Madrid mantiene las rebajas al abono transporte durante 2026: menores de 14 años y mayores de 65 viajarán gratis

Los precios del transporte público en la Comunidad de Madrid mantendrán los descuentos vigentes que facilitan, entre otras cosas, que los menores de 14 años y los mayores de 65 sigan viajando gratis en Metro, Cercanías y autobús, tanto urbano como interurbano.

Así lo ha confirmado el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes tras la reunión mantenida este lunes en la que ha aprobado las tarifas para el año 2026. En resumidas cuentas, los precios se quedan como llevan desde julio.

De esta forma, las autoridades mantienen los descuentos actuales, que van de un 30% hasta un 100% según los casos, durante todo el próximo año. Tarifas extraordinarias que, como han recordado desde el Consorcio, están vigentes desde el 1 de julio de 2025.

Entre las tarifas más relevantes destaca: mantener un precio superreducido del abono joven a 10 euros y que los jóvenes menores de 14 años no paguen nada.

De la misma forma, la zona A (moverse por la almendra de la capital de España) conservará el precio de 32,70 euros.

Hay que puntualizar que estas tarifas, dependientes de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid, nada tienen que ver con el abono de 30 euros para toda España que ha anunciado el Gobierno de Sánchez y que, de momento, incluye trenes de larga y media distancia (no alta velocidad) y autobuses interurbanos de la red nacional.

Los precios de Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presidido el Consejo de Administración del CRTM donde se ha aprobado mantener la subvención a las tarifas que beneficiará a unos seis millones de usuarios que podrán seguir desplazándose en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero en las mismas condiciones económicas establecidas para los últimos seis meses.

Por ello, se mantendrán las tres modalidades de abono gratuito que ya existían, la tarjeta infantil hasta los 7 años, la de los mayores de 65, financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico y la nueva incorporada el 1 de julio de 2025 con la gratuidad para los menores hasta 14.

Por otro lado, se prorrogan también los descuentos del 50% en el abono joven, dirigido a personas de entre 15 y 25, que podrán seguir viajando por toda la región por 10 euros al mes.

Los demás títulos mensuales para usuarios de entre 26 y 64 años mantendrán una rebaja del 40%, así el de la zona A conserva la tarifa de 32,70; el B1 38,20; el B2 43,20, y el B3, C1 y C2: 49,20. Por último, el bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 seguirá costando 7,30 euros.

Las bonificaciones están financiadas por la Comunidad de Madrid junto al resto de administraciones adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.