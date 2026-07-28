Incendios en España hoy, en directo | Última hora de las carreteras cortadas y fuegos activos en Madrid, Ávila y Vall d'Uixó

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la ola de calor que se prevé va a empezar este miércoles podría prolongarse hasta la próxima semana, con temperaturas que permanecerán muy altas y podrían superar los 40 ºC en algunas zonas.

Según el aviso especial emitido por la Aemet este martes, las temperaturas serán muy elevadas a partir de mitad de la semana, especialmente en los valles fluviales del cuadrante suroccidental, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles pirenaicos.

La Aemet alerta de un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables, es decir de edad avanzada, enfermedades cardiovasculares o niños.

Habrá noches tropicales, con temperaturas muy cálidas.