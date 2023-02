Las hermanas Villarreal o cómo lanzarse a la piscina sin ayuda profesional y tener éxito en moda

Las hermanas Villarreal, Grace y Melissa, son unas emprendedoras natas. En 2019 lanzaron su marca, The Villa Concept, con una inversión inicial de 60.000 € y no han parado de crecer desde entonces.

Además, son dos de las jóvenes más influyentes en redes sociales en España. Fueron elegidas por Forbes entre los 100 Mejores Influencers en 2020, y al año siguiente figuraban entre los 100 Mejores Creativos En El Mundo de los Negocios.

Grace es la mayor, y Melissa la mediana de tres hermanos. “¡Nos llevamos un año y 9 meses!”, aseguran. Desde magasIN hablamos con ellas de sus éxitos, de sus diseños y de sus colecciones de ropa y accesorios.

Las hermanas Villarreal con diseños propios.

¿Qué le habéis pedido a este nuevo año?

Le pedimos mucha salud para nosotros y nuestros familiares, y la oportunidad de seguir sintiéndonos felices con nuestro trabajo. Nos hemos dado cuenta, de que es muy importante la actitud con la que enfrentas la vida cada día. Y si te propones ser positivo, ver la vida como una oportunidad de ser mejor y hacer lo que te gusta, lo das todo.

Han pasado tres años desde que en 2019 habéis puesto en marchar vuestro propio proyecto, ¿qué valoración hacéis?

Han sido tres años duros. Tres años en los que nos hemos sentido bastante perdidas y navegando en unas aguas difíciles. Nunca estás preparado para el mundo de la moda, es un sector muy competitivo y te puede quitar las ganas cada día. El reto está en saber a dónde quieres ir, y recordar qué es lo que aportas tú que nadie más aporta.

Melissa Villarreal con un conjunto blanco.

Vuestro proyecto, nació con una inversión inicial, ¿a quién le pedisteis ayuda o consejo?

He de decir, que al principio nos lanzamos a la piscina sin buscar ayuda profesional, no sabíamos lo difícil que sería hasta que nos encontramos rodando. Poco a poco, empezamos a buscar figuras que nos diesen consejos, nuestro gestor, buscamos amigos emprendedores que nos pudiesen aconsejar cómo llevar el día a día, y en el camino hemos profesionalizado la empresa. Sin embargo, nos hubiera gustado haber empezado con un poco más de orden y visión.

Ambas tenéis mucho éxito en redes sociales (YouTube, Instagram y TikTok) donde compartís vuestro día con vuestros seguidores desde hace más de 10 años, ¿ha cambiado la relación con ellos tras la apertura de vuestra propia empresa?

Efectivamente, llevamos muchos años en el mundo de la creación de contenido en redes sociales, y hemos visto un apoyo infinito de nuestra comunidad a lo largo de los años. Cuando empezamos con Villã la acogida fue sorprendente ya que, a la gente le ilusionaba tanto como a nosotras descubrir cada producto de la marca. Hemos visto el apoyo a lo largo de los años y para nosotras es natural y orgánico incluir nuestra marca y nuestro trabajo diario en nuestro contenido como creadoras de contenido y emprendedoras.

Grace Villarreal con un modelo en tonos grises.

Melissa, tu paso por EE. UU. cuando eras estudiante, ¿crees que influyó en tu decisión como emprendedora?

He de decir que allí me di cuenta de que quizás por la cultura de 'todo es posible' y el sueño americano todo el mundo tiene ese espíritu emprendedor. Quizás puede que haya jugado un gran roll en mi decisión, pero también he de admitir que desde pequeña tener algo mío, de mi familia, ha sido una meta.

Habéis lanzado productos en vuestro canal de venta online que sido verdaderos éxitos de ventas como la agenda que se agotó en dos semanas, o los productos de alpaca 100% que en dos días se agotó, ¿a qué creéis que se debe?

