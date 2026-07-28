Incendios en España hoy, en directo | Última hora de las carreteras cortadas y fuegos activos en Madrid, Ávila y Vall d'Uixó
Los incendios declarados en Madrid, Ávila y Toledo ya han devastado cerca de 80.000 hectáreas y han afectado a más de 90.000 personas.
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Los grandes incendios forestales mantienen 52 carreteras cerradas en las provincias de Ávila, Madrid, Castellón y Toledo.
Unas 20.000 personas en la Comunidad de Madrid podrán regresar a sus casas después de que se levantase el confinamiento y evacuaciones en ocho municipios.
Mientras, el incendio de Vall d'Uixó afronta su cuarto día sin estar controlado y ha calcinado 8.500 hectáreas hasta el momento.
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La ola de calor podría prolongarse hasta la próxima semana, según la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la ola de calor que se prevé va a empezar este miércoles podría prolongarse hasta la próxima semana, con temperaturas que permanecerán muy altas y podrían superar los 40 ºC en algunas zonas.
Según el aviso especial emitido por la Aemet este martes, las temperaturas serán muy elevadas a partir de mitad de la semana, especialmente en los valles fluviales del cuadrante suroccidental, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles pirenaicos.
La Aemet alerta de un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables, es decir de edad avanzada, enfermedades cardiovasculares o niños.
Habrá noches tropicales, con temperaturas muy cálidas.
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Casavieja, Piedralaves y Navas del Rey, los municipios más devastados con casi el 90% de su superficie afectada por los incendios
La afección de los municipios ubicados en la sierra oeste de Madrid y en Ávila esta clara, pero este martes se ha conocido la afección real sufrida por las llamas.
A través de una publicación de @eforestal se ha tenido conocimiento de la superficies de los términos municipales afectadas por los incendios expresada en porcentajes.
Casavieja, Piedralaves y Navas del Rey, han sido los municipios más devastados con casi el 90% de su superficie afectada por los incendios y otras cinco localidades superan el 50%.
Casavieja: 89,50 %
Piedralaves: 88,07 %
Navas del Rey: 85,09 %
Pelayos de la Presa: 73,93 %
El Tiemblo: 68,43 %
San Martín de Valdeiglesias: 58,23 %
Navaluenga: 57,66 %
La Adrada: 55,54 %
Fresnedillas de la Oliva: 43,42 %
Cebreros: 38,17 %
Casillas: 38,13 %
Villa del Prado: 36,62 %
Sotillo de la Adrada: 36,58 %
Colmenar del Arroyo: 34,76 %
Burgohondo: 34,0 %
El Barraco: 33,91 %
Robledo de Chavela: 26,09 %
Chapinería: 25,5 %
Mijares: 18,09 %
San Juan de la Nava: 16,56 %
Navahondilla: 16,55 %
La Iglesuela: 14,13 %
Aldea del Fresno: 7,45 %
El Hoyo de Pinares: 6,28 %
Almorox: 3,84 %
Navalagamella: 0,28 %
Valdemaqueda: 0,17 %
Cadalso de los Vidrios: 0,07 %
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Comienza la reapertura progresiva de las carreteras madrileñas afectadas por el incendio con la M-507
La Comunidad de Madrid ha comenzado la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por los incendios con la M-507 tras el comienzo de la desescalada de la emergencia y la recuperación de la seguridad en varias zonas afectadas.
Después de la M-507 se irán levantando restricciones en el resto de las carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste mientras las condiciones de seguridad lo permitan.
Los incendios han afectado en total a cerca de 180 kilómetros de la red viaria regional, con tramos en 13 carreteras: M-501, M-507, M-510, M-512, M-521, M-531, M-533, M-537, M-539, M-540, M-541, M-855 Y M-957. Además, comienza ya la recuperación y reconstrucción de la red viaria dañada.
Tras la reapertura de las carreteras se han empezado a formar los primeros atascos y las largas filas para acceder a los municipios.
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La Comunidad de Madrid desplegará puntos de asistencia en los municipios en los que se ha establecido el fin de la evacuación
Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha confirmado que se van a desplegar puntos de asistencia a los afectados por los incendios, a partir de las 17:00h, en los municipios en los que se ha establecido el fin de la evacuación.
Los municipios son los siguientes: Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.
Además, se acompañará a los vecinos para verificar el estado de su vivienda y detectar posibles incidencias en la energía eléctrica y en los suministros de agua y las necesidades que tengan que ser cubiertas.
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Los habitantes de cuatro municipios de la sierra madrileña seguirán sin poder volver a sus hogares
Los habitantes de Valdemaqueda, Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo y Robledo de Chavela seguirán sin poder volver a sus casa. Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior conserva la orden de evacuación en estos cuatro municipios de la Comunidad de Madrid.
