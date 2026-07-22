Detienen al monitor acusado de una presunta agresión sexual a dos niñas en un campamento en Arroyomolinos

Imagen de archivo de un detenido por la Guardia Civil en Arroyomolinos Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a un monitor de 21 años acusado de una presunta agresión sexual a dos niñas en un campamento de verano en Arroyomolinos. La denuncia fue presentada por la madre de las menores tras ser alertada por monitoras del campamento, que sospechaban que los responsables no habían informado a la familia. El monitor fue apartado de sus funciones y destinado al comedor antes de ser despedido por la empresa organizadora del campamento. El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha ofrecido apoyo psicológico y legal a las familias y estudia personarse como acusación particular en el caso.

La Guardia Civil ha detenido el pasado martes al monitor de un campamento de verano en Arroyomolinos acusado de una presunta agresión sexual a dos niñas menores de edad y cuyos padres habían denunciado los hechos.

La denuncia fue interpuesta la semana pasada por la madre de las menores, si bien los hechos se habrían producido el 9 de julio.

Según relató, fueron varias monitoras quienes por su cuenta y riesgo decidieron informarle al sospechar que los responsables del campamento no habían trasladado lo sucedido a la familia.

También añadió que según el relato de otras compañeras del monitor, cuando entraron al baño encontraron a las niñas sin ropa y esto se debía a que el propio monitor les había pedido que lo hicieran.

Según trascendió, el joven tiene 21 años y habría sido apartado de sus funciones y destinado al comedor antes de ser despedido por la empresa.

Vehículo de la Guardia Civil Europa Press

Tras conocer lo ocurrido, la mujer acudió a la Guardia Civil para presentar la correspondiente denuncia. Posteriormente, consiguió hablar con sus hijas quienes le explicaron lo sucedido.

El caso está ahora en manos del Equipo de Policía Judicial de Arroyomolinos, con apoyo del Equipo de Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, según Europa Press.

Se trata de un presunto caso de agresión sexual a dos menores, aunque la Guardia Civil no descarta por completo que puedan conocerse más casos por parte de un monitor de un campamento de verano organizado por la Mancomunidad del Suroeste y desarrollado por una empresa privada y adjudicataria de una licitación pública.

El Ayuntamiento de Arroyomolinos, por su parte, informó de que no descarta presentarse como acusación particular contra el detenido, y ha puesto a disposición de las familias de las menores "todos los recursos disponibles" del área de Servicios Sociales para que reciban apoyo psicológico y asesoramiento legal.