El éxito de las agendas fue el producto adecuado en el momento preciso. Lanzamos las agendas como nuestro primer producto de marca, después de haber estado construyendo el universo de la marca durante meses. Cuando salieron, la gente solo quería ser parte del universo Villa.

En cuanto a toda nuestra colección de Alpaca, desde un principio incluso antes de crear la marca, teníamos en mente sacar una colección de Alpaca, es un tejido único, hipoalergénico y de una calidad inmejorable.

En mi familia tenemos una larga historia con este tejido y su procedencia, ya que nuestros padres fueron misioneros en Perú y conocieron la capacidad térmica de este tejido y las prendas que tenemos sostienen un gran valor sentimental. La clave fue darle valor al producto contando su historia, sus cualidades y su procedencia. Hemos sido una de las primeras marcas en España en ofrecer piezas de alpaca 100%.

Habéis tenido en cuenta la sostenibilidad desde vuestros inicios. Habladme de esto.

No te voy a mentir, la intención inicial nunca ha sido la sostenibilidad, pero los valores de la marca si son sostenibles. En Villa Hablamos de productos de calidad que te duren toda la vida. Productos timeless y fondos de armario, clásicos que te acompañen siempre. El hecho de crear este tipo de prendas y artículos, hacen que baje la necesidad de tener que crear colecciones constantes, ya que lo que queremos es construir un armario básico, con el que puedas combinar prendas más trendy de tus marcas favoritas.

Además, toda la producción se realiza en España…

Casi todo se realiza en España, y el algodón lo trabajamos en Portugal. No obstante, por nuestra filosofía y por nuestro amor por las culturas, buscamos hacer ciertos productos con los mejores expertos, por lo que la alpaca la hacemos en un pequeño taller de Perú y tenemos unos collares con abalorios, fabricados en Colombia, por una pequeña comunidad indígena, que continúan con esta labor de manera artesanal.

¿En que os inspiráis a la hora de diseñar y crear?, ¿realizáis una colección al año?

Nos inspiramos en lo que nos rodea, personas que admiramos, iconos de la moda que para nosotras son claves, y también nos inspiramos mucho en nuestras propias necesidades, esa pieza que nos encantaría tener pero que no encontramos tal y como la queremos (por el patrón, material o detalles).

Realizamos pequeñas cápsulas, realmente no seguimos del todo las temporadas, vamos lanzando producto, según entendemos que funciona bien y según vaya surgiendo la inspiración.

¿Qué artículo destacaríais de los que tenéis ahora en la web?

Realmente es difícil elegir un producto porque todos nos apasionan, todos cuentan una historia, todos tienen un por qué y a cada uno de ellos, le tenemos mucho cariño (desde que empieza siendo solo una idea hasta que sale a la venta). Pero si tuviésemos que destacar algo de lo que hay ahora en la web, serían los nuevos pendientes 'Golden lining' por su elegancia, sencillez y porque es una joya que ha causado sensación.

Físicamente sois distintas, pero en el estilo muy semejantes, ¿estáis de acuerdo en todo?

Siempre nos hemos llevado bien, como todos los hermanos no dejamos de discutir o tener desacuerdos en algún momento, pero siempre hemos estado igual de unidas. Somos mejores amigas. Físicamente hay personas que nos encuentran iguales y otras que nos dicen que no nos parecemos en nada. Es increíble, no obstante, compartimos estilo y gustos a nivel de moda.

¿De quién heredasteis el gusto por la moda y la estética?

Mi madre tiene muy buen gusto, de ella heredamos su estilo y su interés en la moda.

¿Cuáles son vuestros planes de crecimiento?

Nuestra idea es que este año sea un año decisivo para Villã. Empezamos siendo dos, con todo lo que teníamos, pero creemos firmemente en el proyecto y vemos este como un año para asentar la marca, posicionarla y ampliar el equipo con inversores que quieran participar.































