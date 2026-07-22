La Justicia paraliza el desahucio de Paquita, la mujer de 82 años con Parkinson: vive en su casa de La Latina desde hace 28 años

Paquita, de 82 años, a punto de ser desahuciada en La Latina. Av La Chispera E. P.

Las claves

Las claves Generado con IA La Justicia ha suspendido cautelarmente el desahucio de Paquita, una vecina de 82 años con Parkinson que lleva 28 años viviendo en La Latina. El juzgado espera un informe urgente de las administraciones para valorar si Paquita se encuentra en situación de vulnerabilidad y decidir posibles alternativas como un alquiler social. La Asociación Vecinal La Chispera denuncia que Paquita y su hijo carecen de alternativa habitacional y solicita la intervención urgente de Servicios Sociales. A pesar de la suspensión, se mantiene una concentración vecinal bajo el lema “Todas somos Paquita” para reclamar una solución definitiva que permita a la mujer seguir en su barrio.

La Justicia ha suspendido cautelarmente el desahucio de Francisca López, conocida como Paquita, una vecina de 82 años con Parkinson que lleva 28 años viviendo en el mismo piso del barrio madrileño de La Latina.

El lanzamiento estaba previsto para este miércoles, pero el juzgado ha decidido paralizarlo a la espera de conocer si la mujer se encuentra en situación de vulnerabilidad.

La concentración vecinal convocada para el miércoles se mantiene pese a la suspensión del desahucio.

Suspensión cautelar

La providencia dictada por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid señala que ya se había solicitado información a las administraciones competentes para que valoraran la posible situación de vulnerabilidad de los ocupantes y, en su caso, plantearan una alternativa habitacional, como un alquiler social o ayudas económicas.

Sin embargo, al no haber recibido respuesta, el juzgado ha reclamado ese informe con carácter urgente y ha suspendido el desahucio de forma cautelar.

La Administración dispone ahora de un plazo máximo de diez días para remitir la documentación.

Tiene Parkinson

Según la Asociación Vecinal La Chispera, Paquita padece Parkinson y reside en la vivienda junto a su hijo.

La entidad asegura que ambos carecen de una alternativa habitacional y había solicitado la intervención urgente de los Servicios Sociales para evitar el desalojo.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid habían señalado que Samur Social acudiría al lanzamiento para valorar el caso y ofrecer, si fuera necesario, un alojamiento temporal dentro del dispositivo de emergencia social, aunque sostienen que la unidad familiar no se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

Pese a la suspensión del lanzamiento, la Asociación Vecinal La Chispera mantiene la concentración convocada bajo el lema “Todas somos Paquita” frente a la vivienda de la afectada.

La plataforma reclama una solución definitiva que permita a la mujer permanecer en su casa o, al menos, acceder a una alternativa habitacional digna sin abandonar el barrio donde ha vivido durante casi tres décadas.

Los organizadores sostienen que un cambio de domicilio supondría romper la red de apoyo vecinal y personal que Paquita ha construido en La Latina.