nuevo restaurante de Fani Carbajo en Madrid: "Mis exsocios me deben pasta, son unos liantes"

Fani Carbajo saltó a la fama gracias a la primera edición de La isla de las tentaciones. La madrileña participó en el exitoso formato de Telecinco junto a Christofer, su novio por aquel entonces. En este programa, Fani le fue infiel provocando una reacción inolvidable de Christofer en la playa.

Ambos volverían a acudir a la isla para otra edición, aunque Fani también ha participado en otros realities como Supervivientes y La Casa Fuerte.

Tras su paso por televisión, Fani ha sorprendido con una nueva apuesta empresarial. Abrirá un nuevo restaurante en Leganés junto a su novio, Fran Benito.

El negocio estará ubicado en la zona de Fuente Honda, en el centro del municipio. Aún no se conoce el nombre del local ni la fecha de apertura del mismo.

La noticia la han comunicado ambos en sus redes sociales. En un video para MTMAD, Fani ha desvelado sus primeras sensaciones tras emprender esta aventura.

"Estoy muy feliz y muy contenta", asegura Fani. Aunque también relata lo negativo de este proceso: "Mis exsocios me deben pasta. Ya os contaré los liantes que son, pero bueno, que me van a acabar pagando", añade.

A pesar de ello, Fani ha seguido para adelante con el proyecto junto a su novio: "Me he metido otra vez de cabeza y ya está. Hemos soltado el dinero Fran y yo y aquí estamos. Esta vez lo hago con mis mejores amigos, así que no me van a dejar aparte".

Fani Carbajo y Fran Benito nos abren las puertas de su nuevo restaurante, en exclusiva

En otro video subido a sus stories, Fani muestra el local por dentro junto a su hija Victoria y su pareja: "Aún queda mucho por hacer, sobre todo cuando empecemos con los detallitos. Estamos en plena reforma".

Este restaurante no es el primer proyecto de Fani Carbajo a nivel empresarial. La madrileña abrió en 2022 'New Tentación', un local de ocio nocturno que impulsó junto a Christofer, su novio en aquel momento. El negocio acabó cerrando a los pocos meses.

Fani no solo estará acompañada por Fran Benito en este nuevo reto. Su mejor amiga, Lara Ruiz, y su novio, también la acompañarán en el restaurante. "Lo llevábamos en secreto para que no se gafara", ha comentado Lara.