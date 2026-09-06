El actor de White Lotus que pone voz al spot de Ayuso que dará la vuelta al mundo: "Caí enamorado de Madrid"

A la derecha, uno de las escenas de 'Madrid Beats' donde sale la capital, y a la izquierda, el actor Walton Goggins paseando por la ciudad madrileña en febrero de este año. E.E. / Madrid Beats

Las claves

Las claves Generado con IA El actor estadounidense Walton Goggins, conocido por 'The White Lotus' y 'Fallout', pone voz al nuevo spot turístico de la Comunidad de Madrid. La campaña 'Madrid Beats' se emitirá en 13 países y más de 30 ciudades, incluyendo Nueva York, Dubái, Tokio, Buenos Aires y Pekín. Goggins desarrolló un fuerte vínculo con Madrid durante el rodaje de una película y expresó públicamente su admiración por la ciudad y su gente. El spot, dirigido por Nono Ayuso, recorre lugares emblemáticos como el Palacio Real y el Restaurante Botín, y será presentado durante el Gran Premio de España de Fórmula 1.

Madrid Beats dará la vuelta al mundo. Se emitirá en 13 países y más de 30 ciudades como Nueva York, Miami, Toronto, Buenos Aires, São Paulo, Dubái, Tokio, Seúl, Singapur o Pekín.

Es la nueva campaña turística de la Comunidad de Madrid. Un spot publicitario que tiene como protagonista -además de la capital- la voz de un conocido actor estadounidense: Walton Goggins.

Conocido por sus papeles en series tan famosas como The White Lotus o Fallout, esta vez narra en minuto y medio de vídeo la historia y novedad, cultura y vida cotidiana para "convertir esta energía en un mismo latido que ofrezca al mundo este mestizaje entre tradición, vanguardia y libertad". Esas fueron, de hecho, las palabras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de presentación de dicha iniciativa el miércoles pasado.

No fue una elección al azar. Y es que el actor estableció a principios de este año un vínculo especial con Madrid.

Tras cuatro meses de rodaje, grabando la nueva película de Wade Eastwood, Mister, junto a Chloë Grace Moretz, fueron numerosas las entrevistas y publicaciones en redes en las que recordó Madrid y lo mucho que le había gustado vivir durante ese tiempo en la capital.

"Me marcho hoy... Lágrimas en mis ojos. Voy a extrañar mucho este lugar, esta comida, esta cultura y esta gente", escribía en una publicación de Instagram a finales de abril. Continuaba citando la canción de Clint Black que dice: "Me voy de aquí siendo un hombre mejor". "Madrid, tú me has hecho eso", añadía.

No fue la única vez que habló de la ciudad. Posteriormente, este verano, contó el propio actor en el programa de Jimmy Kimmel su experiencia en la ciudad española. "Caí perdidamente enamorado de Madrid", dijo al comenzar la entrevista. Lo conoció bien, puesto que durante los descansos del rodaje aprovechaba para pasear por lugares representativos de la ciudad como el Parque del Retiro, el Rastro los domingos o el barrio de La Latina, como iba compartiendo en sus redes sociales.

También relató algunos episodios que le marcaron de esa etapa, como el balcón del apartamento de Salesas que hizo de su residencia temporal. A él, narró, le llevaba la gente -que se percataba de su presencia al pasar- regalos como donuts glaseados, una botella de vino, una cuña de manchego, una hebilla de cinturón y hasta un guion.

Y en su despedida se acordó también de bares, restaurantes y locales de la zona donde se hospedaba, como Los 33, Le Clan o La Parra. "Gracias por guardarme siempre un asiento en el bar", concluía.

El anuncio de Madrid

Será el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebra la semana que viene en la capital, el escaparate que dé a conocer el nuevo spot publicitario de Madrid como destino turístico. Este evento tiene un alcance global de más de 70 millones de espectadores.

El vídeo se versionará en siete idiomas: inglés, castellano, portugués, árabe, chino, japonés y coreano. Asimismo, recorre distintas épocas a través de figuras como la actriz Ava Gardner o los pintores Francisco de Goya y Diego de Velázquez.

La pieza ha sido dirigida por Nono Ayuso, mientras que Ana Francesca Solano está al frente de la dirección de fotografía.

Para la grabación del comercial, Patrimonio Nacional ha abierto las puertas de los majestuosos espacios del Real Sitio de Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial, así como del Palacio Real y la Galería de las Colecciones Reales.

También ha brindado su colaboración el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, cuya Plaza Mayor es uno de los lugares protagonistas del spot, como escenario de las vivencias de Hemingway en Madrid. Otro de los espacios destacados es el Restaurante Botín, el más antiguo del mundo.

Esta acción promocional contará también con material gráfico que permitirá retratar el latido de Madrid en diversas localizaciones y situaciones representativas. Para ello se han producido 16 gráficas oficiales y un repositorio de más de 180 piezas audiovisuales.

Incluso el 'corazón' de Madrid, conforme al que gira la historia que relata Goggins, está realizado físicamente en un estudio con unas dimensiones de tres por dos metros y materiales como fibra de vídeo, silicona y piedra.