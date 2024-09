El té matcha de Violeta o la clínica de Georgina: todos los negocios de las 'influencers' en Madrid

Muchos influencers no solo se dedican a las redes sociales. Algunos deciden empezar en el mundo empresarial e invertir en negocios de todo tipo. Peluquerías, tiendas de ropa o establecimientos hosteleros. Muchos de ellos se encuentran en Madrid.

En total y, en concreto, en la capital, Madrid Total ha hecho una investigación en la que ha localizado diez locales abiertos actualmente y cuya propiedad está vinculada a diferentes influencers con miles de seguidores en redes sociales como Instagram o TikTok. La mayoría ubicados en los barrios más céntricos.

Hace tan solo unos meses, a finales de junio, se inauguró en el barrio de Chamberí la cafetería de una conocida creadora de contenido española. Se trata de Maison Matcha, un local especializado en este tipo de té japonés. Y es que esta es la bebida favorita de Violeta Mangriñán, la cara detrás de este negocio.

Y delante también, ya que no es un emprendimiento que haya pasado desapercibido. En su caso, todo el proceso de creación de este proyecto ha sido documentado en sus redes sociales.

Un lugar diseñado para "tomar un café en la cocina de casa con amigos. De ahí la barra abierta, el verdadero protagonista del espacio", tal y como publican en su perfil de Instagram. A él han acudido diversos influencers y amigos de la dueña, tales como Lola Lolita.

Lista de los negocios de las influencers en Madrid. Arte EE

Laura Escanes y Blondie Madrid

No tan conocida es la peluquería a la que se vincula Laura Escanes. Blondie Madrid nació en 2021 como un lugar especializado en cabellos rubios. La creadora de contenido anunció en ese momento que inauguraba un centro de estas características y desde entonces ha definido abiertamente el local como suyo.

Si bien es cierto que en el Registro Mercantil no figura su nombre en dicha empresa, ella se sigue definiendo en sus perfiles como propietaria. Además, en una noticia publicada por JALEOS en dicho año, desde el centro estético aseguraron que Escanes estaba "superpendiente no, lo siguiente". "Tiene muchas ganas de que salga bien. Llama muy a menudo para saber cómo va todo y si no, se presenta por las mañanas para tener el feedback de primera mano", explicaban.

La tortilla de María Pombo

Una de las influencers españolas con más seguidores en sus redes sociales es María Pombo. Con millones de admiradores, es posiblemente una de las que más tiempo llevan y con más reconocimiento en este ámbito.

En este caso, no fue ella la fundadora del bar de tortillas que cuenta en Madrid con cuatro locales: en dos en el centro, uno en el barrio Salamanca y otro en Tetuán. Una marca a la cual se encuentra vinculada.

Se llama La Martinuca y también empezó en 2021, con Víctor Naranjo al mando como un homenaje a las tortillas de su abuela Martina. Pero, aunque el presidente sea Naranjo, cuenta con otros cuatro socios. Uno de ellos es Pablo Castellano, el marido de la menor de las hermanas Pombo.

Es esta última la que se encarga de hacer promoción e incluirlo en sus eventos. Sin ir más lejos, en el festival de música celebrado el pasado 14 de septiembre conocido por ser su imagen principal, el Suavefest, uno de los foodtrucks pertenecía a esta marca.

Los dos negocios de Grace Villareal

Grace Villareal es otra de estas influencers que ha decidido diversificar su trabajo. En 2019 fundó, junto a su hermana, Melissa, la marca de ropa The Villa Concept. Las dos colombianas diseñan y producen sus prendas basándose en la "calidad y la exclusividad". En su caso, aparte de tienda online, cuentan en Madrid con un showroom. Concretamente, en el barrio Salamanca.

Esta creadora de contenido no solo es cofundadora de esta empresa, también participó en la creación de Pic&Nic, un restaurante de comida americana con dos tiendas en Madrid: una en San Blas y otra en el centro. Un lugar especializado en sandwiches y hamburguesas.

Georgina Rodríguez: una clínica capilar

La clínica de Insparya en Madrid

Se podría decir que Georgina Rodríguez es la influencer española por excelencia. Y es que, en su caso, su fama es internacional con más de 60 millones de seguidores. Tiene su propio documental, el cual ha causado tanto éxito que ya cuenta con tres temporadas.

Pero la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo no solo se dedica al mundo de las redes. Otro de sus negocios es una cadena de clínicas capilares llamada Insparya con presencia en varios países aparte de España, como Portugal e Italia. Ronaldo adquirió el 50% en 2019 y Georgina asumió el puesto como directora general, tal y como aparece en el Registro Mercantil. En Madrid el local se encuentra en el distrito de Chamartín.

Restaurantes y famosos

En el ámbito de la restauración y la hostelería es donde más abundan los negocios de los profesionales de las redes sociales. Es el caso de Superchulo, el restaurante de comida vegetariana y saludable que se engloba bajo el concepto de "rainbow food". "Aquí se cuentan colores, no calorías", decía Rebeca Toribio, su fundadora, en una entrevista con Madrid Total el pasado año.

Emprendió en este proyecto en el 2016, con tan solo 22 años, debido a su gusto por la cocina y las recetas saludables. Estas fueron las que le ayudaron a superar la bulimia que tuvo con 19 años después de llegar a la capital para ser bailarina profesional.

