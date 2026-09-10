Madrid será la primera región de Europa con un servicio de taxis sin conductor: circularán a finales de año

Taxis en la estación de Atocha de Madrid en octubre de 2025. Carlos Luján / Europa Press

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Las claves Generado con IA Madrid será la primera región europea en implementar un servicio de taxis sin conductor, con inicio previsto a finales de este año. El proyecto comenzará como piloto en municipios como Alcobendas y Madrid capital, sin necesidad de nuevas licencias de taxi o VTC. El objetivo es reducir la siniestralidad vial mediante tecnologías de conducción autónoma, en colaboración público-privada con empresas del sector. La iniciativa se suma a otros proyectos de movilidad autónoma en Madrid, como autobuses sin conductor y la automatización de la Línea 6 de Metro.

Hasta ahora parecía una cosa lejana. Típico de películas ambientadas en Estados Unidos o China, donde en las grandes ciudades ya operan servicios de taxi o VTC que se conducen solos. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere convertir la región en la primera de Europa en poner en marcha este proyecto con un servicio propio.

Así lo ha anunciado este jueves durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región. La iniciativa comenzará a implantarse con un modelo piloto en municipios como Alcobendas y la capital a finales de este mismo año.

El objetivo es "reducir la siniestralidad mediante la aplicación de tecnologías de conducción autónoma". "Su contribución a la seguridad vial está ampliamente contrastada a nivel internacional, con experiencias en más de 20 ciudades, más de 20 millones de viajes, alrededor de 322 millones de kilómetros recorridos por vías públicas y resultados muy positivos", han explicado desde el Gobierno regional.

La iniciativa no implicará la concesión de nuevas licencias de taxi ni autorizaciones de VTC. Los vehículos circularán en entornos reales de la región y dispondrán de la correspondiente habilitación para el transporte de viajeros.

Se trata de un proyecto de colaboración público-privada en el que participarán empresas desarrolladoras de software, operadores de flotas, compañías de VTC y representantes del sector del taxi durante un periodo inicial de dos años, prorrogable.

Vehículos autónomos

Esta medida se une a otras que ya ha anunciado y empezado a implementar la Comunidad de Madrid en materia de movilidad autónoma. De hecho, ya en el Debate de Estado de la Región del pasado año 2025, Ayuso anunció una nueva línea de autobús con estas características que se implantará en el Parque Tecnológico de Leganés.

El presupuesto será de 300.000 euros y funcionará como un servicio pionero para conectar polígonos industriales y nuevos desarrollos urbanísticos con el centro del municipio. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, empezará a operar próximamente en Leganés tras una prueba piloto que se realizó en enero de 2025 con un bus bajo demanda.

También la Línea 6 de Metro de Madrid se está modernizando para convertirse en la primera automatizada de toda la red.