Cierran el restaurante del Wow de Gran Vía por no tener licencia

Ya nadie podrá ir a comer o tomarse un cóctel al restaurante Wow Penthouse que albergaba la azotea del centro comercial Wow del número 18 de Gran Vía. El Ayuntamiento de Madrid lo ha clausurado por carecer de licencia, según se puede ver en un documento oficial del consistorio. De momento, desde Wow no se han querido pronunciar, a pesar de haber contactado Madrid Total con ellos.

El restaurante estaba abierto y al uso sin licencia después de haber concluido su permiso temporal concedido por el Ayuntamiento. Aún así, estas dos plantas, -según eldiario.es- no abrieron con una licencia para funcionar como restaurante, sino con una licencia temporal como "espacio para la divulgación del conocimiento gastronómico, destinado a la difusión y a la enseñanza no reglada de la cocina".

De esta manera, Wow Penthouse en estos momentos no tiene licencia, pero la que ha tenido hasta encontces tampoco le permitía hacer uso de las instalaciones como restaurante, aunque así ha estado siendo.

En cambio, no se les va a multar, según consta en el documento municipal. "A fecha actual, no es posible la iniciación de procedimiento sancionado", según dan a concocer desde el Ayuntamiento, porque no hay actas de inspección de policía municipal en relación a la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Este espacio ya se vio envuelto de polémica a principos de septiembre cuando el grupo político Más Madrid denunció que las dos últimas plantas están ocupadas por un restaurante, que lleva seis meses abierto con una licencia caducada que, además, no corresponde a su actividad hostelera.

Tras una denuncia y una petición de información el Ayuntamiento se ha dado cuenta que la licencia estaba, efectivamente, caducada. Esto da cuenta de la total falta de control de este Ayuntamiento.



Por lo que van a “proponer” el cese de la actividad. pic.twitter.com/XntwjgFRbi — 🚌Álvaro F Heredia🚲🚡 (@Transxte) September 21, 2023

En las últimas semanas, esta ha sido la segunda terraza de un conocido establecimiento en la Comunidad de Madrid que han clausurado por carecer de licencia. La otra fue la del restaurante el Cielo de Urrechu en Pozuelo de Alarcón.

Wow se inauguró el 12 de marzo de 2022 como el nuevo ambicioso proyecto de Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés. El espacio nació como una suerte de centro comercial futurista donde se ofertan marcas nacidas en Internet y firmas tradicionales. Wow recuperó también los pisos más altos del edificio -la 5º y 6º planta- para convertirlos en el Penthopuse by Wow.

Este espacio gourmet se divide en varias zonas y cuenta con varias terrazas. Está dirigido por el chef Javier Goya, uno de los fundadores del restaurante TriCiclo, y a sus fogones también se acercan de forma temporal otros "chefs con estrella Michelin".

La propia cartelería del interior del edificio avisa a los clientes de que Wow cuenta con un "restaurante y terraza". En su página web no lo llaman restaurante, aunque sí que ofrecen una amplía carta fija que se puede consultar.

