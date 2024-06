Los importantes cambios en la vida de Violeta Mangriñán: del retraso en la apertura de su negocio a su forzosa mudanza

Violeta Mangriñán (30 años) dio el salto a la televisión gracias al extinto programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Sus ganas de enamorarse la llevaron a convertirse en uno de los personajes más populares de Telecinco. Tanto es así que formó parte de Supervivientes 2019, donde encontró el amor con Fabbio Colloricchio, con quien mantiene una relación desde hace cinco años y con quien tiene dos hijas en común.

Ahora ha dado un paso atrás y ha enfocado toda su atención a sus exitosas redes sociales, dejando de lado el mundo de la televisión. Como viene siendo habitual, ahora la creadora de contenido ha apostado por crear su propio negocio y estrenarse como empresaria.

Su nueva ilusión es Maison Matcha, un local que abrirá en pleno pulmón de la capital madrileña y que promete convertirse en un lugar de referencia para los amantes del té matcha. Violeta consiguió generar una gran expectación antes del anuncio oficial de esta nueva aventura empresarial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maison Matcha (@maison.matcha)

Fue hace poco más de dos meses cuando abrieron las cuentas oficiales del local y en este tiempo acumulan casi 50.000 seguidores sin siquiera haber abierto sus puertas. Aunque su apertura inicial estaba prevista para este mes de junio, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que no será así.

Maison Matcha se posiciona cerca de una de las arterias más visitadas de Madrid. Concretamente, en la calle del Monte Esquinza esquina con la calle Zurbarán. Según el catastro, el local cuenta con 51 m2 y teniendo en cuenta que el precio medio por metro cuadrado en la zona es de 25 euros, el alquiler mensual podría ser de más de 1.275 euros.

Cercana a esta ubicación hay una infinidad de ofertas tanto de restauración como de belleza, pero será la primera de este tipo en la zona. Violeta siempre se ha mostrado como una apasionada del té matcha, lo que asegura que este proyecto esté medido y cuidado al detalle.

El local de Maison Matcha en Madrid.

Todavía habrá que esperar unos días para la inauguración oficial. EL ESPAÑOL ha podido comprobar que el local está todavía en obras. Hasta este viernes, 21 de junio, no se ha colocado de manera oficial el letrero que indica el negocio que ahí se va a abrir. Todo tiene que estar según lo previsto para empezar a recibir los clientes.

Aunque no se conoce que tipo de productos habrá en el lugar y los precios de Maison Matcha, las redes sociales han adelantado algunos detalles: "Estamos haciendo catas intensas de todo para traeros la mejor calidad en las mejores combinaciones. Así es, habrá bollería, bebidas calientes y frías también".

Esta nueva andadura profesional llega repleta de cambios para ella y para su familia. Hace sólo unas semanas oficializaron su mudanza a Madrid, después de alquilar su vivienda en Valencia en la que apenas han residido y que construyeron para el futuro de su familia. Sin embargo, los compromisos oficiales de la pareja y los miedos de la influencer han derivado a esta drástica decisión. "En Madrid estaba sola casi siempre, pero aún no me acostumbro a vivir en una casa. Nunca antes había vivido en una, siempre había sido en pisos. Soy un poco cagona, hasta que me acostumbre prefiero estar acompañada siempre", explicó en su momento

Cercana a sus seguidores

Violeta en una imagen de sus redes sociales.

Violeta ha conseguido a lo largo de estos años crear una gran comunidad de seguidores. Tanto es así que en su canal de difusión acumula más de 200.000 seguidores a quienes escribe de sus rutinas diarias. Ahora ha decidido dar un paso más y vender parte de su armario para que puedan adquirirlo todo el mundo que quiera.

No es la primera vez que lo hace, pero ahora está compartiendo todo el proceso y es cuestión de horas o días que empiece a publicar todos estos artículos en su perfil de Vinted. Tal y como se observa en la plataforma, cuenta con más de 14.000 seguidores y ha vendido más de 500 prendas en los últimos años.