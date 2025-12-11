La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando expone una selección de veinte obras maestras de su colección restauradas

La exposición incluye videos y paneles que explican el proceso de restauración y la historia de cada obra, y estará abierta hasta el 18 de enero de 2026.

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la presentación a los medios de la exposición El arte de restaurar. Mecenazgo de la Fundación Callia en la Academia. En la rueda de prensa participaron Tomás Marco, director de la Academia; Carmen Reviriego, presidenta de la Fundación Callia; Víctor Nieto, académico delegado del museo, calcografía y exposiciones, y comisario de la muestra.

Tomás Marco agradeció la generosa colaboración de la Fundación Callia, que posibilita la restauración de obras de arte del patrimonio de la Academia. Por su parte Carmen Reviriego, subrayó la importancia de “transmitir a la sociedad a través del ejemplo, la suerte de dar”. Para Víctor Nieto las obras de arte “desde su creación comienzan a degradarse, y es la restauración la que tiene por objeto parar esa acción”, ha tenido palabras de reconocimiento al espléndido trabajo realizado por los restauradores, quienes gracias a su experiencia y conocimiento determinan cuándo “detenerse a tiempo”.

La Academia custodia un valioso patrimonio artístico, asumiendo el objetivo fundamental de conservar, estudiar y difundir ese acervo en las mejores condiciones posibles. En épocas pasadas las restauraciones eran ejecutadas por artistas que intervenían las obras según criterios subjetivos y técnicas artesanales, a partir de la década de los sesenta del pasado siglo comenzó a desarrollarse como una disciplina científica y técnica, estableciendo métodos rigurosos y respetuosos con la integridad física e histórica de la obra, además de definir el papel de los restauradores, afianzando su profesionalización.

En los últimos años, la Academia ha puesto en marcha un amplio programa de restauración que ha contado con el generoso mecenazgo de la Fundación Callia. Gracias a esta colaboración ha sido posible la intervención en destacadas obras de arte de su patrimonio. Una selección de veinte de estas obras maestras conforma la exposición actual.

En el proceso de restauración ha primado el respeto por la obra original y la reversibilidad de los materiales empleados, devolviendo el equilibrio cromático y entonación lumínica, propiciando así su correcta comprensión y lectura. En consecuencia, los especialistas Rafael Alonso y Alfonso Castrillo, procedieron a la consolidación pictórica y la eliminación de repintes, barnices oxidados, estucos y anomalías ocasionadas por limpiezas selectivas y otras intervenciones anteriores que distorsionaban la obra original. El exquisito tratamiento de los lienzos, por parte del primero, ha recuperado la profundidad de los espacios, los volúmenes de las figuras, las transiciones de luz y sombra y el cromatismo primigenio, mostrando la técnica de cada artista.

La pintura sobre tabla conservada en la Academia constituye un testimonio representativo de esta modalidad artística previa al siglo XVII, con ejemplos significativos de arte flamenco, español e italiano. El estudio y tratamiento llevado a cabo por Alfonso Castrillo ha ampliado el conocimiento de la evolución técnica de los soportes y de los cambios en los procedimientos pictóricos.

Las obras restauradas hacen partícipe al espectador de la fabulosa instrumentalización de la luz del maestro Giovanni Bellini en El Salvador, o de la exquisita factura realista de los bodegones de Willem Claesz Heda o Jan Brueguel el Viejo. De igual modo trasciende el misticismo y espiritualidad de las obras religiosas de los siglos XVI y XVII representadas con técnicas plásticas diversas, ya sea valiéndose del contraste de la expresividad cromática -Juan de Juanes y Francisco Herrera el Viejo-, de tendencias tenebristas -Andrea Vaccaro-, o del delicado equilibrio entre las formas más clasicistas y el claroscuro caravaggesco del Cristo abrazado a la cruz de Guido Reni.

La exposición se completa con videos y paneles explicativos del proceso llevado a cabo, información de la procedencia y características intrínsecas de cada obra, favoreciendo la comprensión y valoración del esmerado trabajo realizado.

“(…) se restaura para conservar una realidad que necesitamos conservar por motivos espirituales absolutamente precisos. El ideal en la técnica del oficio y de la ciencia es, con el rescoldo de la antigua llamarada, provocar todo el incendio que abrasara el alma en otro tiempo y que debe de abrasarla siempre por el dictado del artista creador (…)”. (José Chacón Montoro, aspirante a la plaza de restaurador de pintura convocada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1920).

La exposición se puede ver de martes a sábado (de 10:00 a 19:00 horas) y domingos (de 10:00 a 15:00 horas) desde el pasado 5 de diciembre de 2025 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y hasta el 18 de enero de 2026.