El SOS de Ayuso por la falta de profesores de Matemáticas: pidió que jubilados o estudiantes dieran clase pero el Gobierno se lo niega

El pasado mes de octubre, Ayuso ideó su propio plan para paliar la falta de profesores de Matemáticas y Ciencias en los colegios madrileños —un problema que, en realidad, es común en otras muchas comunidades—. Para ello, envió una carta al Ministerio de Educación y Formación Profesional en la que pedía que se cambiara la norma de contratación de los docentes.

La presidenta regional proponía que, de manera temporal y siempre que existiese ese déficit, la Comunidad pudiera contratar a estudiantes de tercero de Matemáticas e ingenierías y a los docentes sin máster habilitante o jubilados. Y, con estos, solventar la falta de profesores que se prevé que haya a partir de febrero en los centros educativos de la Comunidad.

Sin embargo, el Ministerio de Educación ha abandonado a su suerte a Ayuso rechazando su propuesta y argumentando que las medidas propuestas “socavan la calidad de la docencia”. “Sería una medida equiparable a plantear que estudiantes de Medicina intervinieran en una operación sin haber terminado la carrera”, argumenta la carta remitida a la Comunidad por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

El Ministerio considera que la fórmula de Ayuso “difícilmente contribuye a mejorar la situación, no mejora el servicio público del alumnado y, desde luego, tampoco dotará a los docentes de todas las herramientas que merecen”. En esa carta, aludiendo al máster habilitante que necesita cualquier profesor para ejercer, el secretario de Estado de Educación recalca que es renunciar a la “mejora educativa” que garantiza dicha capacitación.

Además, en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio pone el acento en el Plan de refuerzo de las Matemáticas de 185 millones impulsado por el Gobierno de España entre 2024 y 2025 y del que la Comunidad de Madrid ha recibido 21 millones. “Nosotros continuaremos trabajando en esa línea, así como en la generación de vocaciones docentes tempranas y en la mejora de la calidad de la profesión docente, sin poner en riesgo la calidad de la enseñanza”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Colegio Daoiz y Velarde de Alcobendas. Sergio Pérez EFE

Por último, el secretario de Estado también recrimina a la Comunidad de Madrid sus críticas a la ley educativa del Gobierno y le recuerda que “está obligada a aplicarla”. “Criticar, a estas alturas de desarrollo de la Lomloe, la perspectiva de género o la inclusión de competencias emocionales, que responde a las últimas tendencias de la investigación en didáctica de las Matemáticas, resulta un ejercicio de elusión de la propia responsabilidad, llamativo y poco útil”.

Respuesta de la Comunidad

Ante la respuesta del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, insistió esta misma semana en que siguen faltando profesores de Matemáticas y Ciencias, reprochando al Gobierno que no “plantee alternativas”.

"Ya estamos acostumbrados a la dejación de funciones por parte de los ministros del Gobierno central", aseguró el consejero, que ha cargado contra la labor de la ex ministra de Educación Pilar Alegría. "Se va del Ministerio sin ningún tipo de alegría", al no permitir "solucionar un problema" que hay en todas las comunidades autónomas de "falta de profesores de Matemáticas y, en general, de asignaturas de Ciencias".

Y reivindicó que la Comunidad puso sobre la mesa una serie de soluciones mientras que el Gobierno "no apuesta por nada y tampoco plantea ninguna alternativa". "Pero es que nos ocurre lo mismo en Sanidad, faltan médicos en todo el conjunto del sistema sanitario del país y la ministra (Mónica García) no aporta ninguna solución y bloquea las que le proponemos las comunidades autónomas", reconoció.

Una vez más, García Martín, ha considerado que los ministros "no están a la gestión y no están a lo que sucede, a lo que importa a todos los madrileños" sino a "cuitas" de carácter interno.