Estabilizado el incendio de Santa María de la Alameda a la espera de cambios de vientos y posibles reactivaciones

Efectivos del cuerpo de Bomberos combaten el fuego declarado en la zona del puente del río Cofio. Emergencias 112 Comunidad de Madrid

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Las claves Generado con IA El incendio forestal en Santa María de la Alameda, junto al río Cofio, ha sido estabilizado tras una noche complicada por fuertes rachas de viento. Las labores de extinción han sido dificultadas por vientos de hasta 50 km/h y un terreno abrupto, considerado peligroso para los equipos. Las lluvias de la madrugada han ayudado a frenar el avance del fuego, y se prevé la incorporación de medios aéreos por la mañana. Al menos 15 dotaciones terrestres y varios equipos de emergencia operan en la zona, donde la carretera M-505 sigue cortada entre La Paradilla y el puente del río Cofio.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han dado por estabilizado el incendio forestal registrado desde el martes por la tarde en Santa María de la Alameda, aunque con la vista puesta en el cambio de vientos que se pueda producir este miércoles y posibles reactivaciones de las llamas.

El incendio fue originado en la tarde de este martes en la M-505, a la altura del puente del río Cofio, tras una noche en la que las tareas para lograrlo se han tornado "complicadas" por causa de las fuertes rachas de viento.

Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la zona afectada.

"Las labores de extinción han sido complicadas por las fuertes rachas de viento de unos 50 kilómetros por hora", ha informado la oficial del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Almudena Viñas, en declaraciones recogidas por Europa Press.

No obstante, Viñas ha destacado que las precipitaciones registradas esta madrugada están ayudando a combatir el fuego, si bien ha remarcado que será necesario esperar a las primeras horas de la mañana de este miércoles para que se incorporen medios aéreos que puedan "ayudar a estabilizar las zonas más complicadas para acceder", dado que, ha explicado, se trata de un terreno "muy abrupto" y "puede ser peligroso para las dotaciones que están trabajando".

De acuerdo con la última actualización dada a conocer por Emergencias de la Comunidad de Madrid, al menos 15 dotaciones terrestres operan en el terreno, además de cuatro vehículos de mando de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la comunidad y Agentes Forestales, también de la comunidad.

Asimismo, se encuentra en la zona el SUMMA 112 de manera preventiva, además de intervenir en el terreno la Guardia Civil y Protección Civil de Colmenarejo.

Por el momento, continúa cortada la carretera M-505 entre La Paradilla y el puente del río Cofio, según la citada última actualización.