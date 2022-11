Cuatro emprendedoras veinteañeras nos dan las claves para montar una empresa y ser la jefa

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la plataforma TikTok ha organizado un encuentro con cuatro jóvenes emprendedoras que tienen mucho en común: han conseguido crecer y escalar sus negocios, gracias a su empeño y esfuerzo, y a la visibilidad que les han proporcionado las redes sociales en general y TikTok en particular.

[Un grupo de jóvenes "con ganas de comerse el mundo" lanza 'Charlas Click']

De hecho, el hashtag #MujeresEmprendedoras ya suma más de 722 millones de visualizaciones dentro de la plataforma y #emprendedoras supera los 8.700 millones de visualizaciones.

La mesa de debate rezuma juventud, ya que las ponentes apenas superan los 20 años. Paula Rodríguez (@carmelo.cotton), Marta Sol (@needcarhelp), Andrea Garte (@myagleet) y Karla Fortea (@yummyJewels) han compartido su experiencia para que otras mujeres recojan el testigo y se conviertan en sus propias jefas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yummy Jewels 🍑 (@yummy.jewels)

Karla Fortea @yummyJewels)

Fundadora de la que ella denomina ‘tiendecita’ donde vende los charms que fabrica y que surgieron por su gusto por combinar sus looks de maquillaje con pendientess de distintos colores y formas.

“TikTok ha supuesto un antes y un después para mi marca porque ha sido como tener una ventana abierta al público de forma constante. Incluso de forma pasiva el contenido sigue llegando a gente nueva. Gracias a los vídeos que se siguen moviendo se producen ventas inesperadas, que están dando salida a un stock que seguramente estaría parado” asegura Karla Fortea. El 80% de las visitas que llegan a su Web vienen de la plataforma TikTok.

Y continúa: “Ha cambiado mucho la relación con el cliente, porque al final es como tener una jornada de puertas abiertas todos los días, en la que mis clientes me pueden conocer personalmente, así como conocer de primera mano todos los procesos de producción, los problemas con los que me puedo encontrar en el día a día, y al final, cuando alguien compra lo hace como si comprara a una amiga por el tipo de relación que se genera”, concluye.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmelo Cotton (@carmelo.cotton)

Paula Rodríguez @carmelo.cotton

Bajo el sello Carmelo Cotton, Paula customiza ropa de segunda mano en Betanzos que luego vende a sus seguidores en redes. Ahora también fabrican prendas deportivas.

Ha conseguido crear una comunidad que ha llegado a llegado incluso a otros países.

“En mi caso, el punto más importante es que creo una relación especial con mis clientas, intento transmitir cercanía y hacerlas partícipes. Algo que premia mucho TikTok es la constancia y la cantidad. Y esto juega mucho a mi favor, porque al final he creado una comunidad en la que la gente ya me exige y me pide que cree más y más contenido y me dan ideas ya directamente”, asegura la emprendedora.

¿Y cómo creas esa cercanía con la comunidad?

Intento hablarles como si fuesen mis amigos, literalmente, es la forma más sencilla.Todas las herramientas que te proveen las redes sirven para animar los vídeos, y al final te ayudan mucho a no caer en la monotonía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NEEDCARHELP (@needcarhelp)

Marta Sol @needcarhelp

Ha creado, junto a su socio, Sergey Savchak, NeddCarlHelp, para ayudar a las personas que necesitan ayuda a la hora de buscar un coche de segunda mano y de revisarlo antes.

“Para nosotros TikTok marcó un antes y un después. Inicialmente no teníamos seguidores ni clientes, a lo mejor teníamos un cliente por semana o algo así. Y a partir de ese primer video que subimos empezamos a recibir un montón de solicitudes de toda España”, comenta.

Y continúa: “Al principio, no sabíamos cómo transmitir el mensaje, ni qué plataforma era la ideal para nosotros. Estábamos en diferentes plataformas, pero de alguna manera no transmitíamos lo que teníamos que transmitir. La gente no entendía bien cuál era el servicio que ofrecíamos. Hasta que no ves un vídeo no acabas de entender que es lo que hacemos. Hacemos revisiones a coches de segunda mano, pero hasta que no ves el vídeo al detalle, no te acabas de dar cuenta de que es algo totalmente necesario a la hora de comprar un coche”.

Marta asegura que siguiendo probando diferentes plataformas en redes pero una noche llegó la inspiración. “Una noche pensé en subir un vídeo porque sentí que se iba a hacer viral. Lo subí a las once de la noche y me fui a dormir. A la media hora lo miré y tenía cero visualizaciones y me fui a dormir un poco ralladita”, confirma.

