El órdago Ayuso en el Metro, con 32 nuevos kilómetros: se ampliarán 3 líneas hasta Las Tablas, Móstoles y Leganés

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita el pasado mes de julio al primer tren automático que prestará servicio en la Línea 6 de Metro. Jesús Hellín / Europa Press

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ampliará el Metro con 32 nuevos kilómetros en las líneas 10, 11 y 1, llegando a Las Tablas, Móstoles y Leganés. La Línea 10 se prolongará hasta Móstoles con 6,5 kilómetros y al menos seis estaciones nuevas, con una inversión de 1.050 millones de euros. La Línea 11 crecerá hacia Leganés, dentro del proyecto de la 'Gran Diagonal', y la Línea 1 llegará a Las Tablas con un nuevo túnel y hasta dos estaciones más. También se extenderá la Línea 3 de Metro Ligero hasta Valenoso, en Boadilla del Monte, con 1,5 kilómetros y dos nuevas paradas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere una red de Metro aún más grande y que llegue a más municipios de toda la región. Por eso, prevé una expansión del suburbano que llegará a los 32 nuevos kilómetros en los próximos años.

Así lo anunciará este jueves en la primera sesión del Debate del Estado de la Región. Como avanzan fuentes del Gobierno autonómico, esta ampliación se hará en tres líneas: la 10, la 11 y la 1.

Esta nueva medida permitirá extender el suburbano a nuevas zonas y mejorar las conexiones de miles de ciudadanos. En concreto, llegará hacia el barrio periférico de Las Tablas en el norte de la capital y a los municipios de Móstoles y Leganés.

En el caso de Móstoles, la Línea 10 se prolongará desde Puerta del Sur con 6,5 kilómetros de nuevo trazado y un mínimo de seis estaciones. Esta actuación contará con una inversión estimada de 1.050 millones de euros y permitirá llevar hasta la localidad del sur de la región una de las principales líneas de Metro, utilizada diariamente por 300.000 viajeros.

La ampliación ofrecerá a los vecinos nuevas alternativas de movilidad y una comunicación más directa con la ciudad de Madrid y el resto de la red de transporte público. El calendario prevé la elaboración de los estudios y proyectos entre 2027 y 2029, mientras que las obras se desarrollarán entre 2030 y 2034.

En cuanto a Leganés, la Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la Consejería de Transportes, va a estudiar la prolongación de la Línea 11 desde La Fortuna hasta Poza del Agua. Sería otro avance en el desarrollo de la bautizada como futura 'Gran Diagonal' del suburbano madrileño. Está previsto que este mes de septiembre comiencen los trabajos de estudio mediante una modificación del contrato actualmente existente.

De esta manera, este proyecto forma parte de la transformación que ya se está llevando a cabo en la L11 para unir Cuatro Vientos con Valdebebas a lo largo de 20 estaciones y conectar nodos estratégicos como Atocha o el Aeropuerto.

Se trata de unos trabajos que se están ejecutando en varias fases y que prevén, una vez terminados, que la línea pase a tener un trazado de 33,5 kilómetros de longitud, pasando a ser uno de los más largos de la red. Por ahora, la tuneladora Mayrit continúa ejecutando la perforación del túnel. Este mes de septiembre completó el tramo entre las futuras estaciones de Comillas y Palos de la Frontera, pasando por Madrid Río, y avanza ahora en dirección a Atocha y Conde de Casal.

La previsión oficial fijada por la Comunidad de Madrid sitúa la finalización del tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal entre finales de 2027 y principios de 2028.

Por último, también se llevará a cabo la prolongación de la Línea 1 hasta Las Tablas. Se hará mediante un nuevo túnel de aproximadamente 1,5 kilómetros y hasta dos nuevas estaciones. El Ejecutivo autonómico estima una inversión de alrededor de 150 millones de euros.

La previsión es desarrollar los estudios y la redacción del proyecto entre 2027 y 2028, mientras que la ejecución de las obras se llevaría a cabo entre 2030 y 2032.

Hasta ahora, se había confirmado por la Consejería de Transportes la prolongación de la L1 con dos cabeceras que convergerían en la estación de Chamartín -la actual y una nueva hasta Fuencarral Norte- para dar cobertura al nuevo desarrollo que se está llevando a cabo en Madrid Nuevo Norte.

Y a estas iniciativas se suma la ampliación de la Línea 3 de Metro Ligero hasta Valenoso, en Boadilla del Monte, con 1,5 kilómetros de trazado en vía doble, dos paradas en superficie y una terminal. La actuación contará con un presupuesto de 25 millones de euros en la construcción de la infraestructura y permitirá acercar el transporte público a una zona en crecimiento del municipio.

Para hacer posible esta extensión, será necesario adaptar las condiciones del actual contrato de concesión al nuevo recorrido y al incremento del servicio, un proceso que tendrá una duración estimada de aproximadamente un año.