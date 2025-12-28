Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva deducción de hasta 400€ impulsada por Ayuso para estos trabajadores

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva deducción de hasta 400 euros en el IRPF para menores de 30 años que trabajen y estudien a la vez. La medida permitirá desgravar el 50% del importe de matrículas universitarias o de Formación Profesional de Grado Superior. Para acceder a la deducción, es necesario acreditar al menos 300 días de actividad laboral y coincidir trabajo y estudios durante cinco meses en el año fiscal. Se estima que unos 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de esta ayuda, con un coste total de 6 millones de euros para la Comunidad.

Termina un año que ha sido clave para la Comunidad de Madrid. Y es que la región que lidera Isabel Díaz Ayuso se ha consolidado como el verdadero motor de España en todos los sentidos. No solo en lo económico, sino también en lo social. Es por ello que las ayudas puestas en marcha durante este 2025 han sido muy útiles para todos los madrileños.

Unas ayudas que han dado continuidad a la tónica reinante desde que la presidenta llegó al poder del Ejecutivo regional. Y es que desde que Ayuso entró en su actual cargo, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la región de España que más ayudas ha ofrecido a sus ciudadanos y, a la vez, que mayores inversiones ha realizado.

Desde ayudas para alquiler asequible hasta cheques para quienes necesiten cambiar los electrodomésticos de la casa o incluso para los que se encuentren en situación de paro prolongado y no puedan reincorporarse al mercado laboral. Unas ayudas que tendrán su continuidad también en el año 2026 tal y como se recoge en los Presupuestos Generales aprobados por la Asamblea madrileña.

Dentro de esas nuevas ayudas destaca una que irá destinada a los más jóvenes, pero especialmente a aquellos que tengan algunas dificultades económicas. Hablamos de los menores de 30 años que se encuentren trabajando y estudiando a la vez, quienes podrán deducirse hasta un 50% del IRPF en materia de matrículas universitarias o de Formación Profesional de Grado Superior.

Así pues, estas personas que necesiten tener un trabajo para poder pagarse sus estudios, o que combinen ambos formatos para así poder tener una situación más cómoda, podrán beneficiarse de esta importante medida que entra en vigor en 2026.

¿Cómo es la nueva ayuda de Ayuso para menores de 30 años?

La Comunidad de Madrid ha decidido aplicar una deducción autonómica en el IRPF para los menores de 30 años que se encuentren trabajando y estudiando al mismo tiempo. Esta medida, anunciada por Isabel Díaz Ayuso e incluida en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, permitirá desgravarse el 50% del importe de las matrículas universitarias o de Formación Profesional de Grado Superior a estos estudiantes.

Sin embargo, habrá una cantidad límite, fijada en los 400 euros anuales. Esta medida engrosa aún más la gran lista de rebajas fiscales que el Ejecutivo ha aplicado en los últimos años. Unas políticas que han marcado la línea a seguir por el Gobierno de Ayuso desde su llegada al poder y que este año volverá a aprobar un presupuesto récord.

Las cuentas superan por primera vez los 30.600 millones de euros y fueron aprobadas en última instancia el pasado 19 de diciembre. Ahora, el Ejecutivo regional estima que alrededor de 15.000 jóvenes podrán acogerse a este incentivo, lo que supondrá un coste de 6 millones de euros.

Quienes quieran beneficiarse de esta ayuda deberán ser menores de 30 años y tener acreditación oficial de estar desarrollando una actividad laboral, ya sea por cuenta propia o ajena, de al menos 300 días al año (ejercicio fiscal) junto a la matrícula del curso completo. Eso sí, para poder solicitar esta ayuda, al menos durante cinco meses la actividad laboral debe coincidir con el desarrollo de los estudios.

Hay que tener en cuenta que no se incluyen los contratos de formación. Dicha deducción se aplicará sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF y exigirá la conservación de los justificantes del pago de la matrícula, así como la documentación acreditativa tanto de la matriculación como del periodo de actividad laboral compatible con los estudios.

Esta medida supone un ejemplo más de la "fiscalidad incentivadora" puesta en marcha por el Gobierno de Díaz Ayuso para respaldar el esfuerzo de los jóvenes, quienes han demostrado ser capaces de combinar su formación para mejorar su empleabilidad con su contribución de forma activa al mercado laboral.