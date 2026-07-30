Madrid descarta que el ático de Chamberí vaya a ser residencia de Ayuso y estudia sus opciones de uso a medio y largo plazo

El ático fue adquirido como parte de la reorganización patrimonial, y se estudian posibles usos mientras se remodela la Real Casa de Correos.

Ayuso defiende que la compra no es para uso personal y atribuye las críticas a una campaña de desprestigio promovida por el Gobierno y medios afines.

La Comunidad de Madrid descarta que el ático de Chamberí adquirido por Planifica Madrid vaya a ser la residencia de Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid ha descartado que el ático de Chamberí comprado por Planifica Madrid vaya a ser la residencia de Ayuso y está estudiando sus opciones de uso a medio y largo plazo.

Planifica Madrid compró el ático y planteó que, durante el desarrollo de las obras que se van a llevar a cabo en la Real Casa de Correos, pudiera utilizarse de algún modo, pero en ningún caso como residencia de la presidenta regional.

Ayuso, a su vez, en rueda de prensa, justificó las crítica por la compra del ático a una "campaña de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín".

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige este miércoles en concreto para echarme a la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada y no se me está comprando nada", ha subrayado.

En una comparecencia tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno con motivo de los incendios en la sierra oeste de la región, Díaz Ayuso se ha preguntado "por qué no esperan una semana a que se apague el fuego".

"No voy a tener residencia oficial como tantos ministros, ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio", ha apuntado Díaz Ayuso.

Mala fe

La presidenta ha lamentado tener que hablar sobre este asunto cuando debe gestionar una emergencia como esta y ha opinado que se ha obrado de "mala fe" por el día y la forma en la que se ha contado.

Desde su punto de vista, esta campaña busca "enfrentarla" a la gente que ha perdido sus casas y que lo está pasando "muy mal" en estos días.

Sobre las obras en la Real Casa de Correos, ha indicado que la segunda planta va a ser remodelada en su integridad porque hacía décadas que no se acometía ninguna reforma.

En ese sentido, ha resaltado que la agencia Planifica Madrid "reorganiza" a lo largo del año el patrimonio de la Comunidad de Madrid. "Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar", ha precisado la presidenta, quien ha comentado que "tampoco se cuenta todo lo que se ha vendido para comprar este u otros inmuebles".

Críticas

Mónica García ha acusado a Ayuso "de haberse comprado un piso de 6 millones de euros con dinero público".

Del mismo modo, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha emplazado al alcalde José Luis Martínez Almeida a actuar "con diligencia" para descubrir si existen posibles irregularidades urbanísticas en este caso.

Y Óscar López ha hecho lo propio criticando la compra del ático: "Yo, desde luego, soy ministro y soy incapaz de pensar cómo haría un expediente para comprar un ático en Chamberí, no sé si por cuatro, por cinco, por seis millones, no sé cómo se justifica un expediente así, es muy difícil".