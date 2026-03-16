Confirmada la ayuda para los autónomos y microempresas: hasta 150.000 euros para apoyar su expansión

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva ayuda de hasta 150.000 euros para autónomos y microempresas con menos de 9 empleados. La subvención cubrirá hasta el 50% de la inversión destinada al crecimiento de los negocios, incluyendo contratación, ampliaciones y adquisiciones. Para acceder a la ayuda, los solicitantes deben operar en la región, tener más de 3 años de actividad y presentar un plan de negocios detallado. La medida, anunciada por Isabel Díaz Ayuso, busca impulsar el empleo y el desarrollo económico en la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue afianzando su liderato de cara a las próximas elecciones autonómicas. Esta ventaja se justifica, en parte, gracias a la creación de una nueva propuesta para apoyar la expansión de microempresas y autónomos.

La nueva ayuda alcanzará una suma de 150.000 euros. Esta nueva regla está suscrita a aquellas empresas que no superen los 9 trabajadores y se sufragará hasta el 50% de la inversión necesaria para el crecimiento de sus negocios.

De cara a conseguir mejorar la situación de todos los emprendedores en la Comunidad de Madrid, también se incluyen en la ayuda a los autónomos, pudiendo beneficiar no solo al propio desarrollo empresarial sino, también, a aumentar el empleo y la riqueza de la región.

Esta medida ha sido anunciada por la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje institucional a Estados Unidos. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de nuevas normas reguladoras pertenecientes a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Los requisitos que tendrán que cumplir las microempresas y autónomos para obtener este nuevo paquete de ayudas establecen que los solicitantes deberán desarrollar su actividad en la región y tener más de 3 años de existencia.

En cuanto a la formalización de la propia ayuda, todas aquellas personas que quieran la ayuda deberán presentar un plan de negocios detallado en el que detallen el desarrollo de la compañía para conocer las acciones y el gasto subvencionable.

Por otra parte, en cuanto a la aplicación de la norma, la Comunidad de Madrid financiará la contratación de nuevo personal mediante la realización de obras de ampliación o transformación de locales, la compra e instalación de nuevos equipamientos y materiales o, también, mediante el pago de los costes asociados a la adquisición o fusión con otra empresa para expandirse.

Cabe destacar que, para que esta ayuda pueda tener lugar, las actuaciones deberían haberse ejecutado en los 12 meses anteriores a la solicitud o una vez se haya concedido, estableciendo un plazo de actuación donde en el que la Comunidad de Madrid podrá revisar y ofrecer la mejor situación para cada negocio.

Gracias a esta medida, tanto Isabel Díaz Ayuso como todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, siguen implementando medidas y apoyo al emprendimiento en la región. Estas propuestas siguen desarrollando el volumen y nivel empresarial de la Comunidad de Madrid, destacando con respecto a otras comunidades autónomas.

Además, este pasado mes de febrero se obtuvo uno de los mejores datos históricos en cuanto al empleo en la Comunidad de Madrid. El liderazgo de Ayuso ha ayudado a alcanzar la tercera mejor cifra y la mejor en este mes en cuanto a trabajadores por cuenta propia, llegando a los 400.000 empleados.