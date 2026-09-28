Ayuso plantea que Carabanchel acoja el nuevo mini Palacio de los Deportes: tendría capacidad para 5.000 personas

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid estudia ubicar un nuevo mini Palacio de los Deportes en Carabanchel, con capacidad para entre 5.000 y 7.000 personas. El proyecto busca crear un recinto de tamaño intermedio entre grandes estadios como el Movistar Arena y salas más pequeñas. Carabanchel ha sido elegido por su creciente ecosistema cultural y su reconocimiento como el 'SoHo' madrileño. La iniciativa contempla la colaboración público-privada y pretende complementar la oferta cultural y deportiva de la capital.

La Comunidad de Madrid baraja ubicar en Carabanchel el mini Palacio de los Deportes que quiere proyectar en la capital con un aforo de entre 5.000 y 7.000 plazas.

Así lo ha expresado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en un encuentro con los medios de comunicación, como publica Europa Press. En él ha destacado que es un proyecto que le gustaría dejar cerrado antes de que acabe la legislatura, ya que no han dejado "de trabajar en él".

El proyecto inicial contemplaba la ubicación en Milla Canal (en Chamberí), como anunció la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al comienzo de la legislatura. La idea era tener un recinto a mitad de camino entre el Movistar Arena o el estadio Metropolitano y las salas menores donde no tienen cabida muchos asistentes.

Al no contar con los metros suficientes para realizar esta obra, como ya especificó el consejero de Cultura en su momento, se ha trasladado el plan a Carabanchel, distrito que destaca por ofrecer todo un "ecosistema cultural" dentro de la capital.

De hecho, popularmente se ha empezado a conocer esta zona como el 'SoHo' de Madrid, debido a las numerosas galerías de arte, salas de ensayo y estudios de grabación que han empezado a implementarse en los últimos años.

"Madrid necesita un mini Movistar Arena y hemos visto muchísimos emplazamientos donde se puede hacer en colaboración público-privada", ha valorado Mariano de Paco, quien ha subrayado que la ubicación que más le gusta es Carabanchel, si bien todavía se trabaja para que alguna empresa colabore en el proyecto.

En este tiempo, ha destacado que se ha interesado "mucha gente" por ese espacio y ha subrayado que el proyecto "está más vivo que nunca" y lo tienen que hacer. Sobre la elección de Carabanchel para emplazarlo, ha afirmado que se está convirtiendo en un lugar destacado de "arte contemporáneo" y un núcleo cultural "de primerísima orden".

"Por eso nos parece que si este auditorio estuviese emplazado allí sería estupendo, sin olvidar toda la reforma que se está haciendo sobre el Palacio de Vistalegre. Se está generando un ecosistema cultural que a medio plazo va a ser muy importante", ha apuntado.

Se trata de uno de los proyectos que ya avanzó Mariano de Paco al inicio de la legislatura, cuando aseguró que se estaba buscando un nuevo pabellón de tamaño intermedio que complementaría la oferta de otros recursos en la capital como el Movistar Arena y los estadios Bernabéu y Metropolitano.