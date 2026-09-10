Los alumnos tendrán acceso a su vida académica y a todas las ayudas a través de la nueva Tarjeta Virtual Educativa

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid lanzará la Tarjeta Virtual Educativa, que permitirá a las familias acceder digitalmente a la vida académica de sus hijos. La tarjeta ofrecerá acceso a servicios escolares, historial académico, agenda personalizada y gestión digital de autorizaciones y actividades. Gracias a la inteligencia artificial, la herramienta avisará proactivamente sobre becas y ayudas, facilitando su solicitud y evitando problemas de plazos o documentación. La IA analizará el perfil de cada alumno para sugerir centros educativos, itinerarios formativos y orientar en la elección entre Bachillerato o Formación Profesional.

La Comunidad de Madrid lanzará la Tarjeta Virtual Educativa, una herramienta digital que permitirá a las familias madrileñas tener a un solo clic toda la vida académica de sus hijos.

Esta novedosa evolución de la aplicación Roble, en la que están trabajando las consejerías de Educación Ciencia y Universidades y Digitalización, permitirá a los alumnos y a sus familias acceder a todos los servicios escolares (comedor, transporte, biblioteca, extraescolares…), su agenda personalizada (horarios, exámenes, tutorías, firma digital de autorizaciones para actividades del centro…) y todo su historial, con sus calificaciones, títulos o el histórico de centros en los que se ha matriculado.

Además, la Tarjeta Virtual Educativa va a suponer un profundo cambio en la gestión de la oferta de servicios de la Administración. Gracias a la asistencia de la Inteligencia Artificial (IA), esta herramienta avisará de manera proactiva a los usuarios sobre las becas y ayudas a las que pueden optar de acuerdo con su perfil familiar, y facilitará una solicitud precumplimentada, evitando problemas con los plazos o falta de documentación en la presentación a las distintas convocatorias.

El perfil familiar y académico de cada alumno también permitirá realizar sugerencias en los periodos de admisión sobre los centros más indicados por cercanía al domicilio o proyecto educativo. Igualmente, la IA analizará de forma completamente segura y anónima la trayectoria escolar de cada estudiante, sus fortalezas y áreas de mejora, para ofrecer a sus padres los itinerarios formativos que podrían ser más adecuados a sus características en momentos clave como la etapa de la ESO o la elección entre el Bachillerato o la Formación Profesional.