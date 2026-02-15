Ni Móstoles ni Parla: la zona de Madrid a 30 minutos del centro donde habrá 700 nuevos pisos para alquiler asequible

Las claves nuevo Generado con IA Avintia Inmobiliaria construirá 859 viviendas de alquiler asequible, principalmente en Alcobendas, a 30 minutos del centro de Madrid. El proyecto forma parte del mayor concurso público de vivienda asequible de la Comunidad de Madrid, con más de 3.400 viviendas en diez localidades. Las nuevas viviendas se construirán con un modelo industrializado que reduce plazos y el impacto ambiental, siendo una apuesta por la sostenibilidad y la calidad. El objetivo es facilitar el acceso a viviendas protegidas en zonas menos tensionadas de la capital y aliviar la demanda de alquiler asequible.

Trabajar en Madrid y vivir en las afueras es una situación cada vez más repetida en la Comunidad. Y es que miles y millones de personas acuden cada día a la capital para cumplir con sus obligaciones laborales, pero después huyen del agobio y del ruido que hay en una ciudad que nunca para y que nunca descansa.

Por eso, municipios como Alcorcón, Parla, Móstoles o Fuenlabrada se han convertido en la nueva zona de moda de Madrid para vivir, ya que incluso están más cerca del centro que muchos puntos dentro de los límites reales de la capital. Aunque lo cierto es que tampoco abundan las oportunidades inmobiliarias en este tipo de pueblos.

Sin embargo, de vez en cuando sí surgen algunas promociones que merecen y mucho la pena, ya sea para alquiler o para compra. En estos momentos, el primero de los mercados es el que se encuentra más activo, ya que han surgido varios planes de viviendas protegidas con opciones muy interesantes para aquellos que estén buscando alejarse de las zonas más tensionadas de la capital.

Actualmente, la promotora Avintia Inmobiliaria se ha adjudicado tres lotes del mayor concurso público de vivienda asequible de la Comunidad de Madrid. El reto de esta compañía es aumentar la oferta de pisos de alquiler con precios más asequibles de los que actualmente marca el mercado. En total, serán 859 viviendas, aunque la mayoría de ellas están localizadas en Alcobendas.

Se trata de una operación de naturaleza público-privada que la Comunidad de Madrid viene realizando en un marco de fomento de la vivienda de alquiler a precios asequibles, una de las vías para intentar solucionar los problemas que hay entre la oferta y la demanda, tanto en la región como en la ciudad.

¿Cómo son los nuevos pisos para alquiler?

Avintia Inmobiliaria sigue poniéndose del lado de la Comunidad de Madrid y de las personas que buscan una vivienda, tanto en la capital de España como en el resto de la región. Sin embargo, los elevados precios se han convertido en la principal barrera.

Por ello, las diferentes promociones que surgen con viviendas protegidas copan los primeros puestos de interés en el mercado. Y algunas como la de Avintia son especialmente interesantes. En este caso, la compañía se ha adjudicado hasta tres lotes dentro de la licitación regional para impulsar el alquiler asequible.

En total, han caído en manos de esta empresa 859 viviendas, aunque la mayoría estarán en Alcobendas, sumándose otra pequeña promoción en el municipio de Loeches. El reparto será de 756 y 103, respectivamente. Sin embargo, esta no será la única inmobiliaria que forme parte de este proyecto, ya que hay más de 3.400 viviendas repartidas en diez localidades de la región, divididas en 14 lotes y para los cuales se recibieron más de 60 ofertas de distintas promotoras.

Respecto al sector de Alcobendas, se sitúa entre Arroyo de la Vega y Espino del Cuquillo. Roberto Campos, director general, asegura que este proyecto "demuestra la solidez de nuestro modelo y nuestra apuesta por un parque de vivienda asequible de calidad, sostenible y accesible".

Además, estas viviendas van a ser creadas a través del modelo de producción industrializado ávita. Este reduce los plazos de entrega en un 30% y disminuye el impacto ambiental al recortar residuos (75%), agua (20%) y emisiones (40%). Por si fuera poco, este proyecto viene a reforzar el buen nombre de Avintia en España, donde cuenta con 6.000 viviendas en distintas fases de ejecución.