Además, se mantiene la orden de confinamiento en en la urbanización del Encinar del Alberche, en Villa del Prado y las urbanizaciones San Ramón, Costa de Madrid, Javacruz, La Javariega y Veracruz, en San Martín de Valdeiglesias. También, seguirán confinados los vecinos de Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa.
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Unas 20.000 personas en la Comunidad de Madrid podrán regresar a sus casas tras el levantamiento de las evacuaciones
Unas 20.000 personas podrán regresar a sus viviendas en los ocho municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han levantado las órdenes de evacuación.
En total, se estima que otras 14.000 personas puedan salir de este confinamiento. Así, se beneficiarán de este levantamiento de las restricciones unos 34.000 madrileños, mientras que otros 21.000 seguirían aún bajo medidas de confinamiento o evacuación.
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¿En que localidades de Ávila se mantienen las evacuaciones y el confinamiento?
Interior mantiene las evacuaciones en los siguientes pueblos de Ávila: Sotillo de La Adrada, La Adrada, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Casillas, Santa María del Tiétar, Gavilanes, Villanueva de Ávila, Navahondilla y la urbanización La Atalaya (El Tiemblo).
Por otro lado, se mantiene el confinamiento en las localidades abulenses de Cebreros y El Tiemblo.
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Muere una mujer herida en el incendio de Los Gallardos (Almería) y las víctimas se elevan ya a 14
Una mujer que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) de julio pasado ha muerto este martes, según han informado en una nota fuentes del centro sanitario, con lo que los fallecidos se elevan a 14.
La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano en estado muy grave, con quemaduras en el 70 por ciento de la superficie corporal.
Tras una primera valoración y su estabilización inicial, la mujer ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.
Con este deceso se eleva a catorce la cifra total de víctimas mortales como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería.
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Interior permite a los vecinos de ocho municipios de Madrid y cinco de Ávila regresar a sus casas a partir de las 17.00
El Ministerio del Interior ha acordado el fin de la evacuación, a partir de las cinco de la tarde de este martes, de ocho municipios de la Comunidad de Madrid y cinco en la provincia de Ávila.
En la Comunidad de Madrid, los municipios en los que se pone fin a la evacuación son Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo; mientras que en la provincia de Ávila se encuentran Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur.
Por otro lado, Interior también decreta el fin del confinamiento a partir de las 17 horas en dos municipios de Madrid:
*Villa del Prado, excepto la urbanización del Encinar del Alberche, que permanece evacuada.
*San Martín de Valdeiglesias, excepto las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, que permanecen evacuadas.
Y también levanta el confinamiento en dos localidades abulenses: Navaluenga centro y Navas del Marqués.
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Serbia envía a España un helicóptero Super Puma, 16 camiones y más de 40 bomberos
Serbia ha enviado este martes a España un contingente de más de 40 bomberos, 16 camiones y un helicóptero Super Puma para sumarse a las tareas de extinción de los grandes incendios forestales que azotan el país, según informó la televisión pública RTS.
Al despedir a los efectivos en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado, el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic, recordó que España se enfrenta a una de las temporadas más difíciles en materia de incendios e indicó que la ayuda responde a una decisión del presidente del país, Aleksandar Vucic.
Hacia España, que ha respondido afirmativamente a la oferta serbia —a diferencia de París, que no lo ha hecho por el momento—, partieron hoy 37 bomberos de rescate, un equipo de apoyo médico de tres miembros y cinco integrantes de una unidad de helicópteros, incluido un oficial de enlace, según precisó el ministro.
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El incendio de Quintela (León), estabilizado tras cuatro días de lucha contra las llamas
El incendio forestal de Quintela, en el municipio de Balboa (León), está estabilizado y se ha rebajado este martes el Índice de Gravedad Potencial de 1 a 0, una vez comprobado que la evolución del incendio permite afrontar su extinción con los medios ordinarios del operativo autonómico.
La decisión llega después de varios días especialmente complicados.
El incendio se declaró el pasado viernes y ese mismo día alcanzó el nivel 1 por el riesgo que presentaba.
La mejora de las condiciones permitió reducir su clasificación apenas veinticuatro horas después, aunque una reproducción registrada el domingo obligó a volver a activar el IGR 1.
Aquella reactivación movilizó de nuevo un importante dispositivo para evitar que las llamas se propagaran favorecidas por el viento, llegando incluso a cerrarse de forma preventiva la carretera LE-723.
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Declarado un incendio forestal en un paraje de El Borge (Málaga)
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado este martes en un paraje del municipio malagueño de El Borge. El fuego se ha declarado sobre las 13,00 horas en el paraje La Alquería.
Hasta el lugar del fuego se han desplazado medios aéreos y terrestres. En concreto, un helicóptero ligero y uno pesado; dos aviones de carga en tierra y 32 efectivos por tierra.
