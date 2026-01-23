María Sarabia dimite como vicerrectora de la Universidad de Alcalá para competir por el rectorado en las elecciones

Las claves nuevo Generado con IA María Sarabia ha dimitido como vicerrectora de la Universidad de Alcalá para presentarse a las próximas elecciones al Rectorado. Sarabia, catedrática de Organización de Empresas, era responsable de Relaciones Institucionales y Coordinación del rectorado. La profesora justifica su renuncia por respeto a la institución y para garantizar la igualdad de condiciones entre candidatos. Las elecciones serán convocadas próximamente tras el final del segundo mandato del actual rector, José Vicente Saz.

La vicerrectora de la Universidad de Alcalá (UAH), María Sarabia, ha presentado este viernes su dimisión en dicho cargo. En un comunicado remitido a los medios, así como en sus redes sociales, la catedrática ha anunciado esta decisión.

Y es que su intención es presentarse a las próximas elecciones al Rectorado. Unos comicios que tiene previsión de convocarse en las próximas fechas.

"Por coherencia y por respeto a la institución, acabo de dimitir de mi cargo de vicerrectora, para afrontar este proceso en igualdad de condiciones con el resto de candidaturas, con absoluta limpieza y transparencia", ha señalado Sarabia. Hasta el momento, María Sarabia era la responsable de Relaciones Institucionales y Coordinación del rectorado.

Catedrática de Organización de Empresas, María Sarabia (Santander, 1979) cuenta con una dilatada experiencia, tanto en la Administración General del Estado como en el ámbito universitario, y con tres sexenios de investigación, uno de transferencia y cuatro quinquenios docentes.

"He querido adelantar este anuncio porque en los últimos días muchas personas de la comunidad universitaria me han trasladado su preocupación por presiones para adherirse a listas o apoyos previos, dinámicas que fracturan, que pueden generar coacción, y que no representan los valores de nuestra universidad", ha manifestado.

Debemos aspirar a lo mejor. Debemos aspirar a ser los primeros. Por eso he tomado la decisión de presentarme a las elecciones al rectorado de la Universidad de Alcalá #LaPrimera #UAH pic.twitter.com/LzYVJIKdHE — Maria Sarabia (@MariaSarabiauah) January 22, 2026

Las elecciones serán convocadas en breve por el rector, José Vicente Saz, al finalizar su segundo mandato. La propuesta de la profesora Sarabia se centrará en revitalizar una de las universidades históricas de España, la única declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y "devolverla a la posición de liderazgo que merece".