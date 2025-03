La 'madame' de 71 años que pasa sus noches en la discoteca más clandestina de Madrid: "En mi tumba pondrá 'alias la Puri'"

Cuando Puri baja las escaleras de su discoteca a las dos de la madrugada, todo el mundo empieza a gritar su nombre. Brinda ante el público entregado, se toma dos chupitos a su salud, canta con mucha solera Como una ola de Jurado y al grito de "¡Qué os follen a todos!", se despide hasta el fin de semana que viene.

Esta impecable anfitriona de 71 años se ha convertido en una imprescindible del club nocturno Medias Puri, situado en los bajos del Teatro Nuevo Apolo, en la Plaza de Tirso de Molina. Su carisma para defender el papel de dueña de la discoteca la ha convertido en una auténtica estrella en Madrid.

"Todo el mundo me conoce. Gritan mi nombre por la calle y yo saludo. Las vecinas de mi barrio ya me llaman Puri y a los bares les digo: '¿Qué te debo?', y me responden 'Nada, estás invitada, Puri'", cuenta a este diario mientras pasea por Medias Puri con su exuberante abrigo rojo.

Puri en su mural 'Vota a Puri', situado dentro de la discoteca. Cristina Villarino El Español

Ama tanto su papel que no quiere desvelar su nombre, se presenta como Puri y tiene sobre aviso a sus seis hijos: "En mi tumba pondrá junto a mi nombre 'alias la Puri' y que me pinten los morros de rojo. Es lo único que les pido".

Desde su apertura, Medias Puri se ha convertido en un referente entre los clubes de la capital, especialmente por la 'madame' que encarna a Puri, aquella mujer que fue amante del multimillonario 'Marqués de Qotor'. "Era un señor mayor con una chavala joven. Entonces se enamoró de mí y me compró una mercería al morir", narra la protagonista.

Puri brinda en las escaleras donde hacer su show cada fin de semana. Cristina Villarino El Español

En la trastienda, Puri celebraba fiestas nocturnas clandestinas con amigas de la talla de Lola Flores y Sara Montiel. Conocedores de ello, 'sus actuales socios', Iñaki y Gorka Fernández, la convencieron para convertir su mercería en speakeasy donde bailar hasta la madrugada.

De esta manera fundaron el 31 de marzo de 2017 el club clandestino, que cada viernes y sábado abre de medianoche hasta el amanecer. Allí encontrarás a la reina de la noche que seguramente más edad y energía tenga de todo Madrid.

Puri en la entrada de su discoteca. Cristina Villarino El Español

Para Puri, esta aventura dentro del mundo del espectáculo empezó hace 8 años. Su hija, artista asentada en Las Vegas, vio que era el perfil idóneo, aunque nunca antes se hubiera dedicado a esto.

"Querían una Puri con poca vergüenza, muy atrevida, que no se corta con nada y sin complejos. Además de mayor, porque yo tenía 63 años. Mis siete nietos están encantados de tener una abuela artista y yo encantadísima de la vida, y disfrutando de mi momento", asegura.

La trastienda de la mercería se transforma en un lugar mágico cada fin de semana gracias a la presencia de Puri, que tiene claro que sólo la muerte la separará de su discoteca. "Me han parido así. Ya no lo puedo cambiar", afirma con esa soltura y salero que sólo tiene 'la Puri'.