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El Tiemblo (Ávila) sigue sin agua: "Se está trabajando para recuperarla en el municipio"
Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila, ha afirmado que hay municipios sin agua potable como El Tiemblo donde "ayer estuvo ayudando una empresa autonómica". También ha comentado que "la Diputación también llevó agua embotellada por petición del alcalde del pueblo".
Además, ha admitido que estos problemas se "solucionarán con la mayor brevedad posible" una vez se vean las reparaciones que hayan que hacer, como las "tuberías que discurrían sobre la arena".
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El Gobierno declara 211 zonas afectadas por emergencias en 14 comunidades autónomas
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 y que han provocado daños en comarcas de catorce comunidades autónomas.
Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha hecho balance del curso político.
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Más de 2.000 atenciones sanitarias a ciudadanos evacuados o confinados por los incendios forestales en la región
La Comunidad de Madrid ha superado las 2.000 atenciones sanitarias a ciudadanos evacuados a polideportivos de otros municipios o confinados en los propios por los incendios forestales de la región.
Para ello, sigue coordinando todos los recursos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) poniendo a disposición de los servicios más cercanos.
En concreto los servicios de Urgencia de Atención Primaria (Puntos de Atención Continuada), ya suman 913 asistencias. Hoy han abierto hoy sus puertas los centros de Villa Del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Santa María de la Alameda.
En cuanto a los hospitales públicos de la región, ya se han registrado 312 asistencias, principalmente a pacientes con problemas respiratorios, con un total de 18 ingresados, todos ellos estables y sin gravedad. Por su parte, los más de 380 profesionales movilizados del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), ha llevado a cabo 268 atenciones sanitarias, y un total de 590 traslados, 61 de ellos hospitalarios y el resto, vinculados a desalojos de población.
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Preparan las inspecciones para la vuelta a casa de la población en Madrid tras el incendio
El Gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja, junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME), para iniciar reconocimientos e inspecciones de la sierra oeste afectada por los incendios para evaluar la seguridad, con el objetivo de planificar la vuelta de la población a sus casas.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se han reunido en el Puesto de Mando Avanzado (Navalcarnero) con alcaldes de los municipios afectados por el gran incendio en la sierra oeste, para explicarles las actuaciones previstas.
Se trata de adelantar y tener planificado un retorno ordenado de las personas evacuadas en cuanto sea posible en condiciones de seguridad y facilitar el realojo de quienes no puedan volver a sus viviendas por los daños ocasionados por el fuego, ha explicado el Ejecutivo madrileño.
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Euskadi envía 18 vehículos y 42 efectivos más para la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo
Las instituciones vascas enviarán más recursos para ayudar en la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, con 18 nuevos vehículos y 42 efectivos humanos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los ayuntamientos de Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Gipuzkoa han acordado enviar recursos humanos y materiales para ayudar en esas laborales contra el fuego.
Se enviarán seis vehículos de extinción tipo Charlie 1 (capacidad de 5.500 y 9.000 litros), otros seis vehículos de extinción tipo Charlie 2 (capacidad de 3.500 litros) y diez vehículos ligeros 4x4 de mano apoyo y logística. En este operativo participarán tres oficiales/inspectores, tres sargentos cinco cabos y entre 29 y 31 bomberos.
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Ávila, pendiente de posibles realojos, tras tener una noche "favorable"
El incendio e Ávila, el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas arrasadas, ha tenido esta noche una evolución "bastante favorable", según ha señalado a los periodistas el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha adelantado la posibilidad de estudiar durante la jornada medidas de "relajación" para los vecinos desalojados -35.000- y confinados -14.200-.
Sen, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila), ha explicado que la pasada madrugada ha resultado "bastante favorable, después de las condiciones climatológicas tan adversas de ayer lunes".
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Baja a nivel 2 el incendio en Toledo, pero se esperan "días complicados"
El Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha han acordado rebajar a nivel 2 la emergencia en Toledo del incendio que afecta a esta provincia, y a las de Ávila y Madrid, por lo que el Ejecutivo autonómico asume la dirección de la extinción.
Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha confirmado que continúan evacuadas dos localidades de Toledo, Sartajada y La Iglesuela, mientras los vecinos de las otras nueve han podido volver a sus casas.
Asimismo, ha apuntado que siguen los trabajos para perimetrar el incendio de La Mierla (Guadalajara), pero el vicepresidente primero ha avanzado que se esperan "días complicados" con el aumento de temperaturas y de la fuerza del viento, por lo que ha hecho un llamamiento a la prudencia.
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Reabre el camping de El Escorial tras desalojar a 4.600 personas por el incendio
Este martes, el camping Capfun de El Escorial (Madrid) ha reabierto sus puertas tras ser desalojadas las aproximadamente 4.600 personas que ocupaban el recinto el pasado viernes por razones de seguridad ante las dimensiones del incendio en la zona oeste de la región que se encontraba a unos 15-20 kilómetros de distancia.