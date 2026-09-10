Ayuso confirma nuevas ayudas a la natalidad: dará 14.500 euros a las madres de hasta 35 años con un tercer hijo

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid otorgará ayudas de 14.500 euros a madres de hasta 35 años que tengan un tercer hijo. El límite de renta para acceder a la ayuda se ampliará, facilitando el acceso a más familias. Desde 2022, se han concedido más de 31.000 ayudas, con una inversión acumulada de 361,1 millones de euros. Una nueva ley reconoce al concebido no nacido como miembro de la familia, permitiendo a las familias acceder a beneficios y ayudas desde la concepción.

La Comunidad de Madrid dará ayudas de 14.500 euros por nacimiento a las madres de hasta 35 años (inclusive) que tengan su tercer hijo.

Actualmente, las madres menores 30 años ya perciben una ayuda de 500 euros mensuales desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumple dos años; es decir, un total 14.500 euros por hijo, que se extiende también a los casos de adopción. Para esta nueva medida en concreto, se elevará el límite máximo de renta para percibirla (actualmente, hasta los 30 años, es 30.000 euros de renta individual o 36.200 como unidad familiar).

Desde su puesta en marcha en enero de 2022, el Gobierno madrileño ha concedido 31.157, con una inversión acumulada de 361,1 millones de euros. La previsión es que alcance en 2027 a más de 45.000 madres beneficiarias, y 500 millones de inversión.

Esta nueva medida formará parte de la nueva Estrategia de Natalidad 2027/31 del Ejecutivo autonómico, para seguir fomentando la conciliación, apoyar a jóvenes que deciden formar una familia y ofrecer un mayor respaldo a la maternidad y la paternidad y a las familias numerosas.

Ley del concebido no nacido

En este mismo ámbito, el Gobierno madrileño ha aprobado la Ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, pudiendo acceder a los beneficios desde el momento de la concepción. Esto permitirá tener en cuenta al bebé en aquellas ayudas en las que se valore la renta per cápita, como las becas de estudio, comedor escolar, Educación Infantil o alquiler joven, así como en las de fomento de la natalidad.

Gracias a esta ley, las familias con dos hijos que estén esperando un tercero podrán ser consideradas numerosa y beneficiarse de esta condición en la 15ª semana de gestación, con ventajas fiscales, descuentos en transporte, ayudas educativas y reducciones de precio en instalaciones deportivas y culturales. La Comunidad ha habilitado un nuevo trámite electrónico para agilizar su acceso y poder .