Y continúa: “A la mañana siguiente ya tenía medio millón de visualizaciones. Teníamos como 40.000 mil seguidores y empezaron a llamarnos de todos sitios de España. Pasamos de ser dos personas a ser un equipo de 17 en un año y medio aproximadamente. Y si todo va bien, para finales de este año ya seremos 20 y estaremos en toda España y es probable que el año que viene también estemos en Alemania”, asegura.

La joven empresaria asegura que no todo fue tan divertido. A la dificultad de añadir emoción a los vídeos y de reducirlos a un minuto, también se añade que se trata de un sector muy masculinizado.

“Estamos en un sector muy masculino, el de los vehículos. Las mujeres que se van a comprar un coche recurren a un hombre, aunque éste no sepa de coches. Nosotros tratamos de transmitir ese empoderamiento a la mujer de que no necesita a un hombre para comprar un coche, yo te ofrezco este servicio y puedes solicitarlo tu sola”, concluye.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANDREA GARTE (@andreagarte)

Andrea Garte @myagleet

Fundadora de Myagleet, Andrea elabora su calzado con materiales veganos que evitan el origen animal, el uso de plásticos y fomentan los materiales reciclables.

“Soy de Valencia, pero me mudé a Elche porque es allí donde están los proveedores, los fabricantes y donde se mueve el tema del calzado. Lo que más me sorprende es que puedes llegar a cualquier parte, incluso a otros países. Aunque hacer envíos tan lejos sale muy caro y no es rentable, pero se puede hacer”, afirma.

Karla Fortea asegura de que es consciente de esta increíble expansión “porque llegamos a todos los países que tienen habla hispana porque al final los videos están en español. Por supuesto, el país que más nos sigue es España, pero es que el segundo ya es México. Y el tercero, Argentina, y después el resto de países de habla hispana, lo que abre muchas puertas”.

“También influye mucho la hora a la que subas el vídeo. Nosotros lo hacemos sobre las 23:00 de la noche, ya a esa hora sabes que probablemente vas a llegar a más gente de Latinoamérica y en nuestro caso, ese primer día llegó a siete millones, la mitad eran de Latinoamérica”, confirma Marta.

Karla Fortea desvela cuáles han sido las claves del éxito para conectar con sus posibles clientes.

“Yo aquí tengo un poco de experiencia hablándoles a mis amigas emprendedoras, recomendándoles TikTok porque estaban un poco reticentes, y suelo darles tres consejos concretos”, apunta.

“Que se expongan a sí mismas en las pantallas, ya sea físicamente que se les vea o por voz o simplemente enseñando las manos que gesticulen, y que de alguna forma estén ellas en el vídeo, porque esto transmite mucha más cercanía que simplemente enseñar los productos. Y al final estás poniendo una cara al negocio, una personalidad y al final en lugar de estar comprando a una empresa neutra, vacía, está comprando a una persona como ellos y esto para mí es muy diferencial”.

Y continúa: “Que transmitan su personalidad y en los vídeos, si lo permite el contenido, muestren sus emociones del momento: si están riendo o incluso si están enfadadas. Estudié que existen las neuronas espejo que hacen que las personas que están escuchando el mensaje, sus neuronas espejo, como que se mimetizan con lo que estás sintiendo tú. Entonces, si tú transmites felicidad y pasión por lo que haces, al final contagias a la persona que te está viendo”.

“Y creo que también es de interés, mostrar la transparencia en todo lo que puedas. Me parece una buena idea transmitir que no todo ha sido perfecto siempre. Enseñar que ha sido un proceso duro y al final o si algo ha salido mal, cómo lo has solucionado, Con esto se valora mucho más el esfuerzo y ven que hay algo más detrás”, concluye.

Por su parte, Andrea asegura lo importante que es escuchar a tu audiencia.

“A mi me llegan cartas y me envían paquetes con otras cosas. También quiero que sea un escaparate para otras marcas, para echarles un cable. A día de hoy, con nuestra marca no solamente vendemos zapatos, sino que somos inspiradores, transmitmos un estilo de vida, todo lo que hay detrás. Y si yo lo he podido conseguir porque tu no lo vas a poder hacer... Animamos a mucha gente a lanzarse, a emprender y a lanzarse a hacer contenido”, afirma.

Y continúa: “Yo empecé sin ninguna intención. Un día mostré un vídeo de lo que hacía y a partir de ahí, la gente quería ver más: cómo es tu oficina, con quién trabajas, cómo es el proceso de creación de los zapatos…todo”, concluye.

Sigue los temas que te interesan