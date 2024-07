El restaurante de un chef con una estrella Michelin escondido en un estudio de diseño en Madrid

La arquitecta Vanessa Redondo y el cocinero Chazz Titus en Altered by We Crave.

El diseño y la cocina se dan la mano en Altered, el laboratorio de un chef con una estrella Michelin escondido en un estudio de diseño en el barrio gastronómico de moda en Madrid, Salesas.

El resultado es un equilibrio perfecto de la belleza para el paladar y la vista, que personifican la arquitecta Vanessa Redondo, fundadora del estudio de diseño gastronómico We Crave, y el cocinero Chazz Titus.

El espacio, en la calle del Conde de Xiquena, 12, lo define Vanessa como una "caja blanca" que, al igual que las galerías de arte, se va decorando acorde a las experiencias gastronómicas que acoge en el momento. Esto es algo que ha ido haciendo la arquitecta desde que empezó hace 6 años a través de pop ups culinarios.

Su creatividad artística en su estudio consiguió captar la atención de Chazz. "Decora preciosos los escaparates conforme la temática gastronómica. Yo entré en 2019 porque tenía bloques de hielo gigantes al ser un pop up de helados". La importancia que él también le da al diseño en sus platos le hicieron acabar instalando su restaurante experimental en el estudio de Vanessa, creando Altered by We Crave.

Desde que se unieron hace 2 años, Chazz y Vanessa han creado una propuesta disruptiva que ha ganado fama en el barrio por sus cafés, desayunos y comidas, y que ahora refuerzan con cenas a ciegas, que empezarán en septiembre, donde el comensal desconocerá el menú y con quien comparta las largas mesas de Altered.

La barra es la única pista de que en el estudio hay un restaurante, aunque no lo definen como tal, ya que tanto la carta como las experiencias gastronómicas son cambiantes. En ella, hay una moderna cafetera que ya han confundido con "un grifo de cerveza, un equipo de música, un respirador...", enumera con humor el barista Fernando Castro, el encargado de traer los mejores cafés de filtros y expresos de África, Centroamérica y Asia del tostador de café de especialidad Nomad. "La gente viene por el espacio. Por la tranquilidad que transmite", añade Fernando.

Vanessa Redondo y Chazz Titus en la barra de Altered.

Desde Guatemala hasta Japón

Para Chazz, Altered es su "laboratorio de innovación gastronómica. Creamos platos que son tanto una obra de arte como una experiencia culinaria", señala. Recientemente, Chazz ha sido galardonado en uno de los proyectos que asesora en México —el restaurante Los Danzantes Oaxaca— con una estrella Michelin y una estrella Verde, las cuales han reconocido su cocina de alto nivel y el compromiso de sostenibilidad con el medio ambiente.

La cocina de Chazz es una caja de sorpresas en la que no duda en aplicar todos sus orígenes. El chef guatemalteco-español también tiene raíces japonesas, chinas, estadounidenses y alemanas por parte de sus abuelos. A esta amalgama de culturas añade el uso de técnicas culinarias de Nueva Cocina Nórdica como la fermentación y la intensificación de sabores aprendidas en el reconocido restaurante Noma en Copenhague (tres estrellas Michelin y una Verde).

El resultado son platos con un estilo sutil, de aspecto y espíritu minimalista, sofisticados y sin pretensiones, que consiguen una conexión entre el arte y la artesanía.

La oferta gastronómica cambia constantemente y puedes encontrar sopas elaboradas, sándwiches, tostadas y ensaladas, que maridan con vinos naturales y ecológicos españoles. Los platos suelen rondar los 10 euros.

Chazz no duda en decir que el favorito es la ensalada verde crocantes con tirabeque, judía boby, espárrago verde y bimi con vinagreta de jengibre, furikake. Entre las tostas clásicas, con un toque diferenciador, destaca la de setas salteadas con mantequilla de avellana, y de las sopas, la del huerto con gazpacho, nectarina, palo cortado Osborne, bortes de amaranto, almendras tostadas y piñones.

Con un aforo íntimo para sólo 16 comensales en su zona principal y seis más en una zona privada, Altered by We Crave ofrece al comensal una experiencia gastronómica inmersiva y sensorial, desafiando el concepto de comer fuera de casa tal y como lo conocemos, para brindar nuevas formas de apreciar, valorar y disfrutar de la comida.