Arganda detecta unos 50 empadronamientos irregulares de personas migrantes: alerta de posibles mafias

Foto de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Ricardo Rubio Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha detectado 13 domicilios con unos 50 empadronamientos irregulares, presuntamente facilitados por mafias. Personas migrantes habrían pagado grandes sumas para empadronarse en viviendas donde realmente no residen, buscando facilitar su regularización. La Guardia Civil investiga el patrón tras la denuncia de un vecino, y el Ayuntamiento verifica la validez de los contratos de alquiler sospechosos. El alcalde anima a los vecinos a revisar quiénes figuran empadronados en sus viviendas para evitar posibles fraudes.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha detectado 13 domicilios en los que se habrían producido empadronamientos irregulares de alrededor de 50 personas posiblemente por obra de "mafias" que cobrarían cantidades elevadas a personas migrantes para empadronarlas en viviendas en las que no residen.

El caso salió a la luz después de que un vecino acudiera al Ayuntamiento a empadronar a su hijo recién nacido y comprobara que en su domicilio había empadronadas cuatro personas de distintas nacionalidades y ajenas a su familia, según ha explicado el alcalde, Alberto Escribano, en declaraciones remitidas a los medios.

El Ayuntamiento puso el asunto en conocimiento de la Guardia Civil, que, de acuerdo con el alcalde, detectó un patrón que se repetiría en otros domicilios. "Son gente que no se conoce entre sí, que no habla español, que vienen con una persona que tampoco", ha manifestado el alcalde de Arganda.

Según ha apuntado el primer edil, estas personas no residen realmente en las viviendas donde aparecen empadronadas y serían a su vez víctimas de las redes que les facilitarían ese empadronamiento en el municipio con el objetivo de obtener posteriormente la "regularización" administrativa.

Escribano ha señalado que se suele tratar de grupos de cuatro o cinco personas que acuden a realizar el trámite. Ahora, una vez se conocen ya los hechos, "ante la mínima sospecha" los funcionarios del Ayuntamiento les "intentan entretener" hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil.

En uno de los últimos episodios una funcionaria de la Oficina de Atención al Ciudadano mantuvo a los solicitantes en las dependencias municipales mientras se avisaba a la Benemérita. Según su relato, los agentes acudieron rápidamente y se llevaron a dos personas que intentaban conseguir el empadronamiento irregular.

Contratos de alquiler falsos

Escribano ha reconocido, no obstante, las dificultades del Ayuntamiento para comprobar por sí mismo la autenticidad de la documentación aportada, normalmente contratos de alquiler. "Los medios son muy pocos para nosotros descubrir si un contrato que te facilita es verdadero o falso", ha afirmado.

Ante la sospecha de irregularidades, el Consistorio contacta con el propietario de la vivienda para comprobar si las personas que pretenden empadronarse cuentan con su consentimiento. El alcalde ha explicado que la normativa no exige que el propietario esté presente durante el empadronamiento, por lo que el Ayuntamiento recurre a esta comprobación cuando detecta indicios que considera sospechosos.

El regidor ha hecho públicos estos casos con el objetivo de que los vecinos puedan revisar quién figura empadronado en sus domicilios. Según ha indicado, tras conocerse la situación algunos residentes han acudido al Ayuntamiento para comprobar que en sus viviendas constan únicamente las personas que viven en ellas.