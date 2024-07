Los mejores planes este fin de semana en Madrid: moda en el Retiro, daikiris y clases de barré en una azotea

Madrid no descansa en ningún momento y una vez más no deja de sorprendernos con su capacidad para ofrecer planes que combinan cultura, ocio y bienestar. Este fin de semana, promete ser muy divertido para aquellos que aún no se hayan ido de vacaciones con una agenda que incluye moda, cócteles, deporte, música y comida.

En la capital, se puede disfrutar de una variedad de actividades, pensadas para cualquier tipo de persona; desde amantes de la alta costura hasta aquellos que buscan un momento de paz y autocuidado a través de una sesión de barré con el skyline de Madrid de fondo.

Al mismo tiempo, también existe la opción de visitar los bares madrileños, que estos días se llenan de vida y sabor con la Daiquiri Week, una celebración del icónico cóctel cubano que nadie puede perderse. Además, la oferta musical tampoco se queda atrás, con el festival de reggaeton más grande de Europa.

Y ahora, con la llegada de la ola de calor, puedes refrescarte con bebidas o helados gratis pagando con billetes de Monopoly en una de las cadenas más famosas de comida rápida.

Este fin de semana es la oportunidad ideal para explorar nuevas experiencias y disfrutar de la ciudad con planes originales, totalmente diferentes.

El Retiro acoge a las futuras promesas de la moda española

En la majestuosa Biblioteca Municipal Eugenio Trías-Casa de Fieras, dentro del Parque de El Retiro, se celebra hasta el 21 de julio la exposición Talent Lab CSDMM de la Universidad Politécnica de Madrid.

Esta muestra reúne colecciones de jóvenes diseñadores del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, quienes han sido tutelados por figuras destacadas como Juan Vidal y Ernesto Naranjo.

Es una oportunidad única para admirar piezas innovadoras y creativas que representan el futuro de la moda en España. Además, este fin de semana es la última ocasión para poder disfrutarlo y podrás hacerlo el sábado de 9.10 a 13.50 horas o el domingo de 8.30 a 21.00 horas.

La exposición 'Talent Lab CSDMM' de la Politécnica de Madrid en El Retiro.

El Centro Superior, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, organiza este evento que refleja la creatividad, técnica y proyección de las nuevas generaciones. Los visitantes podrán contemplar una exposición que fusiona moda y arte en un entorno incomparable.

Además, la muestra no solo destaca por su valor estético, sino también por su enfoque en la sostenibilidad e innovación, conceptos esenciales en la moda contemporánea.

Lugar: Biblioteca Municipal Eugenio Trías-Casa de Fieras - Parque de El Retiro. Precio: Acceso gratuito para todos los públicos.

Daiquiri Week: la esencia de Cuba en Madrid

Desde el 12 de julio hasta este domingo, Madrid se suma a la celebración mundial de la Daiquiri Week. Durante estos días, la ciudad está repleta de bares y locales que ofrecen versiones únicas de este clásico cóctel cubano hecho con ron blanco.

Con motivo del Día Internacional del Daiquiri, que será el 19 de julio, lugares tan emblemáticos como Inclán Brutal Bar, Rosi La Loca, Calle 365, Santamaría, El Coleccionista de Dani García o 1862 Dry Bar ofrecerán diferentes degustaciones especiales. Esta iniciativa, impulsada por Ron Santiago de Cuba, nos invita a disfrutar de la cultura de este país a través de su bebida más emblemática.

Daiquiri elaborado con Ron Santiago de Cuba.

Además, este evento no solo es la excusa perfecta para disfrutar de un buen cóctel en compañía de amigos, sino también una oportunidad para descubrir nuevos rincones de la ciudad.

Participar en la Daiquiri Week es una forma de sumergirse en el ambiente festivo y relajado que caracteriza a la capital durante el verano. Aparte, las diferentes versiones del daiquiri te teletrasportarán hasta Cuba y harán que te dejes llevar por el espíritu caribeño.

Lugar: Diferentes locales de Madrid. Precio: Los cócteles oscilan entre los 7 hasta los 14 euros.

Disfruta del barré al atardecer con las mejores vistas de la ciudad

Actividad de Barré & Beauty en el rooftop del Hotel Akeah.

Este sábado, la azotea del Hotel Akeah Madrid Gran Vía se transforma en un oasis de bienestar con la Sunset Party organizada por Vela Wellness.

Este evento ofrece una sesión de barré pero, ¿qué significa realmente esto? Se trata de una disciplina que combina ballet, pilates y yoga, seguida de un momento de belleza y relajación. Todo esto con vistas impresionantes del skyline madrileño al atardecer, creando un ambiente perfecto para desconectar y recargar energías.

Por 60 euros, cada uno de los asistentes podrán disfrutar de una clase de barré al atardecer, seguida de un after-train con catering, cócteles y sorpresas.

Este plan es ideal para quienes buscan cuidarse tanto física como mentalmente, mientras disfrutan de una experiencia única en un entorno privilegiado. Las plazas son limitadas, así que no dudes en reservar tu lugar para vivir una tarde de bienestar y belleza en el corazón de Madrid.

Lugar: Hotel Akeah Madrid Gran Vía. Precio: El ticket es de 60 euros más gastos de gestión.

La mejor música latina vuelve a la capital

El festival urbano más grande de Europa regresa a Madrid este fin de semana, los días 20 y 21 de julio. Contará con una playa artificial que incluye inflables y atracciones acuáticas, puestos de gastronomía y talleres, además de presentaciones de los mejores artistas de reggaeton.

Este evento se realiza en diferentes ciudades de España durante todo el verano y congrega a amantes de este género musical junto con figuras de renombre mundial, ofreciendo una vivencia inigualable.

Reggaeton Beach Festival. Francisco Román

La edición de este año está cargada de innovaciones, sorpresas y áreas mejoradas, para crear el ambiente ideal y así poder disfrutar de esta música.

Entre los artistas destacados se encuentran Anuel AA, Farruco, Bryant Myers, El Alfa, María Becerra y muchos más, al igual que DJs reconocidos que se encargarán de animar a la audiencia con sus sesiones.

Lugar: Caja Mágica. Precio: La entrada general del viernes o sábados es de 60 euros mientras que el abono básico para los dos días es de 105 euros y el premium 125 euros.

Bebidas y helados gratis con Monopoly

Una vez más, McDonald's y Monopoly se unen en una emocionante campaña y este año han querido llevarlo a otro nivel.

En Madrid, el epicentro de esta aventura estará en la Gran Vía, una de las localizaciones más deseadas de este icónico juego de mesa, además de ser la avenida más conocida de la ciudad.

Del 16 al 21 de julio, el número 46 de esta calle se transformará en una banca pop-up inspirada en el juego. Aquí, los visitantes podrán obtener billetes del Monopoly, disfrutar de un túnel de viento, acceder a promociones exclusivas y lo más interesante, podrán canjear cualquier billete de este juego por bebidas medianas, grandes o McFlurrys gratis en los establecimientos de Montera y Gran Vía.

Como novedad, este año en los vasos podrás encontrar dos etiquetas para participar, duplicando las oportunidades de ganar premios y a través de la App de MyMcDonald's podrás también obtener premios instantáneos.

