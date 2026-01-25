A solo 40 minutos de Madrid e ideal para una escapada: regresa el mercadillo medieval más de moda con conciertos gratis

Las claves nuevo Generado con IA Chinchón, a solo 40 minutos de Madrid, celebra su popular mercadillo medieval durante el Carnaval, del 13 al 15 de febrero. El evento incluye conciertos gratuitos, espectáculos de cetrería, concursos y desfiles con antorchas en el casco histórico del pueblo. Los habitantes se disfrazan y recrean la visita de los Reyes Católicos, combinando historia, gastronomía y tradiciones locales. Chinchón destaca por su ambiente medieval, su castillo renacentista, la iglesia con obras de Goya y rutas naturales en los alrededores.

Madrid es una ciudad repleta de rincones en los que perdernos. En la capital de España nunca nos faltarán los planes por hacer ni los lugares por visitar. Y no solo por su belleza, sino por las infinitas oportunidades de ocio que siempre están abiertas. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que las maravillas de Madrid están más allá de sus fronteras.

También están en el resto de la comunidad, donde podemos encontrarnos municipios absolutamente espectaculares, en mitad de la naturaleza, o adornados por un toque artístico y medieval que los hacen merecedores de estar en la lista de los pueblos más bonitos de España. Y uno de esos ejemplos es Chinchón, la gran joya de la corona.

Aunque Chinchón es un pueblo que merece la pena visitar en cualquier momento del año, lo cierto es que es en esta época, cuando se acerca Carnaval, cuando más motivos hay para realizar una escapada y descubrir todos sus rincones. Y es que en pocas semanas, este pueblo, considerado uno de los más bellos del país, se viste de gala para recibir a miles y miles de personas.

Chinchón celebra en febrero su mes más popular con la llegada de su mercadillo medieval, una cita imprescindible en el ocio de la Comunidad de Madrid donde se celebran diferentes espectáculos como conciertos gratuitos, shows de cetrería y concursos. Unos eventos que se celebran en el casco histórico del municipio en lo que supone el Carnaval más especial.

La Plaza Mayor de Chinchón será el epicentro de esta celebración, convirtiendo así a las calles adoquinadas que llegan hasta ella en los corredores perfectos para que la magia, la música y la ilusión se den cita. Mercaderes, músicos, halconeros y bailarinas roban el protagonismo en un pueblo que cambia de época durante unos días mientras se llena de decenas de miles de turistas.

¿Cómo será el mercadillo medieval de Chinchón?

Chinchón es un pueblo único y mágico. Sus calles empedradas y adoquinadas escriben una historia singular y única. Pero también sus balcones verdes, más de 200, que hacen de esta villa un entorno robado de otra época, más propio de la Edad Media y el Renacimiento.

Durante el fin de semana del 13 al 15 de febrero, Chinchón celebra su Carnaval con un mercadillo medieval único. Este está organizado por la Asociación Cultural Arco Iris y por el ayuntamiento del municipio, los cuales han conseguido hacer de este evento algo conocido no solo en toda la región, sino en toda España.

Y es que se celebra en todo su esplendor, ya que los habitantes del pueblo se disfrazan, haciendo de su día a día una gran representación. Además, este tiene un fuerte componente histórico y popular. La celebración principal es conmemorar la visita de los Reyes Católicos a la localidad para encontrarse con los Marqueses de Moya, Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla.

Toda la fiesta está rodeada de actuaciones en directo, especialmente danzas, y también grandes cenas populares, así como desfiles con antorchas. Además, a la par que se disfruta de la fiesta también podemos hacer una ruta gastronómica probando los platos más típicos de la zona. Desde las migas hasta la sopa de ajo sin olvidar sus dulces caseros.

Lo más bonito de este evento es que no se recrea en un lugar vacío sobre el que se desarrollan decorados, como suele ser habitual, sino que se utiliza el propio pueblo para generar un entorno totalmente medieval. Además, todo el pueblo, con sus gentes, se implica en esta labor. Y es que, en general, es un entorno único y perfecto, tanto para montar este tipo de celebraciones como para una escapada en cualquier momento del año.

Destaca por su castillo renacentista, su bonita iglesia con obras originales de Goya y sus rutas naturales cercanas para descubrir también su bonito entorno repleto de bosque. Y lo mejor de todo es que se puede disfrutar de esto durante varios días, o simplemente en una escapada de unas horas, ya que Chinchón se encuentra a menos de una hora de Madrid, a escasos 45 kilómetros de la capital.