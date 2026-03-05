Ayuso anuncia la creación de más residencias universitarias y un incremento del 34% del presupuesto investigador

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid creará nuevas residencias universitarias mediante un modelo de colaboración público-privada para ampliar la oferta de alojamiento y atraer talento. El presupuesto destinado a investigación científica aumentará un 34%, con el lanzamiento del VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, dotado con 752 millones hasta 2029. El plan incluye mejoras en la captación de talento investigador, la internacionalización y nuevas ayudas para jóvenes investigadores y científicos de alto nivel. El programa Modelo EGB, que integra los dos primeros cursos de la ESO en colegios, duplicará el número de centros participantes el próximo curso, superando el centenar en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en la Asamblea de Madrid la puesta en marcha de nuevas medidas para reforzar el sistema universitario madrileño, entre ellas la creación de más residencias para estudiantes y un aumento del 34% del presupuesto destinado a investigación científica.

Durante una comparecencia a petición propia en la Cámara regional, la dirigente autonómica ha presentado el Plan Vive Universitario, un nuevo programa estratégico orientado a ampliar la oferta de alojamiento para estudiantes, "facilitar su acceso a la educación superior y atraer talento a la región".

El proyecto se desarrollará mediante un modelo de colaboración público-privada en el que la Comunidad de Madrid pondrá suelo a disposición para impulsar la construcción de residencias universitarias.

El Ejecutivo autonómico participará además en su planificación para garantizar la calidad de los proyectos y velar por el interés general.

Se trata de un convenio de colaboración público-privada similar al ya archiconocido Plan Vive: Madrid pone los terrenos, una empresa construye el edificio y los precios que pagan los estudiantes los fija la región.

Según el Gobierno regional, el objetivo es no solo incrementar la oferta de alojamiento, sino también crear entornos que favorezcan el estudio, la integración y la salud emocional de los estudiantes. Al mismo tiempo, la iniciativa pretende aliviar la presión sobre el mercado del alquiler residencial en Madrid.

Este programa se enmarca en el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas madrileñas acordado con los rectores el pasado martes y que contempla impulsar actuaciones destinadas a ampliar la oferta de alojamiento universitario.

Más inversión en investigación

Durante su intervención, Ayuso también ha anunciado un incremento del 34% en la inversión destinada a investigación científica con el objetivo de reforzar la excelencia investigadora y consolidar a la Comunidad de Madrid como referente nacional e internacional en este ámbito.

En este contexto, el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana el VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT), dotado con 752 millones de euros y con vigencia hasta 2029.

El plan se estructura en seis ejes y ocho programas centrados en reforzar la atracción y fidelización de talento investigador, la internacionalización y la modernización del sistema de innovación regional.

Entre las principales líneas de actuación destacan el aumento del 40% en las iniciativas de investigación excelente y el incremento del 29% en el programa Talento. Además, se pondrán en marcha nuevas ayudas para incorporar profesionales altamente cualificados y se reforzará el programa de personal investigador predoctoral, con mejoras en su remuneración y en las ayudas para estancias breves en el extranjero.

El plan incluirá también nuevas iniciativas de apoyo a jóvenes investigadores postdoctorales con experiencia internacional, así como programas dirigidos a la contratación de científicos de máximo nivel en proyectos estratégicos.

Con estas medidas, el Ejecutivo madrileño busca mejorar la captación de fondos europeos, aumentar el retorno financiero de los proyectos de I+D y reforzar el posicionamiento de la región en el panorama científico internacional.

Durante su discurso, Ayuso también ha avanzado el proyecto de la Comunidad de Madrid para consolidarse como capital de estudios en español, de la IA y del intercambio de estudiantes: "Es hora de impulsar Madrid Región Universitaria".

En este sentido, ha explicado que el Gobierno regional acaba de cerrar un acuerdo de financiación "que llevábamos reclamando muchos años" para consolidar a la región como la capital de los estudios en español, con la atracción de talento y fondos económicos que esta apuesta lleva aparejada.

"También de la Inteligencia Artificial multiplicando los intercambios con las universidades de todo el mundo, especialmente las hispanoamericanas", ha explicado Ayuso.

Modelo EGB

El último anuncio de Ayuso durante su comparencia ha sido el "exito" del conocido como modelo EGB, integrar los dos primeros cursos de la ESO en los colegios. Un proyecto que, durante el próximo curso 2026/27 duplicará el número de centros. Una medida que comenzó el pasado mes de septiembre con 52 centros autorizados y a la que se sumarán otros 49, hasta superar el centenar (101).

Según ha explicado, durante los últimos meses, los 49 nuevos centros han aprobado incorporarse a este programa a través de sus consejos escolares, en los que están representados el equipo directivo, maestros, personal de administración y servicios, padres y responsables municipales.

Además, los técnicos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han verificado que cumplen los requisitos de instalaciones y espacios suficientes para atender a los alumnos, por lo que ya se les ha comunicado que se convertirán en CEIPSO (Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) desde septiembre.