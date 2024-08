El chef que en sólo 3 meses ha conseguido que su restaurante de Madrid entre en la Guía Michelin por su ceviche

El barrio de Salesas es la joya gastronómica del momento, y en él se encuentra el último restaurante de Madrid que ha entrado en los recomendados de la Guía Michelin: Llama Inn.

La Guía Michelin lo ha incluido en sus restaurantes recomendados del mes de julio por haber conseguido traer los sabores de Perú a la capital. Además, lo describe como un local de "carácter desenfadado e informal que se ve a sí mismo como un clon de la casa madre, el Llama Inn de Brooklyn".

Después de su éxito en Nueva York, este restaurante aterrizó hace poco más de un año en Madrid, en el esquinazo entre Conde de Xiquena con Prim, y ha conseguido en tan poco tiempo colarse en la guía roja por su experiencia culinaria contemporánea que fusiona lo mejor de la cocina peruana con un toque moderno y castizo.

El ceviche de Llama Inn. Llama Inn

De Lima a Brooklyn

El peruano-neoyorquino se ubica en un espacio de dos plantas que trata de reunir las referencias de las vanguardias europeas, la actitud neoyorquina y la cultura peruana, a través de los materiales cerámicos, los revestimientos de madera y el diseño de mobiliario, además del uso atrevido y geométrico del color. Además, el arte tiene gran protagonismo en el local, donde se incorporan obras de artistas peruanos.

Desde ceviches frescos hasta platos de parrilla con influencia neoyorkina, Erik Ramírez, chef ejecutivo y cofundador, captura la esencia de la cultura peruana con un toque moderno en su carta.

Algo que aplica en el día a día del restaurante el jefe de cocina, Bruno González Herce, que se incorporó al equipo hace tres meses y ya ha conseguido que el restaurante que lidera entre en la Guía Michelin. El chef gallego ha pasado por prestigiosas cocinas como la del hotel Four Seasons, The Palomar, Ametsa y Little Social en Londres, Kala Bistró en Mánchester, Yakumanka en Barcelona y su último logro fue coger las riendas de El Viajero, el icónico restaurante de La Latina.

Bruno González Herce, el nuevo chef de Llama Inn. Llama Inn

Con snacks por unidades como las ostras con escabeche de ajíes, el mochi de tamalito verde y sancho pepper o su vieira con chili oil chino-peruano-menorquín, gambas y sobrasada. Entre sus platos para compartir, la Guía Michelin destaca el "sorprendente" ceviche de vieira, el tiradito de mero y el yakimeshi de gambones.

Además, la carta recoge dos grandes platos que han apodado la Fiesta Final porque es para mínimo tres personas: lomo saltado y el arroz con pato jerk. El menú degustación a mesa completa llamado Trust The Chef (60 euros para mínimo dos personas) también llamó la atención de la guía roja. Llama Inn también tiene brunch los domingos, ofreciendo a los comensales una experiencia culinaria única durante el fin de semana.

En el apartado líquido, dirigido por la bar manager Natasha Bermudez, Llama Inn ofrece una amplia gama de cócteles creativos con destilados peruanos y latinoamericanos. Complementando a la perfección la experiencia culinaria del restaurante.

Llama Inn, con el mismo nombre que el animal peruano por excelencia, acoge a sus comensales con los brazos abiertos, de miércoles a domingo, sin cerrar entre horas en esta experiencia que fusiona Lima y Brooklyn.