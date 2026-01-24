Madrid busca trabajadores en un sector con 30.000 vacantes y sueldos de 3.000€: "Se están jubilando y falta reemplazo"

Las claves nuevo Generado con IA Madrid enfrenta una grave escasez de conductores profesionales, con más de 30.000 vacantes sin cubrir. La Comunidad de Madrid ha lanzado ayudas para facilitar la obtención de carnés profesionales de camión y autobús, así como el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Los salarios para estos puestos pueden superar los 3.000 euros mensuales, pero la profesión es exigente y poco atractiva para los jóvenes. El envejecimiento del sector y la falta de relevo generacional son los principales motivos detrás de la falta de conductores.

Muchos madrileños viven preocupados por lo agobiante que es la vida en la capital. En especial porque cada vez se necesitan más recursos para tener una vida más o menos cómoda y tranquila. Y eso, con los salarios que hoy en día se ofrecen y con la escasez de trabajo que hay, es cada vez más complicado.

Sin embargo, hay quienes intentan poner solución a este problema buscando empleos que tengan una gran demanda en la capital para poder tener éxito y, a la vez, que su salario sea cada vez más alto. Uno de los campos que más de moda se está poniendo por la falta de trabajadores de este tipo que hay es el gremio de los conductores.

A Madrid le faltan conductores. Esa es una realidad que preocupa a diferentes instituciones, pero especialmente a la Comunidad. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, como órgano rector de la región, está poniendo en marcha varias vías para intentar agitar este mercado y que aparezcan nuevos trabajadores que puedan ir cubriendo las preocupantes vacantes que hay.

Por ello, desde la Comunidad se han puesto en marcha diferentes iniciativas y ayudas para que aquellos que quieran puedan sacarse algún carné de conducir para profesionales sin dejarse una fortuna. Y es que es una realidad que estos trámites requieren un gran esfuerzo.

Su último paso ha sido crear una subvención para que aquellas personas que tengan intención de obtener este permiso puedan cubrir parte de los costes y así poder llevar vehículos profesionales. Esta es una medida que llega en un momento clave, ya que España, y en especial la ciudad de Madrid, tiene una imperiosa necesidad de encontrar conductores.

¿Cómo solicitar esta ayuda?

En España faltan conductores profesionales. Sin embargo, no para todos los vehículos por igual, sino sobre todo para aquellos que requieren un permiso especial y, lógicamente, difícil de conseguir. Se trata de los carnés de camión, el C y C+E, y el de autobús, el D. Y es que en la actualidad hay menos personas con estos permisos en vigor de las que se necesitan para cubrir las plazas que se ofrecen.

Para poder ser conductor profesional, España exige un segundo permiso. Se trata del CAP, el Certificado de Aptitud Profesional, el cual también estaría costeado gracias a estas ayudas. El reto ahora tras el lanzamiento de esta bonificación es impulsar el empleo en el sector del transporte por carretera y facilitar el acceso a la profesión.

Si estamos interesados en esta nueva medida tenemos que residir en la Comunidad de Madrid y estar empadronados. Después del primer paso llega el momento de realizar la formación en los centros y autoescuelas autorizadas. Este año, el programa se centra en los desempleados ofreciendo una salida laboral a un sector en el que faltan más de 30.000 profesionales, tal y como cuenta el experto en motor Alfonso García.

Se trata de un mercado que ha envejecido mucho en los últimos años, ya que no hay relevo generacional y las plazas de los camioneros que se jubilan cuesta mucho cubrirlas, tal y como explica Carlos Moreno en la Cadena COPE. Precisamente por eso, instituciones como la Comunidad de Madrid ofrecen estos incentivos con el fin de reactivar la demanda.

Los jóvenes que se animan a dar el paso y aceptar la entrada a este mundo tardan muy poco tiempo en comprobar el acierto que supone su decisión, ya que llegan a recibir salarios de más de 3.000 euros. Pero a pesar de todos estos incentivos, no está siendo sencillo cubrir toda esta demanda ya que se considera una profesión muy dura, de mucho desgaste físico y mental y difícil de compatibilizar con una vida familiar.