La creadora de Superchulo en la entrada del nuevo restaurante de la calle Fuencarral, 74. Laura Mateo

Es sobre este tema que versa su perfil de Instagram, donde ostenta miles de seguidores y comparte su día a día. Un libro y su aparición en la lista Forbes como una de las españolas más influyentes de menos de 30 años en 2023 son otros de sus logros.

Después de un bache en su empresa originado por la pandemia de Covid-19 y un incendio en la antigua ubicación, el restaurante reabrió hace un año de la mano del Grupo Con Fuego que aúna las marcas Santita Carbón Mexicano, SteakBurger, Oven Mozzarella y Pizzart.

"Tomé la decisión de vender la marca pensando en mi salud mental", explicó la fundadora de este restaurante. Ahora es sólo la directora creativa y gastronómica del negocio que tiene dos locales en el centro de Madrid.

Cocituber -o Alfonso Ortega, como se llama en realidad- también tiene su propio restaurante que, además, lleva su nombre: Los clásicos de Cocituber. Los tres bares, dos en Vallecas y uno en Alcorcón, tuvieron gran éxito en su creación, hace poco más de un año. Y es que entre el primero y el segundo local solo hubo una diferencia de cinco meses.

Cocituber, el influencer en la barra de su restaurante de Vallecas. Mar León

Alfonso abrió sus restaurantes a raíz de su éxito en las redes sociales como influencer gastronómico. En su perfil se dedica a recomendar platos, raciones y tapas contundentes de los bares y tabernas de Madrid. El bocadillo de oreja en Villaverde, la tortilla de patata en Vicálvaro o los arroces en Alcobendas son algunos de sus preferidos. Y en esta línea va la carta de su marca, donde destaca la oreja a la plancha con patatas bravas.

Todo lo contrario es Casa Salesas, el emprendimiento de Íñigo Onieva, conocido por ser marido de Tamara Falcó y su profesión como personaje público en redes sociales, junto con Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso, y José Luis López, apodado 'El Turronero'.

Este restaurante de tan solo unos meses de vida pretende ser un lugar más sofisticado con una oferta en la que se incluyen desayunos, brunchs, cenas y cócteles en pleno barrio Las Salesas, en el centro de la capital.

Y siguiendo el rastro de las aperturas recientes de restaurantes con caras muy conocidas detrás está Rhudo, inaugurado a principios de este año. Este proyecto gastronómico cuenta con cuatro socios de altura: los actores Álex González y Miguel Ángel Silvestre, y los futbolistas Marcos Llorente y Antoine Griezmann.

Los socios del restaurante Rhudo: Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Marcos Llorente, Griezmann y el chef Paco Roncero. Rhudo

Se ubica en pleno corazón del barrio Salamanca y trata de no ser solo un restaurante. Y es que, como explicaban al inaugurar dicho local, "Rhudo va más allá". "Estamos encantados de traer algo nuevo y emocionante al mundo de la restauración", comentaban. "Aspiramos a crear un espacio donde una comida excepcional se mezcla con una atmósfera vibrante y el encanto se entrelaza con el mejor ambiente", el cual está amenizado por DJs durante la madrugada.

Todo esto se traduce en una mezcla de restaurante y club sofisticado. Una experiencia conjunta entre ocio nocturno y gastronomía a cargo del chef Paco Roncero, quien ha diseñado la carta con una filosofía que se aleja de la cocina de vanguardia por la que más se le conoce. La oferta apuesta por la unión entre las cocinas mediterránea y latinas, influyendo las culturas de países como México, Venezuela y Colombia.

Negocios clausurados

A estos se habrían podido añadir algunos otros si no fuera por su cierre debido a diversos motivos. A pesar de que pueda parecer que al ser de un famoso el éxito va a estar asegurado, lo cierto es que al menos cuatro establecimientos de influencers muy conocidos se vieron obligados a clausurar sus puertas.

De María Pombo se ha mencionado en este artículo sobre su vinculación a un negocio de tortillas, pero lo cierto es que hace unos años tenía, junto con otros socios, una tienda de ropa en el centro de la ciudad.

El perfil de Instagram del antiguo bar de copas de Estefanía Carbajo, New Tentación.

Tipi Tent nació como marca hace cerca de siete años. Ahora su punto de venta físico se encuentra cerrado desde hace unos meses, aunque la página web sigue vendiendo los productos de forma online.

Otro negocio que duró poco más de un año fue el bar de copas de la creadora de contenido Estefanía Carbajo, conocida por participar en el programa televisivo La Isla de las Tentaciones. Se trataba de New Tentación, abierto en Las Rozas a finales de 2021. Lo único que queda de él es su cuenta de Instagram en la que informan de este hecho y prometen un cambio de ubicación.

A esta lista se suma el establecimiento que tenía el youtuber Luisito Comunica en Madrid de su cadena de hamburgueserías Fasfú Burguers. Una empresa con presencia en países de Latinoamérica como Colombia, Perú y México, que llegó a la capital española en 2022. Pero desde hace unas semanas en Google al buscar esta ubicación aparece como "cerrado permanentemente", aunque el anuncio de esta clausura no ha llegado de forma oficial todavía.

Por último, hay que hablar de Grow Performance, el centro deportivo de entrenamiento funcional que abrió la influencer fitness Verónica Costa (Vikika) en el barrio de Valdemarín en Madrid sobre el año 2019. A finales de ese año llegó a tener otro centro en La Moraleja, pero el estallido de la pandemia alteró los planes de franquiciarlos, obligándola a cerrarlos.