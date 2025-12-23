Confirmado por la Comunidad de Madrid: estos son los nuevos horarios que tendrá el Metro durante los días de Navidad

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Madrid modificará sus horarios durante los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026 por la Navidad. El 24 de diciembre el Metro cerrará antes, a las 22:00, y el 25 de diciembre abrirá más tarde, a las 08:00. El 1 de enero la apertura será a las 07:00. Las estaciones de Sol estarán cerradas desde las 18:00 los días 30 y 31 de diciembre por las celebraciones de Fin de Año. Hasta el 6 de enero habrá un refuerzo de hasta el 131% en la frecuencia de trenes y aumento de personal en las estaciones más concurridas.

Madrid se prepara para la llegada de unos días muy importantes. La Navidad ya no asoma a la vuelta de la esquina, sino que directamente está aquí. Y por eso muchos ya se frotan las manos pensando cómo van a disfrutar los momentos más especiales del año, esos que invitan a reunirse con la familia y con los amigos y a disfrutar de los espectáculos que adornan la capital.

La Navidad no es una época del año normal. Y por ello, en ella se llevan a cabo cambios muy importantes. Muchas personas tienen vacaciones, los colegios, institutos y universidades cierran y algunos comercios cambian sus horarios. Sin embargo, hay otras infraestructuras que también variarán para los madrileños.

Una de las más importantes es el Metro de Madrid, la cual cambia por completo sus horarios para los días más difíciles, y a la vez más especiales, de la Navidad. Un cambio que ha sido confirmado por la Comunidad de Madrid y que tendrá sus efectos en los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Por lo tanto, la red de suburbano madrileña cerrará el presente ejercicio con variaciones y abrirá el nuevo año también realizando modificaciones que sus usuarios merecen y deben conocer si no quieren sufrir contratiempos inesperados en esas jornadas tan importantes.

La variación más significativa son cambios en los horarios del Metro de Madrid en los días citados. Sin embargo, también habrá cambios en la frecuencia de las líneas, aumentando los servicios antes de que lleguen esas horas de cierre inusuales.

¿Cuáles serán los nuevos horarios del Metro de Madrid?

Metro de Madrid tiene información importante para todos sus usuarios. Y es que la red del suburbano va a sufrir cambios importantes que van a afectar a los próximos días de manera considerable. Los cambios en los horarios podrían pillar a más de uno desprevenido, quedándose colgado y sin manera de volver a casa.

El primer gran cambio afectará al 24 de diciembre, ya que la hora de cierre se adelantará a las 22:00 horas de la noche. Así pues, los últimos trenes que saldrán de las estaciones de cabecera lo harán a las 21:30 horas de la noche.

Una ausencia prolongada del servicio que será aún mayor, ya que el día 25, Metro de Madrid abre más tarde de lo habitual, retrasando su apertura de puertas a las 08:00 horas de la mañana. El otro gran cambio se producirá el día 1 de enero, Año Nuevo, cuando la hora de apertura se retrasa también a las 07:00 horas de la mañana.

Así que aquel que salga de noche hasta tarde y pretenda volver en este transporte público a casa debe saber que tendrá que aguantar un poco más de lo habitual. Sin embargo, estos no son los cambios más reseñables que habrá en estas fechas tan señaladas.

Con motivo de las pre-uvas y de las campanadas de Fin de Año, el 30 y 31 de diciembre la estación de Sol estará cerrada desde las 18:00 horas y hasta la finalización del servicio. Por lo tanto, no se podrá ir al kilómetro cero del país en Metro.

Pero a pesar de todas las restricciones, y para garantizar los desplazamientos de los ciudadanos en transporte público durante todo el periodo navideño, el Gobierno autonómico mantendrá activo hasta el 6 de enero el dispositivo especial de refuerzo de Metro con hasta un 131% más de trenes entre las 10:00 y las 23:00 horas.

Por ello, se incrementarán las frecuencias en las seis líneas del suburbano de mayor afluencia (1, 2, 3, 4, 5 y 10), que se une al aumento del personal de Metro y de vigilancia en los vestíbulos de las estaciones más concurridas por los viajeros.

El pasado 28 de noviembre, la compañía metropolitana registró el récord histórico de demanda diaria con un total de 2,82 millones de viajes, superando en un 1,5% al anterior en la misma fecha de 2024.